魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』おすすめポイント！
株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年3月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)
このたび「やよい軒」では、4月7日(火)より発売している『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。
■調査概要
対象：全国やよい軒の店長
調査内容：『大分とり天定食』『大分とり天とだんご汁の定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択
調査期間：2026.4.6(月)～2026.4.9(木)
■商品概要
鶏もも肉を使用したジューシーなとり天は、揚げたてのサクッと感を楽しめる一品です。そのままはもちろん、「ぽん酢」と「ねりからし」で味わう大分ならではの食べ方でお楽しみいただけます。さっぱりとしたぽん酢と、ピリッとしたねりからしのアクセントで、最後まで飽きのこない味わいです。なお、とり天はテイクアウトでもご用意しており、ご自宅でも大分の味をご堪能いただけます。
“だんご汁”は、大分の麦味噌を使用した味噌仕立ての郷土料理です。もちもちとした「平たいだんご」に、大根・人参・ごぼう・玉ねぎ・豚肉を合わせた具だくさんの一杯に仕上げました。具材の旨味が溶け込んだやさしい味わいと、食べ応えのあるだんごで満足感のある一品です。柚子胡椒を加えることで、味変もお楽しみいただけます。また、だんご汁は単品でご注文いただけるほか、プラス370円で他の定食や丼のみそ汁をだんご汁に変更いただけます。ぜひお近くのやよい軒で、大分の郷土料理のおいしさをお楽しみください。
大分とり天定食 960円
大分とり天とだんご汁の定食 1,190円
[テイクアウト] 大分とり天 ごはん・みそ汁付 960円
だんご汁(単品) 470円 / だんご汁変更 370円
・発売日
2026.4.7(火)
・発売店舗
全国の「やよい軒」376店舗(2026年3月末現在)
※価格はすべて税込です。
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。
※豆腐小鉢は、店舗によってキンピラ小鉢に変更して提供しております。
■調査結果
1位： 具だくさんな”だんご汁“
2位： 揚げたてのサクッと感
3位： 柚子胡椒で味変できる
調査の結果、「具だくさんな“だんご汁”」が1位となりました。続いて、2位に「揚げたてのサクッと感」、3位に「柚子胡椒で味の変化を楽しめる」がランクインしています。
だんご汁は、野菜や豚肉、平たいだんごが入った満足感のある一品です。柚子胡椒を加えることで、味の変化もお楽しみいただけます。とり天はご注文を受けてから揚げるため、サクッとした揚げたての食感が特長です。
■店長の商品おすすめコメント
「とり天はぽん酢でさっぱり、からしでピリッと、どちらも味わっていただきたいです！」
「だんご汁は豚汁がお好きな方にもおすすめできる味わいです」
「とり天とだんご汁の組み合わせは、ごはんが進みます！」
■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！
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