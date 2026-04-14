【お買い物マラソン連動】究極のリアルを追求した「高密度リアル人工芝」が期間限定クーポン配布中！複数購入で最大10%OFF！

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三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

汗ばむ季節が来る前に。今こそ「理想の庭づくり」を

日差しが心地よく、屋外での作業が苦にならない今の時期は、1年の中でも人工芝の施工に最も適したシーズンです。本格的に気温が上昇し、雑草が勢いよく伸び始める前に地面をカバーしておくことで、夏場の過酷な草むしりから解放され、美しい景観を長く保つことができます。


今回は、広範囲の施工や「庭とベランダ」の両方をリフォームしたいというお客様を応援するため、まとめ買いが断然お得になるスペシャルクーポンをご用意しました。


詳しくはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/


お買い物マラソン連動！期間限定クーポン概要

楽天お買い物マラソン期間中から、4月20日(月)までご利用いただける特別クーポンです。


クーポン配布・利用期間：～ 2026年4月20日(月) 23:59まで


特典内容：


【まとめ買い特典1】：対象商品4個以上のご購入で10%OFF


4個以上10%OFF／クーポン獲得 :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WTJISC0ySlZNLVZVS0ctUUxBUw--&rt=

【まとめ買い特典2】：対象商品2個以上のご購入で5%OFF


2個以上5%OFF／クーポン獲得 :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SFhWRC1UWFVBLUkwUEktTkJPTA--&rt=

選ばれる理由：妥協のない「本物感」と「安全性」

本製品は、見た目の美しさだけでなく、家族全員が安心して過ごせる品質にこだわっています。




素足で過ごせる極細0.7mmパイル


一般的な人工芝よりも細い「0.7mmオリジナルパイル」を採用。35万本平方メートル という圧倒的な密度により、チクチク感を抑えたふかふかで柔らかな触り心地を実現しました。



不自然な反射を防ぐ「マット加工」


独自のマット加工により、人工芝特有のテカリを抑制。日差しが強くなるこれからの時期も、眩しさを軽減し、天然芝のようなナチュラルな景観を維持します。



FIFA認定工場による世界基準の品質


国際サッカー連盟（FIFA）認定工場で生産。ホルムアルデヒド0.00以下、各種有害物質不検出を証明済みで、赤ちゃんやペットがいるご家庭でも安心です。



メンテナンスを劇的に楽にする「防草一体型」


遮光率99.99%を誇る防草タイプを選べば、一度の施工で雑草対策まで完了。メンテナンスの手間を最小限に抑えます。



1m×1mサイズの新登場で、組み合わせも自由に



待望の「1m×1m」サイズが加わったことで、大きな庭には「1×10m」を、玄関先やテラスの隙間には「1m×1m」をといった、無駄のない組み合わせが可能になりました。


今回のクーポンを活用し、家中のデッドスペースを「癒やしのグリーン空間」へアップデートしてください。


購入はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/



人工芝シリーズ



＜タイプ＞


・通常タイプ


・防草タイプ



＜サイズ＞


・1m×1m


・1m×５m


・1m×10m





｜会社概要｜


名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）


設立年： 2011年4月


代表者名： 田中　新一


本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35


https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)