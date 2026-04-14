GMOインターネット、CHIMNEY TOWNを支援する光回線プランを提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOインターネット株式会社（代表取締役 社長執行役員：伊藤 正 以下、GMOインターネット）は、株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光 宏尚 以下、フィナンシェ）との協業により、光回線プラン「チムニーひかり powered by GMOとくとくBB」を2026年4月14日（火）より提供開始します。

本サービスは、フィナンシェと「えんとつ町のプペル」シリーズ等で知られる株式会社CHIMNEY TOWN（代表取締役社長：西野 亮廣 以下、CHIMNEY TOWN）の協業により誕生した新しいインフラブランド『チムニー生活』における光回線プランです。

また、本サービスは、2025年10月にリリースした「クリプトニンジャひかり powered by GMOとくとくBB」(※1)に続く、フィナンシェと当社の協業による光回線サービスの第二弾となります。今後もさまざまなプロジェクトやインフルエンサーとのコラボレーションを通じて、ファン活動を支援する光回線プランを順次展開してまいります。

（※1）https://internet.gmo/news/article/94/

【CHIMNEY TOWNについて】

CHIMNEY TOWNは、西野氏が原作・脚本・製作総指揮を務める『えんとつ町のプペル』シリーズを中心にエンターテインメント事業を展開しています。2020年公開の映画第1作は、国内総動員数196万人、興行収入約27億円を記録。現在、続編となる『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』（配給：東宝・CHIMNEY TOWN）が全国公開中です。

西野氏はまた、会員数日本最大級のオンラインサロンやVoicy等を通じて日本トップクラスの発信力を持つクリエイターでもあります。

CHIMNEY TOWNはこれまで、物語や作品を通して人々に価値を届けてきました。本取り組みでは、その思想や世界観を背景に、日々の暮らしに寄り添う新たなかたちの価値提供に挑戦します。

【『チムニー生活』について】

（URL：https://pointmall.financie.jp/owner/chimney_life(https://pointmall.financie.jp/owner/chimney_life)）

『チムニー生活』は、CHIMNEY TOWNのブランドコンセプトのもと、提携する各種インフラ事業者と連携して提供されるサービスです。電気や通信などの各種インフラサービス自体は、それぞれの登録事業者によって提供されます（※2）。

そのうえで本ブランドでは、毎月の固定費という日常的な支出に対して、より納得感のある選択肢を届けることを目指しています。

CHIMNEY TOWNのファンの方々はもちろん、よりよい暮らしを求めるすべての方に向けて、「品質はそのままに、無理のないかたちで続けられるインフラの選択肢」を提案していきます。



（※2）各種インフラサービスのご案内対応については、法令上、各種インフラサービスの契約締結に関する媒介など（勧誘を含み、以下「勧誘等」といいます。）に関する許認可等を保有している媒介業者が行っており、株式会社CHIMNEY TOWN及び西野亮廣は、各種インフラサービスの勧誘等を行うものではありません。

ご利用を希望される方は、各種インフラサービスの詳細な契約内容やリスク等について、各媒介業者や各種インフラサービスを提供する事業会社（登録事業者）から提供される契約内容や注意事項等をよくお読みください。

【「チムニーひかり powered by GMOとくとくBB」について】

（URL：https://financie.jp/campaign/chimney_life/hikari/index.html(https://financie.jp/campaign/chimney_life/hikari/index.html)）

「チムニーひかり powered by GMOとくとくBB」は通信コストを抑えるために、期間限定の割引や複雑なキャッシュバック条件の比較が不要な「シンプルな適正価格」を追求した光回線プランです。

「今だけ安い」ではなく「ずっと損をしない」をコンセプトに、CHIMNEY TOWNファンの皆さまの生活コストをおさえるため「誠実なワンプライス」をお届けします。

■利用料金[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5335_1_935d2b6c8409ca8b2f1a8404e40462db.jpg?v=202604140251 ]

※別途事務手数料3,300円（税込）が発生します。

【サービス提供の背景】

昨今、NFTやクラウドファンディングなど、個人がプロジェクトを支援し共創する時代が加速する一方で、日常の支出がそれらの支援と連携する機会は限られていました。そこでGMOインターネットは、生活インフラとして提供するプロバイダーサービス「GMOとくとくBB」とフィナンシェを通じて、ユーザーが日常的にネットを利用するだけで「推し活」になる仕組みを実現しました。

【今後の展開】

今後もさまざまなプロジェクトやインフルエンサーとのコラボレーションを通じて、ファン活動を支援する光回線プランを順次展開してまいります。

【「GMOとくとくBB」について】（URL：https://gmobb.jp/(https://gmobb.jp/)）

「GMOとくとくBB」はGMOインターネットグループが掲げる“すべての人にインターネット”を基に、お客さまの様々なご利用目的に応じて最適なインターネットサービスをお得に提供するプロバイダーサービスです。「GMOとくとくBB光」を主力サービスに、「ドコモ光」や「auひかり」などの光回線や、「WiMAX +5G」や「とくとくBBホームWi-Fi」などのモバイル回線サービスをより多くの方に満足いただけるように、充実したサポート体制の下、高品質なサービスを安価に提供しています。

【GMOインターネットについて】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

GMOインターネット株式会社は、ドメイン、クラウド・レンタルサーバー、インターネット接続などのインターネットインフラ事業と、インターネット広告・メディア事業を展開する総合インターネット企業です。「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、社会基盤を支える企業として安心・安全なインターネット社会の実現と、AIで新たな未来を創る価値創造に貢献し、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けしてまいります。

【株式会社フィナンシェについて】（URL：https://financie.jp/(https://financie.jp/)）

フィナンシェは「Empowering the next billion dreams（10億人の挑戦を応援する）」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE（フィナンシェ）」やNFT事業、IEO支援事業などのトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開している企業です。

トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する、国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

アライアンス事業部

E-mail：alliance@internet.gmo

●株式会社フィナンシェ

お問い合わせ：

https://support.financie.jp/hc/ja/requests/new

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4784）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売（レジストラ）事業

クラウド・レンタルサーバー（ホスティング）事業

インターネット接続（プロバイダー）事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

【株式会社フィナンシェ】（URL：https://www.corp.financie.jp/(https://www.corp.financie.jp/)）

会社名 株式会社フィナンシェ

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー 15階

代表者 代表取締役 國光 宏尚

事業内容 Web3プラットフォーム事業

資本金 99,999,999円

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