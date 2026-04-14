りんくう泉南店と和歌山店で映画『未来』公開記念原作者の湊かなえ氏のトークイベント＆サイン会開催決定！4月25日(土)にて2店舗同日開催

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株式会社未来屋書店


　イオングループの株式会社 未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店）は、「未来屋書店 りんくう泉南店」（以下 りんくう泉南店）および「未来屋書店 和歌山店」（以下 和歌山店）をリニューアルオープンいたします。


　また、リニューアルを記念して2026年4月25日（土）より、映画『未来』原作者・湊かなえ氏をお招きし、サイン会およびトークショーを開催いたします。（和歌山店はサイン会のみ開催）


サイン会の参加に必要な整理券の配布は4月17日（金）より開始いたします。


■ リニューアルオープンスケジュール

・未来屋書店 りんくう泉南店：2026年4月17日(金) リニューアルオープン


・未来屋書店 和歌山店：2026年4月17日(金) 一部エリア先行オープン


（※和歌山店は4月24日(金) グランドリニューアルオープンとなります。）


■ 4月25日(土) イベント概要

湊かなえさんが和歌山・大阪の2店舗を巡る、ファン必見の1日です。


1. 未来屋書店 和歌山店 【午前：サイン会】


日時： 2026年4月25日(土) 10:30～12:00


場所： 未来屋書店 和歌山店向かい特設会場（イオンモール和歌山1F）


内容： サイン会（先着50名様）




2. 未来屋書店 りんくう泉南店 【午後：トークショー＆サイン会】


日時： 2026年4月25日(土)


　　　トークイベント 14:30～15:00


　　　　　　サイン会15:00～16:30


場所： 未来屋書店 りんくう泉南店店内特設会場（イオンモールりんくう泉南2F）


内容： トークイベント(参加上限なし、立ち見観覧可能)


サイン会（先着50名様）


※トークイベントの参加は無料



■ 整理券配布について

配布開始日：4月17日(金)


配布条件：『未来』（双葉文庫）をご購入いただいた方


配布場所： 未来屋書店 和歌山店 ／ 未来屋書店 りんくう泉南店




【注意事項】


・整理券は無くなり次第終了となります。


・お電話でのお取り置きは受け付けておりません。


・各店舗先着50名様限定です






■ 著者プロフィール

湊 かなえ（みなと かなえ）


　1973年生まれ、広島県出身。2007年に「聖職者」で小説推理新人賞を受賞。翌08年、同作品を収録した『告白』でデビュー。同作は「2008年週刊文春ミステリーベスト10」第１位、09年本屋大賞を受賞し、映画化され400万部を超える大ヒット作となる。


12年に「望郷、海の星」で日本推理作家協会賞短編部門、16年に『ユートピア』で山本周五郎賞を受賞。18年には『贖罪』がエドガー賞（ペーパーバック・オリジナル部門）にノミネートされるなど、国内外で高く評価されている。『少女』『白ゆき姫殺人事件』『母性』『望郷』など、映画化された作品も多数。近刊に『暁星』がある。





■その他の代表作


■映画「未来」概要


2026年5月8日（金）イオンシネマ和歌山、イオンシネマりんくう泉南ほか全国公開


出演：黒島結菜　山崎七海　坂東龍汰　細田佳央太　近藤華　松坂桃李　北川景子


原作：湊かなえ『未来』（双葉社刊行）


監督：瀬々敬久


脚本：加藤良太


音楽：安川午朗


配給：東京テアトル


【PG-12】


(C)2026 映画「未来」製作委員会　(C)湊かなえ/双葉社




【ストーリー】


複雑な家庭環境で育ちながらも、祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えた真唯子。


彼女の教え子・章子のもとにある日、一通の手紙が届く。


差出人は――「20年後のわたし」。


半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや、心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていた章子だが、母の新しい恋人からの暴力、壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていく。


深い絶望の中、章子は唯一心を通わせる友人・亜里沙と「親を殺す」という禁断の計画を立てるのだった。


そんな章子を救おうと真唯子は、残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら、それでも手を差し伸べようとするが――。


誰もが過酷な運命に吞み込まれようとする中で、「未来のわたし」からの手紙が導くのは、希望か。


それとも、さらなる絶望か――。


「未来」に裏切られ続けた人々が、見つける「愛のかたち」とはーー


■店舗概要


【施設名称】 　　　未来屋書店 和歌山店


【住所】 　　　　　〒640-8454 和歌山県和歌山市ふじと台23番地　イオンモール和歌山1Ｆ


【電話番号】　　　 070-1598-6805


【営業時間】 　　　10:00～21:00



【施設名称】 　　　未来屋書店 りんくう泉南店


【住所】 　　　　　〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12　イオンモールりんくう泉南2Ｆ


【電話番号】　　　 070-6945-1063


【営業時間】 　　　10:00～21:00


■会社概要


【社名】　株式会社未来屋書店


【本社】　千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


【電話番号】　043-298-1021（代表）


【設立】　1985年12月24日


【資本金】　1億円（イオン（株）100％出資）


【代表取締役社長】　平川　雅隆


【事業内容】　書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営


■本件に関するお問い合わせ先


株式会社未来屋書店


千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F


e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp


公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp