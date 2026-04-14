「OPPO Find N6」が4月15日（水）から販売開始

オウガ・ジャパン株式会社

革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、日本で初となるOPPOのハイエンドフォルダブルスマートフォン、Find Nシリーズの最新機種「OPPO Find N6」（オッポ ファインド エヌ シックス）を一部の販売チャネルにて、4月15日（水）より順次販売を開始します。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせください。）

本製品の主な注目ポイント

◼フォルダブルで世界一フラットなディスプレイ※1

◼最大2億画素で緻密に描く、Hasselbladの色彩

◼8.9mmボディに驚異の6,000ｍAhバッテリー

これまでグローバルで販売され、その卓越したデザインとスペックで高い評価を得てきたハイエンドフォルダブルスマートフォンOPPO Find Nシリーズ。日本で初めて登場する最新機種OPPO Find N6は、より高精度に進化したヒンジの搭載で、60万回開閉を繰り返しても折り目がつきにくい世界一フラットなディスプレイを実現しました。カメラ性能でも妥協なく、スウェーデンの名門カメラメーカーHasselbladとの共同開発による、最大約2億画素の高性能カメラシステムを採用。フォルダブル型では初搭載※2となるマルチスペクトルカメラで、リアルを極めた自然な色再現を可能にします。ボディは、約8.9mmとスリムながら、バッテリーは6,000ｍAhの大容量を搭載しました。大画面ならではのマルチウィンドウ機能でマルチタスクにも対応。散らばる情報の一括管理ができるAI Mind Space※3アプリや、手書きメモから整った図表を簡単に作成できるOPPO AI Pen Kit※4で、ユーザーの生産性を一気に向上させます。

4軸の対称構造の高精度ヒンジと微細なシワを自己修復するガラスを採用、世界一フラットを実現

高精度なヒンジ設計と、強さとしなやかさを兼ね備えたオートスムージングフレックスガラスにより、長期間使用しても折り目をほとんど感じさせないフォルダブルで世界一フラットなディスプレイを実現しました※1。

ヒンジには、第2世代チタニウム高精度ヒンジを採用。レーザースキャンによりヒンジ表面を精密にデジタル化し、３D液体プリント技術で5ピコリットル単位の微細な樹脂を重ね、わずかな凸凹も丁寧に埋めました。これにより、ヒンジのプレート差はわずか0.05mmを実現しました。

ヒンジの構造も抜本的に刷新。4軸の対称構造で、ディスプレイにかかる力を均等に分散しながら、サポート力も強化しました。また、11%幅を広げたウォータードロップ型の緩やかな折り曲げ構造によって、折り目の深さを低減し、使用中にスクリーンにかかる力を大幅に減らしました。カーボンファイバー製の支持プレートとの組み合わせで、軽量かつ強固な構造を両立し、長期使用による変形や劣化も抑制します。

メインスクリーンには、オートスムージングフレックスガラスを採用。変形や衝撃への耐久性が向上し、折りたたみで生じる微細なシワも、進化した自己修復性能でより目立ちにくくなりました※5。60万回の折りたたみ試験をクリアし、TUV Rheinlandの「折り目最小化認証」を取得しました。

最大約2億画素、Hasselbladとの共同開発カメラシステムとマルチスペクトルカメラ

アウトカメラは、最大約2億画素の３つの高画質カメラとマルチスペクトルカメラの計4眼カメラを搭載しました。インカメラには、約2,000万画素の高精細カメラを搭載。Hasselbladと共同開発した画像処理方法で、フォルダブルでもプロ級の撮影を実現します。

