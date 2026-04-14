夏も快適で美しく見える、働く女性の新オフィスファッションを提案「Half sleeve WIDE PANTS SUIT」4月17日（金）に新発売

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、夏もスーツで働く女性への新しいラインナップとして「Half sleeve WIDE PANTS SUIT」を4月17日（金）よりスーツセレクト全店で発売を開始します。

これまでとは異なるデザイン性と快適な着心地をもたらす機能性を備えた、働く女性のために生まれた新提案スーツです。

■働く女性が感じる「夏のオフィスファッション」の悩み

近年、ビジネスシーンでのカジュアル化の浸透により、女性の仕事着も多様化が進んでいます。また、「夏になると軽装になりすぎてしまう」、「ビジネス感が保たれているか心配」、「重要な商談の日に何を着れば良いか迷う」といった声も増えています。

「Half sleeve WIDE PANTS SUIT」はそのような悩みに応える一着です。袖丈を短くすることで真夏でも快適に着用でき、それでいてジャケットのきちんと感が残ります。「袖を通すことでスイッチが入る」、「仕事モードへの切り替え」をアシストする、働く女性のための新しいスタンダードを目指しました。

■高機能な「Half sleeve WIDE PANTS SUIT」

～4つの高機能で夏も快適、かつ美しく～

【SUPER NON IRON】

・洗濯機で洗えて、アイロン不要です。

・アイロンがけやクリーニングに貴重な時間を奪われず、いつでもシワの無いきれいな状態できれいに着られます。

【STRETCH】

・縦横2WAYストレッチ生地で動きやすく、デスクワークや長時間の移動でも快適に

着用できます。

【SOFT TOUCH】

・軽く、涼しいさらっとした素材を使用していますので、夏の不快感を軽減します。

・ドレープ性のある素材感で、シルエット全体を美しく見せ、上品な印象を与えます。

【SUSTAINABLE】

・表地や釦には、環境に配慮した再生素材を使用しています。

■デザインのポイント

「シングルジャケット＋ワイドパンツ」と「ダブルジャケット＋ワイドパンツ」の2パターンのデザインを展開します。

袖の長さにこだわり、肘上丈にすることで隠したい部分が隠れる絶妙な長さに設計しました。どちらのデザインもインナーにTシャツやカットソーを合わせるだけで、こなれたオフィスコーデが完成します。ワイドシルエットのパンツは、いまのトレンドを押さえつつ、脚長効果と上品さを兼ね備えたデザインです。

■商品概要

展開店舗：「SUIT SELECT（スーツセレクト）」全店舗

※店舗により取り扱いのデザイン・カラーが異なります。

デザイン：シングルジャケット + ワイドパンツ （ネイビー・ミディアムグレー）

ダブルジャケット + ワイドパンツ （モカベージュ・ダークグレー）

サイズ：S～LL（4サイズ展開）

価格：26,400円（税込）

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

●SUIT SELECT 店舗一覧：https://www.suit-select.com/shop-list/

●公式サイト: https://www.suit-select.com/

●公式オンラインショップ: https://www.suit-select.jp/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/216_1_99394ab38a7733c51f824932701843f2.jpg?v=202604140251 ]