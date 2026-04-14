【生物多様性に興味のある皆さまへ】相模原市で世界規模の「生きもの調査」に参加してみませんか！

相模原市役所

神奈川県相模原市では、生物多様性の保全に対する市民の意識向上と、生物多様性研究に資するデータの収集を目的に、本市の環境教育・環境学習・環境活動拠点である相模原市立環境情報センター「エコパークさがみはら」と「麻布大学高大接続・社会連携プログラム開発センター」が共同で、市内で見つけた植物や昆虫、鳥などの生きものを、スマートフォンアプリで記録する市民参加型のイベント「世界同時開催！生きもの大調査in相模原」を実施します。

・「世界同時開催！生きもの大調査in相模原」について

当イベントは、世界中の都市が同じ期間に生きものを観察・記録する国際的な取組「シティ・ネイチャー・チャレンジ（CNC）」に市として参加するもので、集まった観察記録は、相模原市にどのような生きものが暮らしているかを知るための資料として、地球規模のデータベースに登録され、自然環境を理解し、守っていくために役立てられます。

参加者の皆さんにとっては、「自分の記録が世界の研究データになる」「生きものの情報を世界中の人々と共有することができる」「身近な生きものの名前がわかる」等のメリットを楽しみながら感じることができます。生物多様性にご興味のある方はぜひご参加ください！

・参加方法

【実施期間】令和８年４月２４日（金曜日）～２７日（月曜日）

相模原市内に生息する生きもの（植物・昆虫・鳥・魚など）を観察し、撮影した写真をスマートフォンアプリ「iNaturalist」（無料）に記録します。また、生きものの種類や名前はＡＩが自動で提案してくれます。

■ステップ１.：CNC公式「iNaturalist」アプリをインストールし、ユーザー登録〈iNaturalist HP〉スマホアプリのインストールはこちら （左）iOS（右）Android■ステップ２.：相模原市内で生きものを観察し、撮影・記録

４月２４日（金）から２７日（月）までに観察した生きものを撮影し、写真をアプリに記録。

（参考情報）

●「iNaturalist」アプリをインストール後、「プロジェクトCNC神奈川県央地区2026」に登録

すると、さまざまなお役立ち情報が届きます。（登録任意）

※アプリからプロジェクト名City Nature Challenge 2026:Central Kanagawa」を検索

●アプリの使い方説明会を開催します。（参加任意）

１. ４月１８日（土） １３時～１５ 時 場所：エコパークさがみはら

２. ４月１９日（日） １３時～１５ 時 場所：麻布大学 大教室

説明会の詳細はこちらから

●当イベントで「iNaturalist」に観察・記録された生きものの種や名前を参加者と特定する

「生きもの同定会」を開催します。（参加任意）

・5月9日（土）開催予定

※詳細は後日、エコパークさがみはらホームページなどでお知らせします。

※イベントの詳細は、エコパークさがみはらホームページをご確認ください。

https://www.ecopark-sagamihara.com/cat/archives/005189.html