EC一元管理システム「タテンポガイド」がShopify連携を開始

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は、EC一元管理システム「タテンポガイド」において、「Shopify」との連携機能の提供を開始しました。本連携により、Shopifyで構築された販売・受注・在庫情報をタテンポガイド上で管理できるようになり、複数ECサイトを運営する事業者の業務効率化を支援します。

EC一元管理システム「タテンポガイド」について

タテンポガイドは、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、TikTok Shopなど、国内外の主要モール・カートを含む17サイトの受注情報や在庫情報を一元管理できるEC一元管理システムです。

近年、多くのEC事業者様が複数のモールやカートに出店するマルチチャネル運営を行っています。一方で、受注処理や在庫管理、出荷対応などのバックヤード業務が各サイトごとに分散し、在庫ズレや業務負担の増加といった課題が生じやすくなっています。

タテンポガイドは、受注・在庫・商品・配送といったEC運営の主要業務を一元管理することで、こうしたバックヤード業務を効率化します。従来は各モールやカートに個別ログインして行っていた作業を「タテンポガイド」ひとつで集約し、業務負担の軽減とミスの削減を実現します。

Shopify連携について

今回の連携により、Shopifyの販売・受注・在庫情報をタテンポガイドへ連携できるようになりました。

これによりShopifyを利用する事業者様は、他モール・他カートの情報とあわせて受注・在庫を一元的に管理できるようになります。

また、複数チャネルを横断した管理が可能になることで出店先ごとの運用負荷を軽減、販売機会の最大化や欠品・売り越しリスクの低減といった日々の運用業務の効率化を実現いたします

今後はShopify連携のさらなる機能拡充を進めるとともに、EC事業者様の業務効率化と売上拡大を支援するため、各種プラットフォームとの連携強化や運用支援機能の充実にも取り組んでまいります。

タテンポガイドでは導入時に専任担当によるサポート体制を用意しており、運用開始までしっかりと支援いたします。初めてEC一元管理システムを導入する事業者様でも安心してご利用いただけます。

さらに、初期費用0円で導入でき、契約月＋2か月の計3か月間は無料で全機能をお試しいただくことが可能です。（※条件あり）

「タテンポガイド」お問い合わせはこちら：https://tatempo.guide/inquiry/

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社オークファン 会社概要

・代表者 ：代表取締役 武永 修一

・設立 : 2007年6月

・資本金 ：9億7,368万円 (2025年9月末現在 ※連結)

・所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://aucfan.co.jp/