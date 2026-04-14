地名の記憶を刻む。ホテル金沢の新和会席「堀川 HORIKAWA」付き宿泊プラン誕生。能登の海幸と加賀郷土料理を“もっと気軽に”楽しむ、金沢駅前の新基準。

株式会社ホテル金沢

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩1分。四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市、総支配人：小嶋 一夫）は、1階レストラン「DINING TSUZUMI」にて、橋本和食料理長が監修する和会席「堀川 HORIKAWA」と、地産地消の朝食ブッフェがセットになった特別宿泊プランの予約受付を開始いたします。北陸新幹線延伸から時が経ち、進化を続ける金沢。その玄関口で、歴史ある地名を冠した美食を愉しみ、余韻と共に眠る。震災を乗り越えた能登の生産者と歩む、新しい旅の形を提案いたします。

■金沢の伝統と、能登への想いを一皿に

和会席「堀川 HORIKAWA」

ライフスタイルの変化により、若い世代を中心に「本格的な和食や会席料理」に触れる機会が減少しています。私たちは、ホテル金沢が位置する「堀川新町」という地名が持つ、かつての活気と豊かな水の記憶を次世代へつなぐべく、本会席を企画しました。

能登半島地震を経て再認識した「生産者との絆」を一皿一皿に込め、和食の未来を創る体験をお届けします。金沢を代表する郷土料理「治部煮（じぶに）」はもちろん、お食事の締めには、能登の豊かな磯の香りが広がる「能登かじめうどん」など、北陸の風土が育んだ食文化をストーリーとともに提供いたします。本物の味を日常の延長線上で楽しむ体験を通して、石川が誇る国の登録無形文化財「加賀料理」の魅力を未来へと繋ぎます。

■歴史ある地名「堀川」に込めた想い

前菜7種盛り若鮎の新緑揚げ レモン・抹茶塩添え

本会席に冠したのは、この地が古くから持つ歴史を刻んだ地名――「堀川 HORIKAWA」です。現在の金沢市堀川新町周辺は、江戸時代から明治・大正にかけて、この地を潤した「堀川（用水）」と共に発展してきました。かつて金沢の街には、豊かな水をもたらす用水が網の目のように流れ、人々の暮らしを支え、美しい景観を形作っていました。水運の要衝として、また人々が行き交う拠点として根付いてきた「堀川」の記憶。私たちはこの名に、往時の活気と水がもたらす豊かな恵み、そして地域文化への深い敬意を込めました。

金沢 治部煮太刀魚若狭焼き

■ホテル金沢 和会席「堀川 HORIKAWA」付き宿泊プラン 概要

夕食は「本格和食をカジュアルに」というコンセプトのもと、開放的なレストランで全10品の会席をご用意。朝食は、金沢の「じわもん（地元食材）」をふんだんに取り入れた40種類以上のブッフェをお愉しみいただける、食の満足度を追求したプランです。

【料金】1泊1名様14,000円～（ご夕食・朝食付／サービス料・消費税込）

【提供場所】ホテル金沢1F レストラン「DINING TSUZUMI」

【提供時間】17:00～22:00（最終入店 21:00）※3日前までの要ご予約

【ご予約・お問い合わせ】TEL 076-223-1201 (DINING TSUZUMI 受付時間7:00～22:00)

お電話またはオンラインにて承ります。

オンラインご予約はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00062672

◆和会席「堀川 HORIKAWA」お品書き

・【先付け】季節の先付

・【前菜】前菜7種盛り

・【吸い物】鯛真丈とじゅん菜 清まし仕立て

・【御造り】日本海の幸 3種盛り

・【温物】金沢 治部煮

・【焼き物】太刀魚若狭焼き

・【揚げ物】若鮎の新緑揚げ

・【酢の物】蟹砧（きぬた）巻き

・【御食事】能登かじめうどん

・【デザート】季節の水菓子 2種

レストラン内観金沢の旬を味わう朝のひととき

ホテル自慢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。朝から金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップに心が躍ります。

ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000

ホテル外観