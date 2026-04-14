バーガーキング(R)のフードトラックが今年も復活！「KING ON TOUR 2026」開催決定！第1弾は4月に宮崎市、5月に佐賀市、6月に山口市へ初上陸！まだお店がないあなたの街にワッパー(R)をお届け！

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー(R) 』と、キンキンに冷えた『コカ・コーラ(R) 』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキング(R) のフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施いたします。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定いたしました。

バーガーキング(R) は、日々全国各地から新規出店のご希望を多数いただいております。2019年5月末に全国で77店舗だったバーガーキング(R) の国内店舗数は約7年間で273店舗増加し、約4.5倍の合計350店舗（※2026年4月14日（火）時点）にまで拡大してまいりました。今後も引き続き積極的な新規出店を計画しておりますが、全国のお客様より大変多く出店要望の声をいただいており、対応が追いついておりません。

そこでバーガーキング(R) は、まだお店がないエリアの皆様にも直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをお届けするため、フードトラックで全国各地をめぐります。2026年はまだバーガーキング(R) が上陸できていないエリアから、第1弾として宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市を選定し出店を決定いたしました。山口県に関しては、昨年フードトラックで下関市へ出店いたしましたが、今回は山口市に初上陸いたします。

フードトラックでは、バーガーキング(R) の人気商品『ワッパー(R) チーズ』と限定販売メニュー『スパイシーBBQワッパー(R) 』の2種を提供いたします。セットのドリンクは『コカ・コーラ(R) 』と『コカ・コーラ(R) ゼロ』の2種からお選びいただけます。

『ワッパー(R) チーズ』は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを、クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げた、バーガーキング(R) の王道のおいしさを楽しめる人気商品です。

『スパイシーBBQワッパー(R) 』は、直火焼きの100％ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを重ね、コク深く渋みのあるおいしさが特長の「ブルズアイ(TM) BBQソース」と唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製旨辛スパイシーソース」のダブルソースで仕上げた、フードトラックでしか味わえない限定メニューです。

またフードトラック限定の特典として『ワッパー(R) チーズ』『スパイシーBBQワッパー(R) 』のいずれかのセットをご購入ごとに、フードトラックが出店する各地名入り「バーガーキング(R) KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚ご提供いたします。ぜひ限定ステッカーのコレクションにも挑戦してみてください。

フードトラックでの販売のため、1日300～400セット限定での販売を予定しております。売り切れ次第、販売終了となります。また商品の提供にお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

バーガーキング(R) のお店が近くになく出店を待ち望んでいただいている皆様、バーガーキング(R) のフードトラックで、直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー(R) 』とキンキンに冷えた『コカ・コーラ(R) 』の最高の組み合わせをご体験ください。

現在、7月以降のフードトラックの出店先について検討しております。第2弾の発表は6月頃を予定しております。バーガーキング(R) からの続報にもぜひご期待ください。

バーガーキング(R) フードトラック「KING ON TOUR 2026」公式サイト

URL：https://www.burgerking.co.jp/cp/foodtruck2026/index.html(https://www.burgerking.co.jp/cp/foodtruck2026/index.html)

バーガーキング(R) のおいしさの秘密

■『ワッパー(R) 』とは

『ワッパー(R) 』はバーガーキング(R) の看板商品で、一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさの大型バーガーです。バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、味のアクセントのピクルスを重ね、トーストしたセサミバンズでサンド。クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げています。直火焼きされた肉のおいしさ、食事としての完成度、満足感をぜひお楽しみください。

■直火焼きの100%ビーフパティ

バーガーキング(R) は、一般的なバーガーチェーンとは違い、独自のブロイラーを用いてビーフパティを直接、火で焼いて調理する「直火焼き方式（Flame-Grilled）」を採用。余分な油が落ち、必要な肉汁を溜め込んだ、ジューシーでスモーキーなビーフパティに仕上がります。肉のおいしさを存分にお楽しみいただける、バーガーキング(R) のこだわりです。

商品概要

商品名：ワッパー(R) チーズ

＋『コカ・コーラ(R) 』or『コカ・コーラ(R) ゼロ』

価 格：1,000円

特 典：地名入り「バーガーキング(R) KING ON TOUR限定ステッカー」

商品名：スパイシーBBQワッパー(R)

