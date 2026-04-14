国内最大級の科学イベント「サイエンスアゴラ2026」出展企画募集のご案内
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346855/images/bodyimage1】
JSTでは、「科学」と「社会」の関係を深める目的で、様々な立場の人たちが参加し対話するオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を2006年から開催しています。
「科学とくらし ともに語り 紡ぐ未来」をビジョンに掲げ、科学を「楽しむ」だけでなく、科学技術の進化が私たちの生活に与える影響や可能性・課題についても共に考え、未来社会への新たな視点を共有する場を目指しています。
今年も、科学技術と暮らしや社会の繋がりを意識した出展企画を広く募集します。研究者の皆さんや、次代を担う皆さんにとっても、ご自身の研究や活動について市民の声に直接触れることのできる貴重な機会です。そうした対話を通じて、新たな気づきを得たり、理解を深めたりすることで、ご自身のスキル向上や将来のキャリアを考えるきっかけとして、是非ご活用ください。多様な価値観を尊重し合いながら、来場者と共に考え、未来社会を形づくっていく「共創」の場を、サイエンスアゴラで一緒に実現しませんか。
■サイエンスアゴラ2026開催概要
日程：9月12日（土）～13日（日）
会場：テレコムセンタービル 他（東京 お台場 青海地区）
■出展応募締切：5月14日（木）正午
募集要項など詳細は次のURLよりご確認ください。
応募方法：https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2026/entry.html
（お問合せ先）
サイエンスアゴラ2026運営事務局（TSP太陽（株）内）
TEL：070-1446-5815 E-mail：?info-agora2026@tsp-taiyo.co.jp
問合せ時間 9:00～17:00（平日のみ、土日祝日を除く）
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
JSTでは、「科学」と「社会」の関係を深める目的で、様々な立場の人たちが参加し対話するオープンフォーラム「サイエンスアゴラ」を2006年から開催しています。
「科学とくらし ともに語り 紡ぐ未来」をビジョンに掲げ、科学を「楽しむ」だけでなく、科学技術の進化が私たちの生活に与える影響や可能性・課題についても共に考え、未来社会への新たな視点を共有する場を目指しています。
今年も、科学技術と暮らしや社会の繋がりを意識した出展企画を広く募集します。研究者の皆さんや、次代を担う皆さんにとっても、ご自身の研究や活動について市民の声に直接触れることのできる貴重な機会です。そうした対話を通じて、新たな気づきを得たり、理解を深めたりすることで、ご自身のスキル向上や将来のキャリアを考えるきっかけとして、是非ご活用ください。多様な価値観を尊重し合いながら、来場者と共に考え、未来社会を形づくっていく「共創」の場を、サイエンスアゴラで一緒に実現しませんか。
■サイエンスアゴラ2026開催概要
日程：9月12日（土）～13日（日）
会場：テレコムセンタービル 他（東京 お台場 青海地区）
■出展応募締切：5月14日（木）正午
募集要項など詳細は次のURLよりご確認ください。
応募方法：https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2026/entry.html
（お問合せ先）
サイエンスアゴラ2026運営事務局（TSP太陽（株）内）
TEL：070-1446-5815 E-mail：?info-agora2026@tsp-taiyo.co.jp
問合せ時間 9:00～17:00（平日のみ、土日祝日を除く）
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
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