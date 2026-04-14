【リーガロイヤルホテル京都】ホテルにいながらピクニック気分「新緑ピクニック アフタヌーンティーセット」 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、ラウンジにて“片手でつまめるスイーツ”をバスケットに詰め合わせた「新緑ピクニック アフタヌーンティーセット」を2026年5月7日（金）から6月28日（日）まで販売します。

「新緑ピクニック アフタヌーンティーセット」イメージ

今回の「新緑ピクニックアフタヌーンティーセット」は、爽やかな新緑の季節に合わせ、花々をモチーフにしたスイーツなど全7種と、彩り豊かなセイボリー9品をバスケットに詰め合わせました。

バスケットを開けた瞬間、甘い香りとともに現れるのは、思わず写真に収めたくなるような愛らしい品々です。可憐な花を模したホイップクリームにチョコレートの蝶がそっと羽を休める「フラワーカップケーキ」や、ワンハンドで愉しめるスタイリッシュな「ベイクドチーズケーキ」、そして定番の「スコーン」にはホイップクリームと苺ジャムを添えて、ティータイムにぴったりのスイーツを揃えました。

さらに黄色いチョコレートでコーティングした「マンゴーシュークリーム」や、「ブルーベリームース」など、目にも鮮やかなスイーツが揃い、初夏にぴったりの心和むひとときを演出します。

落ち着いたデザインのラウンジ店内で、新しい季節に微笑むようなピクニック気分のひとときをお過ごしください。

詳細については、次の通りです。

「新緑ピクニック アフタヌーンティーセット」 販売 概要

「新緑ピクニック アフタヌーンティセット」イメージ

【販売場所】ラウンジ（1階 / オールデイダイニング カザ内）

【販売期間】2026年5月7日（木）～6月28日(日)

【販売時間】10 : 00～17: 00（ラストオーダー：17：00） ※120分制

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。

最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【料金】\6,325

※表記料金は、税金・サービス料を含みます。

【内容】※1日10食限定

■ウェルカムドリンク ノンアルコールスパークリングワイン

■スイーツ 全7種

■セイボリー 全9品

■お飲み物

・オリジナルドリンク 「Siestea（シエスティー）」

・コーヒー ／ 紅茶（4種）／ ハーブティー（3種）／ ノンアルコールカクテル（3種）

＜スイーツ全7種＞

・ベイクドチーズケーキ（スティックスタイル）

・カップケーキ

・スコーン ホイップクリーム・苺ジャムを添えて

・マンゴーシュークリーム

・タルトシトロン

・ブルーベリームース

・桃のコンポート

◆このデザートに込めた想い◆

ホテルにいながら、初夏のピクニックに出かけたような気分を味わっていただきたくて、手でつまめる軽やかなスイーツを中心に仕立てました。

バスケットの中には、色鮮やかな花々や羽を休める蝶など初夏の美しい景色をそのまま閉じこめました。

スイーツを手に取るたびに、緑の中にいるような心地よい軽やかさを感じていただけたら嬉しいです。

＜オリジナルドリンク＞

〈考案者〉ホテルパティシエ 眞下 絢羽（ましも あやは）

「Siestea(シエスティー)」

爽やかなアイスティーにドライフルーツの甘味を添えたオリジナルドリンクです。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/lounge/menu/afternoon_tea/

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

ラウンジ

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075‐361‐9226（直通）