相鉄ホールディングス株式会社が、セキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」と「Assured企業評価」を導入

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、セキュリティの信用評価プラットフォーム「Assured（アシュアード）」は、相鉄ホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：加藤 尊正）に、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」と、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」の両サービスが導入されたことをお知らせします。

相鉄ホールディングスにおけるセキュリティ評価の課題と「Assured」導入の背景

相鉄グループでは、長期ビジョン“Vision2030”に基づくデジタルプラットフォームを活用した事業変革を加速させるとともに、安全なデジタル運用基盤の整備を目的としたセキュリティ対策の強化にも取り組んでいます。

その中で、クラウドサービスの利用の拡大や、昨今、注目を集めている委託先を経由したサイバー攻撃の脅威が増す中、これらに対する標準的なセキュリティ評価の品質確保および運用負荷の増大に課題がありました。

そこで、第三者による客観的かつ専門的なセキュリティ評価に加え、プロセスの標準化による品質確保や運用負荷の削減、さらにグループ全体のセキュリティガバナンスを実現できるという期待から、この度クラウドサービスと委託先企業の双方をカバーできる「Assuredクラウド評価」と「Assured企業評価」を導入しました。

「Assured」で実現できること

- グループ横断の「統一的な評価基準」の確立セキュリティ専門家による第三者評価を活用することで、担当者のスキルや経験に依存せず、グループ全体で統一された基準でのリスク判断が可能になります。客観的な評価レポートを参照することで、評価結果のぶれをなくし、組織的なガバナンス水準を一定に保ちます。- プラットフォーム活用による「評価工数の大幅削減」クラウドサービス事業者や取引先企業との調査票のやり取りや、専門知識を要する回答内容の精査を「Assured」が担うことで、評価業務に伴う実務負担を大幅に軽減します。限られたリソースの中で、網羅性の高いサプライチェーンリスク管理体制を実現します。- 持続可能なセキュリティ管理基盤の構築初期評価のみならず、常に最新の状態に更新されるデータベースを活用することで、継続的なモニタリングが可能な体制を整えます。これにより、変化するサイバー脅威に対し、グループ全体で迅速に対応できる強靭な管理基盤を目指します。

株式会社アシュアードは、今後も「Assuredクラウド評価」および「Assured企業評価」を通じて、相鉄グループをはじめとする企業の皆さまのセキュリティガバナンス強化を支援し、安全・安心なDX推進に貢献してまいります。

【クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」について】

「Assuredクラウド評価」は、SaaS/ASPなどのクラウドサービスの安全性を可視化するプラットフォームです。セキュリティの専門家による第三者評価の結果をプラットフォーム上で共有管理することで、信頼できる評価情報を誰もが簡単に入手できる、これまでにないセキュリティ評価の仕組みを提供します。2025年現在、金融機関150社を含む1,000社以上の企業に導入され、クラウドサービスの安心・安全な活用促進を支えています。

URL：https://assured.jp/cl(https://assured.jp/cl?utm_source=media_release&utm_medium=referral&utm_campaign=other&utm_content=20260414)

X：https://twitter.com/AssuredJP

【取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」について】

「Assured企業評価」は、取引先企業の安全性を可視化するプラットフォームです。1万件以上のクラウドサービスのセキュリティ評価を実施してきた独自の調査ノウハウと特許技術を活用し、信用評価機関のプロの目で取引先企業のセキュリティ対策状況を客観的に評価します。評価情報はデータベース化され、最新情報にアップデートされ続ける共有プラットフォームを構築することで、取引先企業の最新かつ正確なセキュリティ評価情報をいつでも簡単に得られる環境を実現します。

URL：https://assured.jp/tp(https://assured.jp/tp?utm_source=media_release&utm_medium=referral&utm_campaign=other&utm_content=20260414)

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc(https://assured.inc?utm_source=media_release&utm_medium=referral&utm_campaign=other&utm_content=20260414)