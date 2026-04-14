「@cosme STORE 錦糸町テルミナ店」にて、2026年4月15日（水）よりアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、2026年4月15日（水）より、「@cosme STORE 錦糸町テルミナ店」（東京都）にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始します。

当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指します。

店舗情報

■販売開始：2026年4月15日（水）～

■展開製品：クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』

（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュク スの香り、無香タイプ）

クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』※数量限定

薬用美白・エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』

薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

ハリツヤ導入美容液『プライマーショット』

※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。

※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

■製品の詳細

『スキンクリア クレンズ オイル』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html

『スキンクリア クレンズ オイル スムースブラック』:https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2604_01/index.html

『ドレススノー』:https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

『コンフォートムースウォッシュ』:https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

『アイ リンクルセラム』:https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

『プライマーショット』:https://www.attenir.co.jp/time/product/primer.html

■店舗一覧

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

オンラインショップ：https://www.attenir.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/attenir_official/?hl=ja

スタッフInstagram：https://www.instagram.com/attenirstaff_official/