＋『コカ・コーラ(R) 』or『コカ・コーラ(R) ゼロ』

価 格：1,000円

特 典：地名入り「バーガーキング(R) KING ON TOUR限定ステッカー」

〈注意事項/利用条件〉

※多くのお客様にお並びいただいた場合、整理券を配布いたします。整理券の配布の有無、配布時間はお並びいただく人数の状況を見て判断させていただきます。

※整理券の配布を行う場合、【前半 11:00～】と【後半 15:30～】の2回実施いたします。

※在庫商品分の整理券の配布をもって販売を終了とさせていただきます。予めご了承ください。

※『ワッパー(R) チーズ』『スパイシーBBQワッパー(R) 』のいずれかのセットをご購入ごとに、地名入り「バーガーキング(R) KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚ご提供いたします。

※セットは『コカ・コーラ(R) 』または『コカ・コーラ(R) ゼロ』付きとなります。

※単品での注文は承っておりません。

※デリバリー・ピックアップ注文は承っておりません。

※予約販売は承っておりません。

※カスタマイズは承っておりません。（アレルギーなどによる具材抜きは、従来通り承っております。）

※混雑により、提供にお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※より多くのお客様にご購入いただけるよう、1会計3セットまでのご購入となります。

※1日300～400セット限定での販売となります。売り切れ次第終了となります。

※会場により販売数が変更になる場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※開催日により、販売時間帯が異なります。

※天候などの状況により、販売を中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※クーポンやその他の割引サービスはご利用いただけません。

※画像はイメージです。

※Coca-Colaとコカ・コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

特典

バーガーキング(R) のフードトラックで『ワッパー(R) チーズ』『スパイシーBBQワッパー(R) 』のいずれかのセットをご購入ごとに、地名入り「バーガーキング(R) KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚ご提供いたします。

〈注意事項〉

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

バーガーキング(R) フードトラック実施概要

出店場所：宮崎県 宮崎市 イオンモール宮崎 ヒナタテラス（宮崎県宮崎市新別府町江口862-1）

開催日時：2026年4月24日（金）～4月26日（日）

11:00～14:00 / 15:30～18:30 予定

出店場所：佐賀県 佐賀市 イオンモール佐賀大和（佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535）

開催日時：2026年5月15日（金）～5月17日（日）

11:00～14:00 / 15:30～18:30 予定

出店場所：山口県 山口市 維新大晃アリーナ（山口県山口市維新公園4-1-1）

※PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口 での出店となります。

開催日時：2026年6月5日（金）～6月7日（日）

11:00～14:00 / 15:30～18:30 予定

※開催日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

※『コカ・コーラ(R) 』はThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

バーガーキング(R) がアメリカで人気急上昇中の「ピックルボール」を応援！

PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口へ協賛！

バーガーキング(R) はアメリカを中心に爆発的な人気を誇るテニス・バドミントン・卓球の要素を融合したラケットスポーツ「ピックルボール」の日本国内でのさらなる普及および価値向上を目指し、一般財団法人ピックルボール日本連盟（以下、PJF）とのスポンサー契約を継続しています。

2026年6月には山口県山口市で開催される「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」へ協賛いたします。バーガーキング(R) は日本国内におけるピックルボールのさらなる認知拡大と競技人口増加を支援してまいります。

PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口 開催概要

大会名 ：PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口

日 程：2026年6月5日（金）～6月7日（日）

場 所：維新大晃アリーナ インドアコート18面

住 所：山口県山口市維新公園4丁目1-1

申込期間：2026年5月21日（木）まで（または定員に達するまで）

主 催：一般財団法人 ピックルボール日本連盟

詳しくは特設サイトをご確認ください。

https://www.pickleball-japan.org/yamaguchi

ピックルボールとは

「ピックルボール」は、テニス・バドミントン・卓球の要素を融合したラケットスポーツで、アメリカを中心に爆発的な人気を誇っています。アメリカでは競技人口が2025年度で2,430万人、一度でもプレーしたことがある人は4830万人、アメリカに住む6人にひとりがプレーした経験があります。日本でも2023年に3000人だった競技人口が2025年3月時点で4.5万人以上と急速にプレイヤー人口が増加中。老若男女問わず誰でも気軽に楽しめるソーシャルなスポーツで、国境を越えたコミュニケーションツールとしても注目されています。

『コカ・コーラ(R) 』について

『コカ・コーラ(R) 』は、1886年、薬剤師のジョン・S・ペンバートン博士により、米国ジョージア州アトランタで誕生しました。以降120年以上にわたり、国境や文化を越えて世界中の人々に愛されており、その規模は200以上の国や地域に及びます。『コカ・コーラ(R) 』は喉の渇きを癒すだけでなく、ココロとカラダの両方をリフレッシュし、前向きな楽しい気分へとスイッチしてくれます。

https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

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