【記事・動画公開】12年の絆が証明する「軸のブレない」バドミントン哲学・元世界ランキング1位ペア・福島由紀×廣田彩花が語る、信頼とコンディショニングの秘密

株式会社ゆうき

【記事】【福島由紀×廣田彩花】フクヒロが語る12年の絆とブレない軸(https://www.coreforce.jp/tsushin/article/athlete/fukushima-hirota-interview/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=FUKUHIRO)

【動画】フクヒロ12年：ブレない軸と絆の物語｜コアフォース インタビュー Vol. 23 バドミントン 福島由紀選手 廣田彩花選手(https://www.youtube.com/watch?v=2TnpeEt3q6I)

■プロフィール

フクヒロ12年：ブレない軸と絆の物語｜コアフォース インタビュー Vol. 23 バドミントン 福島由紀選手 廣田彩花選手福島 由紀選手（左）／ 廣田 彩花選手（右）

福島 由紀（ふくしま ゆき）／ 廣田 彩花（ひろた さやか）（競技種目バドミントン・女子ダブルス）

所属岐阜Bluvic（福島・廣田 両選手ともに）

主な実績2023年：インドネシアオープン 準優勝

2023年：全英オープン 準優勝

2023年：アジアバドミントン選手権 優勝

2021年：東京オリンピック ベスト8

2020年：全英オープン 優勝

2019年：世界選手権 銀メダル

2018年：世界ランキング1位初獲得（6月）・世界選手権 銀メダル・アジア大会 女子団体 金メダル

2017年：世界選手権 銀メダル（日本勢40年ぶり決勝進出）・マレーシアオープン優勝

2015年：スコットランドオープン優勝（フクヒロペア初の国際大会優勝）

「フクヒロ」の愛称で知られる日本バドミントン界を代表する女子ダブルスペア。2017～2019年の世界選手権で3年連続銀メダルを獲得。2018年6月には自身初となる世界ランキング1位を獲得し、日本女子ダブルスの黄金時代を牽引した。2021年東京五輪直前、廣田選手が右膝に大怪我を負うも、強行出場で奇跡のベスト8進出を果たし、後世に語り継がれる名勝負を繰り広げた。その後、再び廣田選手は膝の怪我に見舞われるが、不屈の闘志と揺るぎない絆でフクヒロは復活を遂げた 。現在はともに岐阜Bluvicに所属し、それぞれ新たなパートナーとともに次のステージへ挑戦中 。

小学3年からバドミントン一筋

──福島由紀福島由紀選手（岐阜Bluvic）

1993年5月6日生まれ、熊本県八代市出身。熊本県八代市出身。青森山田高校でインターハイ女子団体・ダブルス優勝。攻めるパートナーの背後を確実にカバーする鉄壁の守備、安定感が持ち味。

── 廣田彩花廣田彩花選手（岐阜Bluvic）

1994年8月1日生まれ、熊本県和水町出身。両親ともにバドミントン選手というバドミントン一家育ち。二度の大きな膝の怪我を乗り越え競技を継続。前に出る積極的なプレースタイルが持ち味。

■記事・動画内容

12年間「熟年夫婦」のような深い信頼関係を築いてきた福島・廣田両選手。大怪我の試練を乗り越えた二人は現在、岐阜Bluvicの別ペアとしてチーム優勝と互いの対戦を心待ちにしています。対談では、二人の固い絆や今後の展望に加え、過酷な競技生活を支えるこだわりのセルフケア術、体幹の軸を保つ「コアフォース」やNMNサプリの実感など、強さの秘密に迫ります。

【アジェンダ】

ー12年のパートナーシップ--「言葉がいらない熟年夫婦」の実態

ー「伝説の3ヶ月解散」と再結成--離れてわかったパートナーの価値

ープロが証明する「体幹の軸」--コアフォースで変わったこと

ーコアフォースNMNサプリ--「朝がすっきり起きられる」

ーセルフケアの哲学--「どんなに遅くてもお風呂！」

ー怪我を乗り越えて--「福島先輩じゃなきゃやれなかった」

ー新たなパートナーと岐阜Bluvicへの熱い思い

■福島選手・廣田選手が愛用するコアフォース製品

福島選手・廣田選手着用モデルコアフォースネックプロ テラ

セラミックの光沢とテラ鉱石の輝きが融合し、胸元を艷やかに飾る。高耐性ブラックセラミックのネックレスモデル。

素材：テラ鉱石、ジルコニアセラミック、ステンレス、シルバー925

商品はこちら(https://www.coreforce.jp/products/tera/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=FUKUHIRO)

福島選手着用モデルコアフォースループ ブルー SUS

落ち着きのある澄んだブルー。

いつものスタイルに知的なアクセントを。

素材：コアフォースパーツ、SUS（ステンレス）316、サマコバ磁石、フェライト磁石使用

商品はこちら(https://www.coreforce.jp/products/blue?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=FUKUHIRO)

廣田選手着用モデルコアフォースループ K14ホワイトゴールド

何気ない日常に、優美な装いを。深みのある輝きで存在感を放つ、高品位なK14ホワイトゴールドモデル。

素材：コアフォースパーツ、ホワイトゴールドK14、サマコバ磁石、フェライト磁石

商品はこちら(https://www.coreforce.jp/products/k-14/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=FUKUHIRO)

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

撮影協力

社名 株式会社岐阜Bluvic

住所 岐阜市村里町80番

公式HP https://gifubluvic.com

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp