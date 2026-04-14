りんくう泉南店と和歌山店で映画『未来』公開記念原作者の湊かなえ氏のトークイベント＆サイン会開催決定！4月25日(土)にて2店舗同日開催

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社 未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店）は、「未来屋書店 りんくう泉南店」（以下 りんくう泉南店）および「未来屋書店 和歌山店」（以下 和歌山店）をリニューアルオープンいたします。

また、リニューアルを記念して2026年4月25日（土）より、映画『未来』原作者・湊かなえ氏をお招きし、サイン会およびトークショーを開催いたします。（和歌山店はサイン会のみ開催）

サイン会の参加に必要な整理券の配布は4月17日（金）より開始いたします。

■ リニューアルオープンスケジュール

・未来屋書店 りんくう泉南店：2026年4月17日(金) リニューアルオープン

・未来屋書店 和歌山店：2026年4月17日(金) 一部エリア先行オープン

（※和歌山店は4月24日(金) グランドリニューアルオープンとなります。）

■ 4月25日(土) イベント概要

湊かなえさんが和歌山・大阪の2店舗を巡る、ファン必見の1日です。

1. 未来屋書店 和歌山店 【午前：サイン会】

日時： 2026年4月25日(土) 10:30～12:00

場所： 未来屋書店 和歌山店向かい特設会場（イオンモール和歌山1F）

内容： サイン会（先着50名様）

2. 未来屋書店 りんくう泉南店 【午後：トークショー＆サイン会】

日時： 2026年4月25日(土)

トークイベント 14:30～15:00

サイン会15:00～16:30

場所： 未来屋書店 りんくう泉南店店内特設会場（イオンモールりんくう泉南2F）

内容： トークイベント(参加上限なし、立ち見観覧可能)

サイン会（先着50名様）

※トークイベントの参加は無料

■ 整理券配布について

配布開始日：4月17日(金)

配布条件：『未来』（双葉文庫）をご購入いただいた方

配布場所： 未来屋書店 和歌山店 ／ 未来屋書店 りんくう泉南店

【注意事項】

・整理券は無くなり次第終了となります。

・お電話でのお取り置きは受け付けておりません。

・各店舗先着50名様限定です

■ 著者プロフィール

湊 かなえ（みなと かなえ）

1973年生まれ、広島県出身。2007年に「聖職者」で小説推理新人賞を受賞。翌08年、同作品を収録した『告白』でデビュー。同作は「2008年週刊文春ミステリーベスト10」第１位、09年本屋大賞を受賞し、映画化され400万部を超える大ヒット作となる。

12年に「望郷、海の星」で日本推理作家協会賞短編部門、16年に『ユートピア』で山本周五郎賞を受賞。18年には『贖罪』がエドガー賞（ペーパーバック・オリジナル部門）にノミネートされるなど、国内外で高く評価されている。『少女』『白ゆき姫殺人事件』『母性』『望郷』など、映画化された作品も多数。近刊に『暁星』がある。

■その他の代表作■映画「未来」概要

2026年5月8日（金）イオンシネマ和歌山、イオンシネマりんくう泉南ほか全国公開

出演：黒島結菜 山崎七海 坂東龍汰 細田佳央太 近藤華 松坂桃李 北川景子

原作：湊かなえ『未来』（双葉社刊行）

監督：瀬々敬久

脚本：加藤良太

音楽：安川午朗

配給：東京テアトル

【PG-12】

(C)2026 映画「未来」製作委員会 (C)湊かなえ/双葉社

【ストーリー】

複雑な家庭環境で育ちながらも、祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えた真唯子。

彼女の教え子・章子のもとにある日、一通の手紙が届く。

差出人は――「20年後のわたし」。

半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや、心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていた章子だが、母の新しい恋人からの暴力、壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていく。

深い絶望の中、章子は唯一心を通わせる友人・亜里沙と「親を殺す」という禁断の計画を立てるのだった。

そんな章子を救おうと真唯子は、残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら、それでも手を差し伸べようとするが――。

誰もが過酷な運命に吞み込まれようとする中で、「未来のわたし」からの手紙が導くのは、希望か。

それとも、さらなる絶望か――。

「未来」に裏切られ続けた人々が、見つける「愛のかたち」とはーー

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 和歌山店

【住所】 〒640-8454 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山1Ｆ

【電話番号】 070-1598-6805

【営業時間】 10:00～21:00

【施設名称】 未来屋書店 りんくう泉南店

【住所】 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2Ｆ

【電話番号】 070-6945-1063

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp