SHIFT80、ケニア在住38年・早川千晶とともに国際協力の現場を巡るスタディツアー2026年夏の参加者募集を開始

特定非営利活動法人シフトエイティスタディツアー告知画像

SHIFT80（シフトエイティ）は、2026年夏にケニア・ナイロビを中心とする「スタディツアー2026年夏」の参加者募集を2026年4月13日より開始しました。

本ツアーは、SHIFT80がこれまで活動してきたキベラスラムの学校・児童養護施設・起業支援の現場を直接訪問し、「支援する側・される側」を超えた出会いを目指すプログラムです。ケニア在住38年の平和活動家・早川千晶氏と、特定非営利活動法人シフトエイティ（東京都江東区）代表理事であり株式会社こたつ（東京都西多摩郡日の出町）共同CEOの坂田ミギーが同行します。旅行の企画・実施は株式会社フレックスインターナショナル（観光庁長官登録旅行業 第1306号）が担当します。

■ ツアーコンセプト ― なぜ、今ケニアへ？

「支援する側・される側」を超えた、出会いの旅

ナイロビ国立公園サファリ

ニュースやSNSで目にする、アフリカ・ケニアの子どもたちの姿。寄付や募金といった継続的な支援の呼びかけ。心を動かされながらも「自分の支援は本当に現地に届いているのだろうか」「現地の人たちは実際にどんな暮らしをしているんだろう」という問いを抱えたことのある方は少なくないはずです。

このツアーは、そんな問いに「自分の目で」見て、たくさんの人の話を聞いて、現地の空気・におい・感触・あたたかさを感じ、「自分の全身で」答えを探しにいく旅です。SHIFT80が活動する現場を直接訪ね、「かわいそう」という言葉の似合わない、強さと明るさを持つ人々に出会います。

国際協力の「リアル」と、ナイロビ国立公園のサファリ、インド洋を望むディアニビーチ、ツァボ国立公園などアフリカの圧倒的な大自然。その両方を体験できる旅は、そう多くありません。ケニア現地では日本人によるフルアテンド付きですので、海外旅行・アフリカが初めての方も安心してご参加いただけます。

■ツアーの4つの特色

１. SHIFT80の「現場」を歩く

ナイロビ国立公園サファリ

本ツアーの核心は、SHIFT80とその仲間たちが実際に活動している場所を訪ねることです。アフリカ最大級のスラム・キベラにある「マゴソスクール」（孤児・困窮家庭の子どもたちが通う）と「マゴソコミュニティセンター」を訪問し、子ども・若者たちと交流します。8日間・10日間プログラムでは、モンバサ近郊ミリティーニ村にある、子どものレスキューセンター（保護施設）「ジュンバ・ラ・ワトト」も訪問。また、各地でSHIFT80の起業支援プロジェクトを通じてビジネスを立ち上げた人の現場を訪ね、「支援のその後」を自分の目で確かめることができます。

２. ケニア在住38年・早川千晶が同行

1999年にマゴソスクールの運営を開始し、在ケニア日本大使館在外公館長表彰（2013年）・社会貢献者表彰（2021年）を受賞した早川千晶氏が、サファリガイド・ツアーガイドとして同行します。キベラスラムの成り立ちや歴史についてのレクチャーも担当し、表面的な視察では決して見えない、スラムの奥にある世界へと参加者を導きます。英語が不安な方も、千晶氏・SHIFT80日本人メンバーが通訳・サポートしますので安心して参加できます。

３. SHIFT80代表・坂田ミギーと語り合える旅

Forbes JAPAN「NEXT 100」に選出されたSHIFT80代表の坂田ミギーが、ケニア現地での全旅程に同行します。移動中や食事の時間にも、国際協力やキャリア、社会のために何ができるかについて直接対話、共に考えることができます。「国際協力に興味はあるけど、何から始めればいいかわからない」という方にとって、かけがえのない対話の時間になるはずです。

４. サファリ・ビーチ・大自然も満喫

ナイロビ国立公園サファリ（全プログラム共通）、インド洋に面したディアニビーチ（8日間・10日間プログラム）、ツァボ東国立公園でのサンライズサファリ（10日間プログラム）のほか、シェルドリック動物孤児院またはジラフセンター、障がい児と家族のための療育施設「シロアムの園」への訪問など、アフリカの多彩な魅力を詰め込みました。4つ星・3つ星クラスのホテルを使用します。

