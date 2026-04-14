消費者の8割超がAI回答で購買行動が変化--GA4では追えないAI参照元をAthenaHQが可視化　マーケティングWeek 春 2026に出展

株式会社ギャプライズ

デジタルビジネスを支援する、海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ(本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 亮之、以下「当社」）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek 春 2026」の「デジタルマーケティング強化EXPO」に、生成AI回答最適化ツール「AthenaHQ（アテナエイチキュー）」を出展します（小間番号：S21-30）。AI検索が購買行動の42.7%に影響を与えているにもかかわらず、GA4では「どのAI回答に自社が参照されたか」を追うことができない--そんな盲点を解消するデモ体験と個別相談の場を設けます。

背景：AI検索が購買行動を変える時代へ

ギャプライズが2026年2月に実施した「生成AIと消費者の購買行動」実態調査（対象：800人）によると、生成AIの回答が商品購入やサービス利用に「影響した」と答えた人は8割超に上りました。ChatGPT・Gemini・Perplexityをはじめとした生成AIプラットフォームは、検索エンジンと並ぶ「顧客との接点」として購買プロセスに深く組み込まれています。さらに、AIの回答後に直接購入・問い合わせに至った人は約16%にのぼり、AI回答がコンバージョンを直接生む経路として機能しつつある実態が明らかになっています。

一方で、AI回答の正確性は企業への信頼にも直結します。同調査では、AIが誤った情報を回答した場合に企業への信頼度が「下がる」と答えた人は71.4%（「とても下がる」23.6%＋「やや下がる」47.8%）。自社ブランドがAI上で正しく評価・参照されることは、もはや企業の重要な競争軸です。

（出典：ギャプライズ「生成AIと消費者の購買行動」実態調査 2026年2月実施・800人対象

詳細レポート：https://athenahq.gaprise.jp/report-ai-purchase-behavior-2026）

課題：GA4では「AI参照の中身」が見えない

同調査ではAIの回答を見た後に検索エンジンで再調査や公式サイト確認を行った人が半数以上にのぼることも分かっており、AI回答は顧客の情報収集・購買経路のハブとなっています。しかし、GA4などの従来型解析ツールでは、AI検索からの流入「数」はある程度把握できるものの、「どのAIプラットフォームのどの回答に自社が参照されたか」「AI上で自社ブランドがどう評価されているか」「競合と比べてAI上のシェアはどの水準か」までは可視化できません。AI回答が購買・信頼の両面に影響する以上、この「見えない領域」を放置することは機会損失に直結します。

展示内容：AthenaHQでAI検索の現状を"その場で確認"

今回ギャプライズブース（デジタルマーケティング強化EXPO・S21-30）では、AthenaHQのライブデモを通じて、来場者の業種・サービスにおけるAI参照の現状を画面上でご確認いただけます。また、AI検索対策（GEO：Generative Engine Optimization／LLMO：Large Language Model Optimization）の導入ステップについて担当者が個別相談に対応します。

ブース展示の主な内容- AthenaHQのライブデモ（自社ブランドのAI参照状況をリアルタイムで確認）- AI回答最適化の具体的なアプローチ事例の紹介- 現状のAI参照状況の個別相談（来場者向け）

展示会詳細

- イベント名：マーケティングWeek 春2026 内「デジタルマーケティング強化EXPO」- 会期：2026年4月22日（水）～24日（金）- 会場：東京ビッグサイト 小間番号 S21-30- 展示会公式サイト：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html- 来場のご案内：展示会への参加は事前登録制です。詳細は展示会公式サイトよりご確認ください。ギャプライズブース（デジタルマーケティング強化EXPO・S21-30）では、AthenaHQのデモ体験と個別相談を3日間随時受け付けています。

株式会社ギャプライズについて

ガートナージャパンによると、日本のエンタープライズIT総支出（ICT市場支出）は2023年に2022年比4.7%増の約28.5兆円、2025年には30兆円を超えるとの予測が立てられました。その内、SaaS市場は2022年時点で1.1兆円と全体の4%弱を占めるに過ぎず著しい成長潜在力を秘めています。

技術が複雑に絡み合い、競争が激化するSaaS市場において、ギャプライズは2012年以降、世界各地から革新的なテクノロジーを見出し、提案し続けることで差別化を目指してきました。monday.comやriskifiedなどの国外上場企業や、ContentsquareやYotpoのような数億ドル規模の資金調達を成功させた企業、成長性の高いベンチャーとの強固なアライアンスを築く中で、徐々に市場におけるユニークな地位を確立してきたと自負しております。

更に2023年のGoogleオプティマイズサービス終了に際し、公式推奨される3つのABテストツールを国内で唯一取り扱い、2024年2月からはサイトスピード改善ツールを複数取り扱うサービスを開始するなど、特定のテクノロジーの紹介にとらわれない、クライアントのニーズに応じた多様な選択肢を提供できるSaaS商社としての取り組みに磨きをかけています。

私たちは先進テクノロジーの導入やコンサルティング業務を通じて、市場分析、認知や獲得を目的としたオンライン集客、サイト内ユーザー体験の最適化、コンテンツ管理、プロジェクト管理、AI技術など幅広くクライアントの課題解決を行いながら、ビジネス成長を加速するための伴走を続けてまいります。