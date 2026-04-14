医療福祉サービスの内容、利用方法、ポイントが見つかる！ わかる！ 活用できる！『医療福祉サービスガイドブック 2026年度版』4/13発売

株式会社医学書院書影『医療福祉サービスガイドブック 2026年度版』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『医療福祉サービスガイドブック 2026年度版』（編集：鈴木豊／河村愛子／小林夏紀／関田歩／平林朋子）を2026年4月13日に刊行しました。

多様な支援制度の概要、対象者、利用方法・負担などがすぐわかる

『医療福祉サービスガイドブック』は、医療・保健・福祉分野における社会サービスについて、それらの臨床現場で活躍する専門職たちが、公的な情報や日頃の実践から得た知見をまとめた1冊です。

医療保険、介護保険、障害者総合支援法、子どものいる家庭への支援、生活保護、年金保険等、医療福祉サービスを幅広く網羅しており、専門職の実践書もしくは専門職を目指す学生の教材として、そして、安心した暮らしを実現する社会サービスを知るためのガイドブックとして活用できる1冊です。

◆最新情報をフォローし、医療福祉サービスをわかりやすく解説

本書は、現代の社会サービスの変化に対応できるよう毎年改訂されています。

構成は、1章「社会保障制度」、2章「医療」、3章「高齢者」、4章「障害者・障害児」、5章「子ども・家庭」、6章「生活費と仕事」、7章「さまざまな支援」とし、各分野の社会サービスの概要や利用におけるポイントなどについて、活用しやすいように詳しく解説しています。

◆おさえておきたいポイントや時事的なTOPICも掲載

また、社会サービスを横断的に活用する場面を想定し、関連する内容を参照できる工夫をとっています。TOPICでは臨床現場における実践に関することを取りあげたり、「2026年」の今、そしてこれからの話題を提供し、NOTEではおさえておきたいポイントや相談援助職としての専門性を高めるための内容をまとめています。

◆複雑に絡みあう課題に向きあうために

変化する社会情勢に伴って生じる社会課題や生活課題は多種多様です。少子化、超高齢社会、貧困、虐待、自殺（企図）、未成年や若者を巻き込む犯罪、身寄りのない方（おひとりさま）やヤングケアラーが抱える困難、家族構成の変化や多様な生き方からみる家族関係や介護の課題、病気や障害をもつ人がその人らしい意思を守ることができる環境への課題、がんなどの治療や仕事の両立、病いと向きあうAYA世代の困難、外国人医療を取り巻く課題など、さまざまな課題があり、また、それらが複雑に絡みあうことも少なくありません。

課題の解決や利用者が望む社会生活の実現がはかれるよう、利用者主体の考えや価値観にもとづき、専門知識や面接技術を駆使しながら連携協働し、また、そのプロセスにおいて専門的な役割を果たすことが医療・保健・福祉の専門職に求められています。本書により読者が情報を知ることで社会サービス活用の機会にもつながり、利用者や患者またはその家族などの相談支援の一助となります。

本書の目次

1章 社会保障制度

2章 医療

医療サービス提供の仕組み

医療に関する諸制度

治療を継続する人と家族への支援

3章 高齢者

高齢者サービス・介護保険

高齢者サービス・介護保険の費用

入所系サービス

訪問系サービス

通所系サービス

福祉用具・住宅改修費など

介護と仕事の両立支援

税制上の軽減制度

高齢者の権利擁護

4章 障害者・障害児

障害者・障害児の手帳

障害者総合支援法などによる支援

入所系サービス

居住支援

住まい

訪問系サービス

日中活動支援

補装具・日常生活用具

外出支援サービス

難病患者への支援

障害者の就労

子どもが利用するサービス

手当

税制上の軽減制度

障害者の権利擁護

5章 子ども・家庭

子ども・家庭の支援

手当

住まい

妊娠・出産後・子育てへの支援

ひとり親家庭支援

就学・学校生活への支援

育児と仕事の両立支援

子どもの権利擁護

配偶者などからの暴力（DV）への対応と支援

医療費助成制度

6章 生活費と仕事

生活費

公的扶助

生活困窮者自立支援制度

住宅確保困難者の支援

資金貸付制度

年金制度

仕事

最低賃金制度

労働保険制度

就職支援

労働法等

7章 さまざまな支援

さまざまな支援

身寄りがない人への支援

外国人への支援

自然災害にあった人への支援

原子力災害にあった人への支援

刑余者への支援

LGBTQに対する支援

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/28_1_1cfa0460be94ed3fed33dac373592020.jpg?v=202604140251 ]

詳細・本文サンプル

https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/118222

本件に関するお問い合わせ先

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/