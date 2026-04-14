【お買い物マラソン連動】究極のリアルを追求した「高密度リアル人工芝」が期間限定クーポン配布中！複数購入で最大10%OFF！

汗ばむ季節が来る前に。今こそ「理想の庭づくり」を

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

日差しが心地よく、屋外での作業が苦にならない今の時期は、1年の中でも人工芝の施工に最も適したシーズンです。本格的に気温が上昇し、雑草が勢いよく伸び始める前に地面をカバーしておくことで、夏場の過酷な草むしりから解放され、美しい景観を長く保つことができます。

今回は、広範囲の施工や「庭とベランダ」の両方をリフォームしたいというお客様を応援するため、まとめ買いが断然お得になるスペシャルクーポンをご用意しました。

お買い物マラソン連動！期間限定クーポン概要

詳しくはこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/

楽天お買い物マラソン期間中から、4月20日(月)までご利用いただける特別クーポンです。

クーポン配布・利用期間：～ 2026年4月20日(月) 23:59まで

特典内容：

【まとめ買い特典1】：対象商品4個以上のご購入で10%OFF

4個以上10%OFF／クーポン獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WTJISC0ySlZNLVZVS0ctUUxBUw--&rt=

【まとめ買い特典2】：対象商品2個以上のご購入で5%OFF

選ばれる理由：妥協のない「本物感」と「安全性」

2個以上5%OFF／クーポン獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SFhWRC1UWFVBLUkwUEktTkJPTA--&rt=

本製品は、見た目の美しさだけでなく、家族全員が安心して過ごせる品質にこだわっています。

素足で過ごせる極細0.7mmパイル

一般的な人工芝よりも細い「0.7mmオリジナルパイル」を採用。35万本平方メートル という圧倒的な密度により、チクチク感を抑えたふかふかで柔らかな触り心地を実現しました。

不自然な反射を防ぐ「マット加工」

独自のマット加工により、人工芝特有のテカリを抑制。日差しが強くなるこれからの時期も、眩しさを軽減し、天然芝のようなナチュラルな景観を維持します。

FIFA認定工場による世界基準の品質

国際サッカー連盟（FIFA）認定工場で生産。ホルムアルデヒド0.00以下、各種有害物質不検出を証明済みで、赤ちゃんやペットがいるご家庭でも安心です。

メンテナンスを劇的に楽にする「防草一体型」

遮光率99.99%を誇る防草タイプを選べば、一度の施工で雑草対策まで完了。メンテナンスの手間を最小限に抑えます。

1m×1mサイズの新登場で、組み合わせも自由に

待望の「1m×1m」サイズが加わったことで、大きな庭には「1×10m」を、玄関先やテラスの隙間には「1m×1m」をといった、無駄のない組み合わせが可能になりました。

今回のクーポンを活用し、家中のデッドスペースを「癒やしのグリーン空間」へアップデートしてください。

購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/

人工芝シリーズ

＜タイプ＞

・通常タイプ

・防草タイプ

＜サイズ＞

・1m×1m

・1m×５m

・1m×10m

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)