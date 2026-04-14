フェリシモが現代百貨店で韓国初のポップアップストアを開催し盛況。ユニークな商品が揃い「日本の可愛さや感性が発揮されている」「韓国でも買えて嬉しい！」と現地顧客が大注目

株式会社フェリシモ

フェリシモは、4月10日（金）より韓国で初となるポップアップストアを2週間オープンし、大きな反響を得ています。会場となった現代百貨店千戸店には、開催初日から多くのお客さまがご来場されました。初めて迎えた先週末は、開店と共に走ってこられるお客さまも多く、お会計に長い待機列ができるほどの大盛況となりました。フェリシモは、グローバルサイトを24の国と地域で展開しており、韓国では昨年2度、現地のハンドメイドフェアに出展するなど、手づくりキット商品を中心に、以前からお客さまと交流を深めてきました。今回のポップアップストアは、これまでの手づくりワークショップ参加者さまやショッピングサイトご利用のお客さまからの強いご要望を受けて実現したものです。

会場には、手づくりキットブランド「Couturier［クチュリエ］」のキット商品のほか、ユーモア雑貨ブランド「YOU＋MORE!［ユーモア］」や、日本の優れた手仕事をストーリーと共に紹介する「日本職人プロジェクト［＆ストーリーズ］」の商品も多彩に並びました。中には往復４時間かけて来場される方もおり、「かわいい！」「珍しい」「質の良さを感じる」といった、商品に対する高い評価が寄せられています。

開店直後のポップアップストアの様子

◆現代百貨店千戸店ポップアップストア開催概要

場所/現代百貨店 千戸店 3階 Seoul, Gangdong-gu, Cheonho-daero, 1005

開催期間/2026年 4月10日（金）～4月23日（木）

平日（月～木）10:30-20:00、週末（金～日）10:30-20:30 ※4月13日(月）は定休日

ポップアップストアの詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr260413/1/

フェリシモグローバルショッピングサイトでのご案内の様子。現代百貨店では「日本のライフスタイルブランド『フェリシモ』が韓国に上陸！」と紹介

・店内の様子

フェリシモのカタログやショッピングサイトを体現する、日常を彩る豊かな世界観が現代百貨店に出没しています。手づくりキットにおいても、単なるキット商品の陳列にとどまらず、完成させた先にある「愛おしい暮らしの風景」を表現することにこだわりました。SNS風のレイアウトを駆使し、ブランド特有のウィットと感性を今の時代に響くスタイルで提案しています。現地のお客さまからも、今回のポップアップストアについて「日本の可愛さや感性が発揮されているお店」とのコメントをいただいています。

手づくりキットブランド「クチュリエ」の商品はキット内容、作り方説明書の丁寧さで韓国のハンドメイドファンからも絶大な支持を獲得

これまで開催していたハンドメイドフェアに来られたお客さまが多く来場されたこともあり、「日本の手芸キットは充実している」と、手作りキットに人気が集中しました。お目当ての商品を走って買いに来られ、手にされたときは「嬉しい～！あった！」とはしゃいでくださった方も。「トルコタイルのレース糸が珍しい」と以前より韓国のお客さまに人気の「トルコタイルからインスピレーション ブルーの風を運ぶレース編み」や「SAKURA MIYAWAKI × Couturier DIYクロッシェスイーツポーチ」の手づくりキットが人気を博しています。

▼「珍しいフォルム」「本革で質の良さが感じられる」とのお声を集める「日本職人プロジェクト［＆ストーリーズ］」

▼「かわいい！面白い工夫がされている」とカップルやファミリー層に好評のユ―モア雑貨ブランド「YOU＋MORE!」（写真左側）

◆FELISSIMO（Global）(2010年～)

・ウェブサイト：https://feli.jp/s/pr260413/2/

・Instagram：(@felissimo_int_ltd) https://www.instagram.com/felissimo_int_ltd/

・Instagram：(@felissimo_kr) https://www.instagram.com/felissimo_kr/ （フェリシモ韓国公式）

・Facebook：(@Felissimo Global) https://www.facebook.com/Felissimo.International.Limited

・LINE：https://www.felissimo.co.jp/int/line_fc_gl.html

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/