あの「テトリス」を“手で積む”！アナログ対戦が熱い！「テトリスボードゲーム」

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、世界中で長年愛され続けているデジタルゲーム「TETRIS(R)」を実際にブロックを手でつかんで落とす”リアル対戦型ゲーム”として『テトリスボードゲーム』を、2026年4月下旬に発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=97z3kochr5s ]

本商品では「テトリス」ではおなじみの「テトリミノ」（正方形を4個つなげて作られた様々な形のブロック）を実際に“手に持って、落として、積み上げる”ことで、デジタルとは異なる思考力と緊張感を味わえます。2～4人で遊ぶことができて、子どもから大人まで、家族や友人同士で盛り上がれる内容となっています。

“手に持って、落として、積み上げる”「テトリスボードゲーム」

２～4人までプレイが可能商品パッケージと本体

デジタルからアナログへー名作ゲームの新しい体験

1980年代の誕生以来、昭和・平成・令和と時代を超えて楽しまれてきた「テトリス」。

本商品では、その普遍的なゲーム性をテトリミノを“積み上げる”リアルなアクションに進化させました。次に置くブロックの形や位置を考えながら、限られたスペースをどう使うか、先読み・判断・空間認識力が試される、アナログゲームならではの思考体験が楽しめます。

最大4人で盛り上がる対戦プレイ

各プレーヤーはカードで指定されたテトリミノを好きな向きで自分のフィールドに落とし、列がそろえばポイントを獲得できます。そろった列ごとにポイントが加算され、最終的に最も高いポイントを獲得した人が勝ちとなります。ゲーム進行ではテトリミノを次回以降のターンで使用できる「HOLD」カードや、他プレイヤーへのオジャマミノによる妨害も可能で、戦略性の高い白熱した対戦が楽しめます。ルールは分かりやすく、テトリス経験者から初めて遊ぶお子さままで幅広く遊べるゲーム設計になっています。

商品動画はこちら↓

https://youtu.be/97z3kochr5s(https://youtu.be/97z3kochr5s)

商品の詳しい遊び方はこちら↓

https://youtu.be/Y1UqRJXMsQg(https://youtu.be/Y1UqRJXMsQg)

■商品概要

商品名 ：テトリスボードゲーム

セット内容：●フィールド…4個 ●ベース…4個 ●ゲームボード…4個 ●ホールドカード…4枚

●テトリミノカード…24枚 ●テトリミノ…104個(8種)

●オジャマミノ・・・16個(4種)

本体サイズ：(W)126×(D)63×(H)198mm

発売日 ：2026年4月下旬

価格 ：4,620(税10％込)/4,200円(税抜)

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5553/

Tetris(R)＆(C) 1985~2026 Tetris Holding. Tetris logos and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. All Rights Reserved. TM＆(C)2026

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キューブを回転させ全6種のテトリミノを正解の位置に配置できればクリア！そろえられたテトリミノの数によって6段階の難易度があります。隣り合うテトリミノをどの向きで配置するか、推測しながら解く高難易度パズルです。

商品名：ルービックキューブテトリス

発売日：2025年4月中旬

価格：4,950円(税10％込)／ 4,500円（税抜）

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5554/

Tetris (R) & (C) 1985~2026 Tetris Holding.

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