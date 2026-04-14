AgVenture Lab　株式会社アドレスへ出資

一般社団法人AgVenture Lab

スタートアップとの共創を目的にJAグループ全国組織8団体が設立した一般社団法人 AgVenture Lab（以下「あぐラボ」、東京都千代田区、代表理事理事長：土田智子）は、株式会社アドレスに出資しました。

アドレスは全国の空き家などの遊休資産を活用し、月額会員制で多拠点居住を実現する「住まいのサブスクリプションサービス」を提供します。会員は全国約300拠点の住まいを自由に行き来でき、都市と地域を往来する新しい暮らし方を実現できます。また、地方自治体や地域事業者と連携し、空き家の利活用を通じての地域活性化と空き家問題の解決を同時に推進。持続可能な地域社会の形成と多様なライフスタイルの実現を支援しています。

あぐラボは、スタートアップ支援を目的とする「JAアクセラレータープログラム」第7期（2025年）でアドレスを採択し、同社の事業成長に向けて、伴走支援を行ってきました。今回の出資は、これまでの取り組みの延長線上に位置づけられるものです。

アドレスの取り組みは、第一次産業領域における関係人口の創出に寄与するだけでなく、都市住民の地域滞在を契機として、持続的な人の流れを生み出します。地域資源の活用拡大や農業現場との接点強化を通じて、地域課題の解決と来訪者満足度の向上を両立し得るモデルであることが確認されています。

国が推進する地方創生政策および関係人口創出施策の方向性とも合致しており、地域の担い手不足の緩和と地域経済の活性化に資する取り組みとして期待しています。

【株式会社アドレスの会社概要】

本社所在地：東京都千代田区平河町二丁目５番３号

代表取締役社長：佐別當 隆志（さべっとう たかし）

設立： 2018年11月

事業内容： 定額制多拠点居住プラットフォーム「ADDress（アドレス）」の運営

HP：https://address.love/company

【AgVenture Lab とは】https://agventurelab.or.jp/

AgVenture Lab（アグベンチャーラボ）は、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、家の光協会、日本農業新聞、全国厚生農業協同組合連合会、農協観光が共同して、2019年5月27日に開設しました。スタートアップやパートナー企業、大学、行政などと共創し、様々な知見やテクノロジーを活用しながら、新たな事業創出、サービス開発、地域課題の解消を目指します。スタートアップの支援・育成プログラムとしては、JAアクセラレータープログラムのほか、学生ビジネスプランコンテストである「JUMP」や、起業家育成支援プログラム「GROW＆BLOOM」などを運営しております。