MNインターファッション株式会社 三陽商会と「HANAE MORI」のライセンス契約を締結

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心、以下「MNインターファッション」）は、株式会社三陽商会（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大江伸治、以下「三陽商会」）と、ウィメンズブランド「HANAE MORI（ハナエモリ）」のライセンス契約を2026年4月に締結いたしました 。本契約に基づき、三陽商会が企画・製造・販売を担い、2027年秋冬シーズンより「HANAE MORI」の新たなトータルコレクションの展開を開始することをお知らせいたします 。

■ パートナーシップの背景と目的

MNインターファッションは、日本を代表するデザイナーである森英恵氏の生誕100年という節目を起点に、ブランドの歴史的価値を現代の視点で再解釈し、時代を超えた価値を持つブランドとして新たに提案するプロジェクトを始動いたしました 。

本プロジェクトにおいて、高い技術力とアッパーミドル市場での豊富な実績を持つ三陽商会をパートナーに迎え、「HANAE MORI」が持つ「タイムレス・エレガンス」という本質的な価値を、現代のライフスタイルに合わせた高品質なコレクションとして提案してまいります 。

MNインターファッションはライセンサーとして、ブランドの価値やアイデンティティの継承を担い、三陽商会と連携しながら、持続的なブランド成長を目指してまいります。

■ 新生「HANAE MORI」について

新生「HANAE MORI」は、三陽商会による企画・製造・販売体制のもと、伝統的な美意識と現代のモード感覚を融合させ、審美眼を持つ大人の女性に向けたウィメンズトータルコレクションとして展開します。クリエイティブディレクターには、パリの一流メゾンで豊富な経験を持つ大槻聡士（おおつき・さとし）氏を迎えます。

■ 今後の展望

- ブランド名： 「HANAE MORI（ハナエモリ）」- クリエイティブディレクター： 大槻 聡士 氏- 展開アイテム： 婦人服および婦人服飾雑貨- 開始時期： 2027年秋冬シーズン（予定）- 販路： 百貨店、他

MNインターファッションはライセンサーとして、三陽商会およびクリエイティブチームと緊密に連携し、「HANAE MORI」ブランドの価値最大化に努めてまいります。日本発のラグジュアリーブランドとして世界に認知されたそのアイデンティティを大切にしながら、新たな市場価値の創造に挑戦いたします 。

■会社概要

MNインターファッション株式会社

- 会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）- 代表取締役社長 ：吉本一心- 本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー- 事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど- URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2604_HANAEMORI&utm_id=TIMES_2604_HANAEMORI)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

- LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2604_HANAEMORI&utm_id=TIMES_2604_HANAEMORI)- Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/

株式会社三陽商会

ファッションを通じ、美しく豊かな生活文化を創造し、社会の発展に貢献します。』という経営理念のもと、「高い価値創造力と強靭な収益力を併せ持った、またサステナブルな社会の実現に貢献することができる、エクセレント・カンパニー」を目指して事業を推進している総合アパレルメーカー。

会社名：株式会社三陽商会（SANYO SHOKAI LTD.）

- 代表取締役社長：大江 伸治- 本社：東京都新宿区四谷本塩町6-14- 事業内容：紳士服・婦人服及び装飾品の製造販売全国の百貨店、専門店、直営店での製品の販売- URL：https://www.sanyo-shokai.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

https://www.hanae-mori.com/contact/ (https://www.hanae-mori.com/contact/)