約2億画素の広角カメラ（OIS対応）は、1/1.56インチの大型センサーとF値1.8の明るいレンズで光を豊富に取り込み、細部まで鮮明な写真を撮影できます。約5,000万画素ペリスコープ望遠カメラ（OIS対応）は、光学で最大3倍ズーム、AI補正で最大120倍デジタルズームに対応し、遠くの被写体もまるで手が届くような鮮明さで捉えることができます。また、最短10cmまでのマクロ撮影も可能です。約5,000万画素超広角カメラは、120°の広い画角で、風景や建築物、グループ写真などをダイナミックに捉えることができます。マルチスペクトルカメラは、画像を細かく分割して色温度を検知。OPPO独自のLUMOイメージエンジンがゾーンごとに最適な補正を行い、夕暮れや複雑な照明環境でも、リアルな色を再現します。

フォルダブル型ならではの撮影も楽しめます。開いた状態でカバーディスプレイを自分の方に向ければ、約2億画素のアウトカメラで自撮りも可能。折り曲げて置けば、三脚なしでも、ジェスチャー操作でハンズフリーによる集合写真撮影ができます。

動画撮影では、4K 120fps Dolby Vision撮影にも対応。明暗差の大きいシーンも、深いコントラストとともにプロレベルに豊かに表現できます。

Hasselbladとの共同開発カメラシステムでプロフェッショナルな撮影体験を

Hasselbladと共同開発したカメラシステムで、Hasselbladならではの正確な光と影の描写や、伝統的でクラシックな味わいをスマートフォンで実現します。

Hasselblad高解像度モードは、16Kの超高解像度で、繊細な質感と自然な色彩を驚くほど正確に再現。Hasselbladナチュラルカラーソリューションで、奥行きとニュアンスも美しく描写します。マスターモードは、AutoモードとProモードを搭載。Autoモードでは、色の表現やダイナミックレンジ、トーンをシミュレートし、名機のHasselblad X2Dに近い効果を簡単に再現します。Proモードでは、ISOやシャッタースピード、フォーカス、ホワイトバランスを細かく調整でき、自分だけの一枚を創り上げることができます。XPANモードは、伝説のカメラHasselblad XPANにインスピレーションを得た65:24のレトロなパノラマ撮影モードです。独自のワイドアスペクト比とシャッター音で、クラシックフィルムのようなシネマティックな世界観を表現します。Hasselbladポートレートは、Hasselbladならではの中判カメラの質感を再現し、人間の目で見たままのような、自然でリアルなぼけ感を表現します。

6,000mAh大容量バッテリーをスリムボディに搭載、80W急速充電にも対応

最先端のOPPOシリコンカーボンアノードテクノロジーを搭載した大容量バッテリーは、エネルギー密度が更に向上し、約8.9mmスリムボディに収まる小型・軽量ながら、容量は6,000ｍAhに達しました。ストリーミング動画再生は連続約26時間可能です※6。また、同梱された急速充電器で80W SUPERVOOCTMフラッシュチャージも可能。50W AIRVOOCTMワイヤレス充電にも対応しており、スキマ時間でも効率よく充電できます※7。ソフトウェアによる加熱技術で、-20℃の極寒環境でも充電と使用が可能です。

Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5で圧倒的処理能力、トリニティエンジンがさらに最適化

CPUは、Qualcomm最新のOryonアーキテクチャと3nmプロセスを採用したSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5を搭載。圧倒的処理能力で、高度なAI処理でも、スムーズで安定したパフォーマンスを発揮します。進化したOPPO独自のトリニティエンジン技術が、チップレベルの最適化と、スマートなリソース配分により、CPU性能を更に引き上げ、消費電力を大幅に抑えます。

水しぶきや水没にも耐える優れた耐久性で安心して使える

防塵・防水性能はIP56/58/59に対応※８。真水への水没や高圧洗浄の水圧、80℃の熱湯噴射にも耐え、日常のほこりを気にせず安心して使用できます。フレームには航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。強さと軽さを両立するとともに、傷や劣化にも強く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。

