【お買い物マラソン連動】究極のリアルを追求した「高密度リアル人工芝」が期間限定クーポン配布中！複数購入で最大10%OFF！
汗ばむ季節が来る前に。今こそ「理想の庭づくり」を
日差しが心地よく、屋外での作業が苦にならない今の時期は、1年の中でも人工芝の施工に最も適したシーズンです。本格的に気温が上昇し、雑草が勢いよく伸び始める前に地面をカバーしておくことで、夏場の過酷な草むしりから解放され、美しい景観を長く保つことができます。
今回は、広範囲の施工や「庭とベランダ」の両方をリフォームしたいというお客様を応援するため、まとめ買いが断然お得になるスペシャルクーポンをご用意しました。
詳しくはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/
お買い物マラソン連動！期間限定クーポン概要
楽天お買い物マラソン期間中から、4月20日(月)までご利用いただける特別クーポンです。
クーポン配布・利用期間：～ 2026年4月20日(月) 23:59まで
特典内容：
【まとめ買い特典1】：対象商品4個以上のご購入で10%OFF
4個以上10%OFF／クーポン獲得 :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WTJISC0ySlZNLVZVS0ctUUxBUw--&rt=
【まとめ買い特典2】：対象商品2個以上のご購入で5%OFF
2個以上5%OFF／クーポン獲得 :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SFhWRC1UWFVBLUkwUEktTkJPTA--&rt=
選ばれる理由：妥協のない「本物感」と「安全性」
本製品は、見た目の美しさだけでなく、家族全員が安心して過ごせる品質にこだわっています。
素足で過ごせる極細0.7mmパイル
一般的な人工芝よりも細い「0.7mmオリジナルパイル」を採用。35万本平方メートル という圧倒的な密度により、チクチク感を抑えたふかふかで柔らかな触り心地を実現しました。
不自然な反射を防ぐ「マット加工」
独自のマット加工により、人工芝特有のテカリを抑制。日差しが強くなるこれからの時期も、眩しさを軽減し、天然芝のようなナチュラルな景観を維持します。
FIFA認定工場による世界基準の品質
国際サッカー連盟（FIFA）認定工場で生産。ホルムアルデヒド0.00以下、各種有害物質不検出を証明済みで、赤ちゃんやペットがいるご家庭でも安心です。
メンテナンスを劇的に楽にする「防草一体型」
遮光率99.99%を誇る防草タイプを選べば、一度の施工で雑草対策まで完了。メンテナンスの手間を最小限に抑えます。
1m×1mサイズの新登場で、組み合わせも自由に
待望の「1m×1m」サイズが加わったことで、大きな庭には「1×10m」を、玄関先やテラスの隙間には「1m×1m」をといった、無駄のない組み合わせが可能になりました。
今回のクーポンを活用し、家中のデッドスペースを「癒やしのグリーン空間」へアップデートしてください。
購入はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/mat1000/
人工芝シリーズ
＜タイプ＞
・通常タイプ
・防草タイプ
＜サイズ＞
・1m×1m
・1m×５m
・1m×10m
｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)