■ 参加者の声

「キベラスラムで生活する人の話を聞いた経験が一番印象に残っています。みなさん未来への希望を嘘なく語る。その姿を見て、今の自分が疑いなく未来への希望を語れるか？ 可哀想なのは自分の方だなと思い、想像していなかった大きな刺激をもらうことができました。」

── 阿賀雄一さん（会社員・過去参加者）

「キベラスラムの方たちが、治安や衛生状態が悪く、お金もない“その日暮らし”の中でも、悲壮感を持たず前を向いて生きていた様子がとても印象的でした。ツアー中は長年ケニアにお住いの日本人ガイドの方々に手厚くアテンドいただいて、全く不安なく過ごすことができました。」

── 山上さえさん（会社員・過去参加者）

■ 開催日程

第1回：8日間プログラム 2026年8月8日（土）～ 8月15日（土）

第2回：6日間プログラム 2026年8月22日（土）～ 8月27日（木）

第3回：10日間プログラム 2026年8月31日（月）～ 9月9日（水）

■ ツアー同行者プロフィール

坂田ミギープロフィール写真

坂田ミギー（さかた・みぎー）

NPO法人SHIFT80 代表理事 ／ 株式会社こたつ 共同CEO・クリエイティブディレクター ／ エッセイスト

SIer・広告制作会社・博報堂ケトルを経て独立。31歳で世界一周の旅に出発し、ケニア・キベラスラムとの出会いを原点に2018年から教育・給食・生理支援を開始。2022年にエシカル・クリエイティブ・コレクティブ「SHIFT80」を立ち上げ、2025年にNPO法人シフトエイティを設立。ケニアNGO法人TUNA SHIFT理事。Forbes JAPAN「NEXT 100」選出ほか受賞多数。著書：『旅がなければ死んでいた』（KKベストセラーズ）、『かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ』（産業編集センター）など。

早川千晶プロフィール写真

早川千晶（はやかわ・ちあき）

ケニア在住37年。マゴソスクール主宰。撮影コーディネーター、「アフリカを深く知る旅」案内人。

大学生の頃に世界放浪の旅に出てそのままケニアに定住。1999年にキベラスラムで孤児・困窮児童のための「マゴソスクール」を設立。モンバサ近郊の児童養護施設「ジュンバ・ラ・ワトト」設立にも携わる。在ケニア日本大使館在外公館長表彰（2013年）、第56回社会貢献者表彰（2021年）受賞。著書：『アフリカ日和』（旅行人）。

■ ツアー概要

- ツアー名：SHIFT80スタディツアー2026年夏 坂田ミギー＆早川千晶と訪ねるケニア国際協力の現場- 開催期間：2026年8月～9月（全3回）- 訪問先：ケニア共和国・ナイロビ（キベラスラム）、モンバサ近郊ミリティーニ村、ディアニビーチ、ツァボ国立公園 ほかプログラムによって異なる- 日程・コース：第1回：8月8日～8月15日（8日間）／第2回：8月22日～8月27日（6日間）／第3回：8月31日～9月9日（10日間）- 定員：各回5名（最低催行人数4名）- 旅行企画・実施：株式会社フレックスインターナショナル（観光庁長官登録旅行業 第1306号）- 協力：SHIFT80（現地コーディネート・プログラム監修）- 申込方法：株式会社フレックスインターナショナルの専用フォームよりお申し込み- 詳細URL：https://shift80.jp/blogs/tour/study-tour2026

SHIFT80ロゴSHIFT80について

「SHIFT80」は、日本とケニアを拠点に活動するエシカル・クリエイティブ・コレクティブです。「We are all Earthlings. Share the little you have.（すべての人はおなじ地球に暮らす仲間。わずかでも持ちうるものを分かち合おう）」を理念に、アートやデザイン、ファッションを通じて社会課題に向き合っています。ケニアの首都ナイロビにある巨大スラム・キベラでの共同制作、古着と伝統工芸を融合したサステナブルファッション、孤児・貧困児童のための教育支援プログラムなどを展開し、創造性が社会課題解決にいかに貢献できるかを問い続けています。

2025年、日本にて特定非営利活動法人シフトエイティ、ケニアにて現地NGO法人TUNA SHIFTを設立。

主な受賞歴：Forbes JAPAN 2025年「NEXT100」、KG＋ Discovery Award 2025（Supported by Fujifilm）、価値デザインコンテスト グランプリ・経済産業大臣賞（2024）、APAアワード 広告作品部門 優秀賞（2023）ほか多数。