約8.9mmの薄型軽量ボディに大画面を搭載、上質なカラー展開とデザインも両立

ディスプレイは、フォルダブル型ならではの大画面と快適な視認性を実現しました。約8.1インチのメインスクリーンと約6.6インチのカバースクリーンは、いずれもAMOLEDディスプレイを採用。最大120Hz※9のリフレッシュレートで滑らかな画面操作が可能です。ベゼルはカバースクリーンが約1.4mmと極細で、優れた没入感をもたらします。最大輝度はいずれも1,800nit、ピーク輝度はメインスクリーンが2,500nit、カバースクリーンが3,600nitで、強い日差しの下でも鮮明に表示します。

寝室など暗い場所では、超低輝度の1nitまで輝度を落とせるので、まぶしさを感じずに快適に使えます。周囲の明るさを踏まえて色味やコントラストも調整され、高周波PWMアイケア調光で長時間使っても目が疲れにくく、TUV RheinlandによるIntelligent Eye Care 5.0の認証も取得しています。

ボディは、折りたたんだ状態でわずか約8.9mmの薄型設計と約225gの軽量を実現。細部までこだわったラウンドデザインにより、手に持ったときのフィット感と美しさを両立しました。本体側面にはSnap Keyを搭載。AI Mind Spaceやカメラ、レコーダー、翻訳などのよく使う機能をワンタッチで起動できるほか、マナーモード切替や懐中電灯などの機能も割り当て可能です。

カラーは、ブロッサムオレンジと、ステラーチタニウムの2色展開。ブロッサムオレンジは、ポジティブなエネルギーを感じるカラーで、ヒンジの装飾に金素材が採用され華やかなデザインに仕上がりました。ステラーチタニウムは、さりげないメタリックな輝きをまとい、控えめながら洗練された存在感を演出します。

AI Mind Spaceが賢い情報アシスタントに

AI Mind Spaceは、異なるアプリに散らばる様々な情報の要約、分析、タグ付けによって、必要な情報を必要な時に見つけられる賢い情報アシスタントです。

3本指で下から上にスワイプするか、Snap Keyを短押しすると、AIが表示画面を分析。要約・分類・タグ付けし、日程情報があればカレンダーへの登録を提案します。情報を検索する際は、キーワードやタグから、保存された内容を一括で抽出できます。メールで届いた仕事の予定、LINEで届いた学校や保育園からのお知らせ、Instagramで見つけた気になるお店など、様々な情報ソースをひとまとめに整理して管理できます。

大画面ならではのマルチウィンドウ操作と、OPPO AI Pen Kitで生産性が一気に上がる

直感的な操作で、複数のアプリの配置や形を調整できるFree-Flow Window機能と、画面を分割して複数のアプリを同時表示できるビュー分割で、大画面ならではの効率的なマルチタスクを実現します※9。

Free-Flow Window機能では、4本指ピンチジェスチャーやスワイプなどの操作によって、位置やサイズを直感的に調整することができ、最大4つのアプリを同時に操作できます。ビュー分割機能によって、アプリを分割して複数表示し、仕切りをドラッグすることでウィンドウサイズの調整も可能です。操作も直感的で、2本指のスワイプやタスクバーからのドラッグ操作で簡単に分割表示を開始できます。また、ウィンドウ間でテキストや画像、ファイルなどをドラッグ＆ドロップして移動でき、複数アプリをまたいだ作業もスムーズに行えます。

OPPO AI Pen Kitを使うと、手書きメモから簡単に整ったチャート図を作成できるAIチャートや、AI Imageで手書きイラストを様々なイメージに変換することも可能※10。表示画面にそのまま注釈を書き込める機能で、アイディアを簡単に形にすることができます。

■専用ケースもつくOPPO AI Pen Kit、数量限定特典としてプレゼント

数量限定特典として、購入者の方にOPPO AI Pen Kitをプレゼントします。特典にはOPPO Find N6専用ケースも含まれており、ケースにペンを収納するだけで充電・ペアリングできます。数量限定ですので、ぜひお早めにOPPO Find N6をお求めください。

