子ども靴「IFME」から″のりもの″モチーフの新作サマーシューズが登場パトカー・消防車や新幹線・山手線デザインを2026年4月中旬より発売

丸紅コンシューマーリンク株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、様々な“のりもの”をモチーフとした「IFMEのりものシリーズ」、「IFME×TRAIN シリーズ」より新作サマーシューズを、IFME 直営店舗、オンラインストア他、IFME取扱店舗にて2026年4月中旬より順次発売します。

IFMEでは、レジャーシーンにピッタリなウォーターシューズを展開しており、水はけのよい「水抜きソール」や、つま先を覆う形で指先のけがを防ぐアッパー構造などが評価され、多くのお客様からご好評をいただいています。2025年の夏（6～8月）は、3年連続で過去最高気温を更新し（※1）、東京の2025年9月の平均最高気温は30.9度を記録する（※2）など、近年の暑さは深刻さを増すとともに長期化する傾向にあります。こうした夏の長期化を受け、これまで「IFMEウォーターシューズ」として展開してきた名称を、2026年春夏商品より「IFME サマーシューズ」へ変更します。水辺だけでなく、水陸両用でお使いいただけるアイテムとして、より長い期間を快適に過ごしていただける商品を目指してまいります。

※1 気象庁発表：2025年夏（6月～8月）の天候(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html)

※2 気象庁発表：東京（東京都) 2025年（月ごとの値） 詳細（気温・蒸気圧・湿度）(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2025&month=&day=&view=a2)

“のりもの”をテーマにした「IFMEのりものシリーズ」が新登場！

2025年8月の発売以来、大変好評をいただいている「はたらくくるま」をモチーフにした「IFMEのりものシリーズ」から、サマーシューズが初登場！子どもたちに馴染みのあるのりものをサンダルデザインに落とし込み、車好きな子どもたちに向けた商品を展開します。白黒のカラーリングがクールな“パトカー”や、真っ赤な車体にトレードマークのハシゴが目を引く“ハシゴ消防車“を展開。車好きな子どもたちが笑顔になるようなデザインに仕上げました。

「IFME×TRAIN」シリーズから約2年ぶりとなる新作が登場！人気の山手線デザインも

2024年に発売した「IFME×TRAIN ウォーターシューズ」から、アッパーのゴム紐が細くなり、通気性がさらにアップした両ベルトタイプが新登場！2色の新幹線をモチーフにしたカラーリングが特徴的ですが、普段使いでも履きやすいようにデザインをアレンジしており、脱ぎ履きしやすくなりました。

また、新たに山手線デザインのサマーシューズも登場。2023年より販売している人気デザイン「IFME×TRAIN 山手線スニーカー」から、サマーシューズを発売いたします。

商品概要

IFME のりもの patto サマーシューズ

●BABY

サイズ：12.0～15.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE/RED

品番：20-6304

価格：4,730円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

水抜きソール：くつに水が入ってもインソールとアウトソールに設けた穴から水を排出。

IFME×TRAIN サマーシューズ

●KIDS

サイズ：15.0～21.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：YELLOW/GREEN

品番 ：20-6314

価格 ：4,950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

水抜きソール：くつに水が入ってもインソールとアウトソールに設けた穴から水を排出。

IFME×TRAIN サマーシューズ_山手線

●KIDS

サイズ：15.0～21.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：GREEN

品番 ：20-6340

価格 ：4,950円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

水抜きソール：くつに水が入ってもインソールとアウトソールに設けた穴から水を排出。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

IFME POPUP 伊勢丹新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館6階 スクール子供雑貨

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

URL： https://www.marubeni-cl.com/