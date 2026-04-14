舞鶴市が天然記念物「オオミズナギドリ繁殖地」の冠島調査を実施
舞鶴市
舞鶴市は令和8年5月8日（金）から5月11日（月）にかけて、国指定天然記念物「オオミズナギドリ繁殖地」である冠島の管理状況および生態調査を実施します。
舞鶴市は、定期調査として年2回行っている国指定天然記念物「オオミズナギドリ繁殖地」の冠島管理状況調査、及び生態調査の令和8年度第1次調査を実施します。
本調査は、専門知識を持つ日本鳥学会員を含む「冠島調査研究会」とともに行い、オオミズナギドリの標識調査や小鳥調査を中心に、冠島の渡り鳥の生息環境を確認します。冠島は1934年に天然記念物に指定された無人島であり、オオミズナギドリの貴重な集団営巣地として知られています。
調査終了後の5月11日（月）には、調査成果に関するレクチャーを舞鶴市役所にて開催し、最新の調査結果について報告します。
調査実施の概要
期間：令和8年5月8日（金）から5月11日（月）まで
場所：冠島（舞鶴市）
目的：管理状況調査（沿岸部の巡視等）、オオミズナギドリ生態調査（標識調査、小鳥調査）
調査主体：冠島調査研究会
主催：舞鶴市
調査成果レクチャー
日時：令和8年5月11日（月） 15時30分から
場所：舞鶴市役所 別館4階 411会議室
内容：市役所および冠島調査研究会による調査成果の解説
取材について
調査への同行取材を希望される場合は、令和8年4月17日（金）までに事前申し込みが必要です。海上自衛隊による輸送支援を受けるため、乗船名簿の提出期限厳守をお願いします。なお、レクチャーのみの取材については名簿の提出は不要です。