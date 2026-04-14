TRISO燃料、世界市場CAGR10.1％で成長――2031年に4.25億ドル規模へ
TRISO燃料（トライストラクチャル・アイソトロピック燃料）とは、ウラン核を複数の炭素およびセラミック層で微小粒子化して被覆した「マイクロ粒子核燃料」である。具体的には、ウラン核（あるいはウラン酸化物／ウランナイトリド等）をまず微細な粒子（kernel）として形成し、それをまず炭素、次にセラミック（たとえばシリコンカーバイド：SiC）、さらに再び炭素など複数層で覆うことで、極めて高い耐熱性と放射性封じ込め性能を持たせる。結果、通常の軽水炉用燃料が不安定になり得る高温・高放射線環境下であっても、燃料自体の崩壊や溶融を防ぎ、炉心事故時の放射性物質漏洩リスクを著しく低減することが可能となる。また、粒子ごとに封じ込めと構造的強度を持つため、炉型に応じた柔軟なコア設計（ペブルベッド、高温ガス炉、モジュール炉、小型炉など）が可能であり、再処理や高度廃棄物管理の観点でも従来燃料に比べて有利とされる。すなわち、TRISO燃料は「次世代原子炉」「高温炉」「マイクロ炉」「小型モジュール炉（SMR）」といった未来型エネルギーインフラを支える、安全性・柔軟性・効率性を兼ね備えた“次世代コア燃料”である。
“脱炭素 × 安全性 × 柔軟性”──TRISO燃料市場が描く未来の軌跡
LP Information調査チームの最新レポートである「世界TRISO燃料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/162089/triso-fuel）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが10.1%で、2031年までにグローバルTRISO燃料市場規模は4.25億米ドルに達すると予測されている。この成長を支えるドライバーは複数ある。一つは地球規模で進む脱炭素とクリーンエネルギーへの転換需要だ。化石燃料依存からの脱却を目指す多くの国々が、ベースロード電源として原子力、特に安全性と効率性に優れた次世代炉（高温ガス炉、モジュール炉、マイクロ炉）を再評価している。TRISO燃料はこうした新世代炉との親和性が高く、特に事故耐性の高さが安全性への関心と合致する。
さらに、従来の大型原子炉とは異なり、小規模かつモジュール型、あるいは分散型の炉設計が可能なSMR／マイクロ炉の普及が進んでおり、これがTRISO燃料需要の拡大を後押しする。加えて、防衛用途や遠隔地用電源、小規模産業用途といった非従来型需要も拡大しており、これまで原子炉が届かなかった市場への“新規開拓”も進む。さらに、燃料と炉のトータル最適化、コスト効率、ライフサイクルコストの低減、廃棄物管理の効率化など、経済合理性の観点からもTRISOは注目されている。こうした複合要因により、TRISO燃料は“未来の原子力インフラのキーパーツ”として、脱炭素時代を支える次なる成長市場の中心に浮上している。
図. TRISO燃料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346888/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346888/images/bodyimage2】
図. 世界のTRISO燃料市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、TRISO燃料の世界的な主要製造業者には、BWX Technologies、Chinergyなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約98.0%の市場シェアを持っていた。
地域とリーダー企業が描く多様な展開パターン
“脱炭素 × 安全性 × 柔軟性”──TRISO燃料市場が描く未来の軌跡
LP Information調査チームの最新レポートである「世界TRISO燃料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/162089/triso-fuel）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが10.1%で、2031年までにグローバルTRISO燃料市場規模は4.25億米ドルに達すると予測されている。この成長を支えるドライバーは複数ある。一つは地球規模で進む脱炭素とクリーンエネルギーへの転換需要だ。化石燃料依存からの脱却を目指す多くの国々が、ベースロード電源として原子力、特に安全性と効率性に優れた次世代炉（高温ガス炉、モジュール炉、マイクロ炉）を再評価している。TRISO燃料はこうした新世代炉との親和性が高く、特に事故耐性の高さが安全性への関心と合致する。
さらに、従来の大型原子炉とは異なり、小規模かつモジュール型、あるいは分散型の炉設計が可能なSMR／マイクロ炉の普及が進んでおり、これがTRISO燃料需要の拡大を後押しする。加えて、防衛用途や遠隔地用電源、小規模産業用途といった非従来型需要も拡大しており、これまで原子炉が届かなかった市場への“新規開拓”も進む。さらに、燃料と炉のトータル最適化、コスト効率、ライフサイクルコストの低減、廃棄物管理の効率化など、経済合理性の観点からもTRISOは注目されている。こうした複合要因により、TRISO燃料は“未来の原子力インフラのキーパーツ”として、脱炭素時代を支える次なる成長市場の中心に浮上している。
図. TRISO燃料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346888/images/bodyimage1】
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図. 世界のTRISO燃料市場におけるトップ2企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、TRISO燃料の世界的な主要製造業者には、BWX Technologies、Chinergyなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約98.0%の市場シェアを持っていた。
地域とリーダー企業が描く多様な展開パターン