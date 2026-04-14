ビューティーイベント「Mimi Beauty Meets」、大阪で初開催決定！　入場無料・4月25日（土）～4月26日（日）

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、毎年開催してご好評をいただいているビューティーイベント「Mimi Beauty Meets」を2026年4月25日（土）～4月26日（日）に初めて大阪で開催いたします。

イベント特設サイト：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautymeets_osaka/(https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautymeets_osaka/)

- ビューティーイベント「Mimi Beauty Meets」

「Mimi Beauty Meets」は、オンライン・オフラインあわせて過去12回開催し、大きな反響をいただいているビューティーイベントです。第13回目をむかえる今回は、多くのユーザーの方々からリクエストをいただき、初の大阪開催が決定いたしました。

今回はどなたでもお立ち寄りいただけるオープンなイベント形式で、スキンケア・メイクアップ商品を自由にタッチアップしていただけるコスメの展示コーナーや、コスメがあたる抽選会などをコンテンツとして予定しています。また、「猛暑対策」・「日焼け対策」といった日差しが強くなるこれからの季節に備えた切り口で、編集部が厳選した製品をSNSのまとめ投稿をイメージした企画展示も行います。なお、ご来場された方には先日発刊された、元宝塚歌劇団星組トップ娘役 舞空 瞳さんが表紙を飾る「Mimi Beauty MAGAZINE Vol. 7」を配布いたします。

- 開催概要

イベント名：Mimi Beauty Meets

開催日時：

2026年4月25日（土）～4月26日（日）

11:00～17:00

開催場所：

PLAT UMEKITA -GALLERY-

大阪市北区大深町5番94号

グラングリーン大阪うめきた公園サウスパーク PLAT UMEKITA

参加費：無料

参加方法：

入場自由

※混雑する場合は入場制限させていただく場合がございます。

コンテンツ：

コスメ展示＆セルフタッチアップ、Mimi Beauty企画展示＆セルフタッチアップ、コスメ抽選、Mimi Beauty MAGAZINE Vol. 7配布 ※コンテンツは変更になる可能性がございます。

協賛企業：

花王株式会社、小林製薬株式会社、プレミアアンチエイジング株式会社、株式会社マンダム、BEST INNOVATION CORP.、msh株式会社 他

※五十音順、アルファベット順

詳細URL：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautymeets_osaka/

・Mimi Beautyについて

「Mimi Beauty」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。

Mimi BeautyサイトURL：https://mimitv.co.jp/

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Mimi Beauty 公式Instagramアカウント（@mimi_beauty.official）：https://www.instagram.com/mimi_beauty.official/

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