南国・宮崎に、パリパリの“黄金クレープ”が登場！

株式会社日と々と

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、パリパリクレープ専門店「クレープとエスプレッソと」を展開する株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前/代表取締役 山本拓三）と合同会社みはら（宮崎県延岡市/代表社員 田口和恵）は、「クレープとエスプレッソとconne!」を2026年4月15日(水)、宮崎駅エリアにオープンします。

同店舗は、「クレープとエスプレッソと」として国内外含めて23店舗目となります。

「クレープとエスプレッソと」とは

表参道や嵐山に構える「クレープとエスプレッソと」は、パリパリ、サクサクとした軽やかな食感と、クッキーのような香ばしさが特徴の「⻩金クレープ」を提供するクレープ専門店です。

この唯一無二のクレープ生地は、バズグルメクリエイター「ウルフ」と共同開発し、1年半の歳月をかけて誕生しました。

味、素材、見た目にこだわったこのクレープは、現在SNSを中心に注目を集めています。

さらに、自社焙煎の珈琲豆を使用した香り高いエスプレッソとのペアリングも大きな魅力。

“クレープとコーヒー”の新しい楽しみ方をご提案しています。

■宮崎駅前で気軽に立ち寄れる、やさしい空間

店舗は宮崎駅近くの「アミーロード」内に位置し、買い物やお出かけの合間にもふらっと立ち寄れるロケーション。

白を基調としたシンプルで開放感のある店内は、焼きたてのクレープの香りに包まれながら、日常に少しだけ特別な時間を添える空間です。

■ 宮崎限定メニューも登場

シンプルながら素材の美味しさを引き立てる定番の「バターシュガー」や、人気の「チョコメルトバナナ」に加え、クレープとエスプレッソとconne!限定のマンゴーホワイトチョコメルトを展開します。

左「マンゴーホワイトチョコメルト」右「チョコメルトバナナ」

「マンゴーホワイトチョコメルト」

南国らしいマンゴーの甘みと、まろやかなホワイトチョコの組み合わせ。

軽やかな自家製クリームとのバランスが絶妙な、宮崎らしい一品です。

■オーナーコメント

昨年、1号店『クレープとエスプレッソと府内町』のオープンから、この度縁あって宮崎駅前アミーロードに2号店を構える運びとなりました。

もともとクレープ好きの社員が多く、この「黄金クレープ」の衝撃的な美味しさに出会ったことがすべての始まりでした。1号店では、社員が誇りを持って提供するクレープを通じて、お客様のたくさんの笑顔に出会うことができ、それが私たちの何よりの原動力となりました。

宮崎の皆様にも、この特別なクレープと共に、日常の中の小さな幸せと笑顔をお届けできるよう、スタッフ一同誠心誠意取り組んでまいります。

【店舗情報】

■店名

クレープとエスプレッソとconne!

■住所

宮崎県宮崎市広島2丁目12-2 TERADA.BLD 1F

■電話番号

0985-83-0655

■営業時間

11:00～17:30

■定休日

不定休

■Instagram

@crepe_espresso_and_conne

クレープとエスプレッソとconne! :https://www.instagram.com/crepe_espresso_and_conne/Instagramのアカウントはこちら！

クレープとエスプレッソと本店

https://www.instagram.com/crepe_espresso_and_omotesando/?locale=ja_JP

バズグルメクリエイター ウルフ

https://www.instagram.com/wolf.0313/?locale=ja_JP

株式会社日と々とについて

パンとコーヒー。

一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。

同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。

【会社概要】

会社名：株式会社日と々と

所在地：東京都渋谷区神宮前3-4-9

代表者：山本拓三

公式HP：http://www.bread-espresso.jp/

事業内容：飲食店の企画、運営

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。