※OPPO AI Pen Kitは、OPPO公式オンラインショップにて単体販売もいたします。

■保護フィルム無償貼替サービスも、充実のOPPO Find N6プレミアムサービス

OPPO Find N6をご購入の方々には、万一保護フィルムに傷などがついた場合も、無償で貼り替えるサービスをご利用いただけます※12。その他、OPPO Find N6が正式発売された国や地域で、メンテナンス・修理・無料のソフトウェア更新をご利用いただけるOPPOグローバル保証や、メーカー保証外の有償修理でも費用が15％割引になるなどのOPPO Find N6プレミアムサービスをご利用いただけます。詳細は「OPPO Find N6プレミアムサービス」の公式サイト：https://support.oppo.com/jp/premium/find-n6-series/にてご確認ください。

■「OPPO Find N6」取扱チャネル（2026年4月14日現在）

以下のMNO、MVNO、量販店、ECサイトで販売します。販売開始日、価格については取扱各社にお問い合わせください。

※以下50音順、取扱チャネルにより販売するカラーは異なります。

MNO：

au +1 collection（KDDI株式会社）

MVNO：

IIJmio（株式会社インターネットイニシアティブ）/ AEONモバイル（イオンリテール株式会社）

量販店：

エディオン / コジマ / 上新電機 / ソフマップ / ビックカメラ / ヤマダデンキ / ヨドバシカメラ

ECサイト：

Amazon OPPO公式店 / ECカレント / OPPO公式オンラインショップ / OPPO公式楽天市場店

※OPPO公式オンラインショップ限定の1年間画面保証サービスもご用意しました。詳細はhttps://shop.oppojapan.com/をご確認ください。

■発売製品

■OPPO Find N6製品の仕様・スペック

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/130_1_a229e77417679e830cec67736ce2b730.jpg?v=202604140751 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/130_2_34729aa39997086eb9a22b0688410cab.jpg?v=202604140751 ]

※1 TUV Rheinland認証取得(2026年1月時点、TUV Rheinlandテスト製品において)。

※2 2026年4月時点でのOPPO自社調べ。

※3 AI機能のご利用には、通信量に応じた通信料が発生します。

※4 OPPO AI Pen Kitは数量限定特典として提供しています。OPPO公式オンラインショップでも購入できます。

※5 OPPO Find N5の超薄型ガラス（Ultra-Thin Glass）との比較。耐久性を保つため、付属フィルムは剥がさずにご使用ください。

※6 OPPO実験室で収集されたデータに基づいています。お客様の使用状況や使用環境によって異なります。

※7 充電器の使用に関する注意事項は安全ガイドをご覧ください。

※8［IPX6］あらゆる方向からのノズルによる強い噴流水によっても機器が影響を受けません。［IPX8］常温で水道水、かつ静水の水深 1.5 m の水槽に静かに本製品を沈めた状態で約 30 分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信機器としての機能を有すことを意味します。［IPX9］4 方向の角度（0°、30°、60°、90°）から、80 ℃の高温水をそれぞれ 30 秒ずつ（2 分間）高圧で噴射した後でも通信機器としての機能を有すことを意味します。［IP5X］粉塵が内部に侵入することを防止し、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しないことを意味します。

※9 一部のアプリやコンテンツでご利用いただけない場合があります。

※10 AIチャートの対応言語は制限があります。1アカウントあたり月300回まで利用可能です。AI Imageは2026年3月～5月は月100回、2026年6月以降は月60回まで利用可能です。実際は異なる場合があります。

※11 iOS/Mac/Windows PC 側のデバイスに O+ Connect アプリをインストールする必要があります。アプリは App Storeかhttps://connect.oppo.comから入手可能です。

※12 端末を初期化の上、OPPOアフターサービスにお送り頂く必要があります。宅配修理サービスと集荷サービスがあります。

※13 USB Type-Cアナログイヤホンはサポートされていません。