魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』おすすめポイント！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年3月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、4月7日(火)より発売している『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長

調査内容：『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026.4.6(月)～2026.4.9(木)

■商品概要

鶏もも肉を使用したジューシーなとり天は、揚げたてのサクッと感を楽しめる一品です。そのままはもちろん、「ぽん酢」と「ねりからし」で味わう大分ならではの食べ方でお楽しみいただけます。さっぱりとしたぽん酢と、ピリッとしたねりからしのアクセントで、最後まで飽きのこない味わいです。なお、とり天はテイクアウトでもご用意しており、ご自宅でも大分の味をご堪能いただけます。

“だんご汁”は、大分の麦味噌を使用した味噌仕立ての郷土料理です。もちもちとした「平たいだんご」に、大根・人参・ごぼう・玉ねぎ・豚肉を合わせた具だくさんの一杯に仕上げました。具材の旨味が溶け込んだやさしい味わいと、食べ応えのあるだんごで満足感のある一品です。柚子胡椒を加えることで、味変もお楽しみいただけます。また、だんご汁は単品でご注文いただけるほか、プラス370円で他の定食や丼のみそ汁をだんご汁に変更いただけます。ぜひお近くのやよい軒で、大分の郷土料理のおいしさをお楽しみください。

大分とり天定食 960円大分とり天とだんご汁の定食 1,190円

[テイクアウト] 大分とり天 ごはん・みそ汁付 960円だんご汁(単品) 470円 / だんご汁変更 370円

・発売日

2026.4.7(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年3月末現在)

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

※豆腐小鉢は、店舗によってキンピラ小鉢に変更して提供しております。

■調査結果

1位： 具だくさんな”だんご汁“

2位： 揚げたてのサクッと感

3位： 柚子胡椒で味変できる

調査の結果、「具だくさんな“だんご汁”」が1位となりました。続いて、2位に「揚げたてのサクッと感」、3位に「柚子胡椒で味の変化を楽しめる」がランクインしています。

だんご汁は、野菜や豚肉、平たいだんごが入った満足感のある一品です。柚子胡椒を加えることで、味の変化もお楽しみいただけます。とり天はご注文を受けてから揚げるため、サクッとした揚げたての食感が特長です。

■店長の商品おすすめコメント

「とり天はぽん酢でさっぱり、からしでピリッと、どちらも味わっていただきたいです！」

「だんご汁は豚汁がお好きな方にもおすすめできる味わいです」

「とり天とだんご汁の組み合わせは、ごはんが進みます！」

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

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