2026年度も「部員募集ポスター」制作代行プロジェクトでソフテニユーザーを応援!!
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、2026年4月13日から「ソフトテニス部 部員募集ポスター制作承ります！」プロジェクトをスタートいたしました。
詳細は下記の特設ページでご確認いただけます。
第7回「ソフトテニス部 部員募集ポスター制作承ります！」プロジェクトページ
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/04/13/1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage1】
＜コンセプト＞
当プロジェクトは、【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げるルーセントが、「ソフトテニスユーザーを増やしたい！」「ソフトテニスユーザーを応援したい！」という想いを込めて、毎年実施している企画です。
毎年新生活が始まる時期のメンバーを募集したいソフトテニス部や団体を対象に、弊社が用意したポスターデザインをお選びいただき、記載するテキストをいただいてポスターデザインとして整え、印刷用・WEB掲載用のデータを無償で作成・提供しています。
当プロジェクトは2020年の始動から数えて本年度で7度目の開催となります。毎年応募が殺到しており、昨年度は全国各地の部活動や団体から、200点近いポスター制作をご要望頂いた人気の企画となります。
＜部員募集ポスター制作 お申込み期限＞
2026年4月13日（月）～5月20日（水）23:59まで
※完成データは順次お渡ししていく予定です。
＜ポスターのデザインについて＞
今年のポスターデザインは4種類。月刊少年チャンピオンで長期連載中の本格高校テニス漫画『BREAK BACK』を連載中の「KASA」先生にご協力いただいたデザインが1種類、ソフトテニス漫画『顧問など！』でお馴染みの「しのと」先生にご協力いただいたデザインが2種類、そして国内シェアナンバーワンのソフトテニスボール「アカエム」を使った1種類です。クリエイターの両名にはキャラクターにルーセントウェアを着用したものを執筆いただき、いずれも華やかなデザインのポスターに仕上がりました。
＜参加クリエイター（敬称略）＞
KASA https://twitter.com/KASA_TENIS
しのと https://twitter.com/tnonis69
＜ポスターの記載内容について＞
指定された項目に任意の文字を記入してオリジナルのポスターを作成できる【カスタムVer.ポスター】と、必要最低限の情報がすでに記載された【簡易Ver.ポスター】をお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage2】
【カスタムVer.ポスター】
「学校名」「部活名／サークル名」「顧問名」「キャッチフレーズ」「活動場所」「活動日時」「男女比」「連絡先」「ウェブページやSNS」などを自由にカスタムできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage3】
【簡易Ver.ポスター】
必要な情報があらかじめ記載されているポスターです。「ソフトテニス部メンバー募集中！」「新入部員募集!!未経験者も大歓迎!!」と記載しています。
第7回「ソフトテニス部 部員募集ポスター制作承ります！」プロジェクトページ
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/04/13/1
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
#部員募集 #メンバー募集 #KASA #しのと
配信元企業：株式会社ルーセント
詳細は下記の特設ページでご確認いただけます。
第7回「ソフトテニス部 部員募集ポスター制作承ります！」プロジェクトページ
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/04/13/1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage1】
当プロジェクトは、【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げるルーセントが、「ソフトテニスユーザーを増やしたい！」「ソフトテニスユーザーを応援したい！」という想いを込めて、毎年実施している企画です。
毎年新生活が始まる時期のメンバーを募集したいソフトテニス部や団体を対象に、弊社が用意したポスターデザインをお選びいただき、記載するテキストをいただいてポスターデザインとして整え、印刷用・WEB掲載用のデータを無償で作成・提供しています。
当プロジェクトは2020年の始動から数えて本年度で7度目の開催となります。毎年応募が殺到しており、昨年度は全国各地の部活動や団体から、200点近いポスター制作をご要望頂いた人気の企画となります。
＜部員募集ポスター制作 お申込み期限＞
2026年4月13日（月）～5月20日（水）23:59まで
※完成データは順次お渡ししていく予定です。
＜ポスターのデザインについて＞
今年のポスターデザインは4種類。月刊少年チャンピオンで長期連載中の本格高校テニス漫画『BREAK BACK』を連載中の「KASA」先生にご協力いただいたデザインが1種類、ソフトテニス漫画『顧問など！』でお馴染みの「しのと」先生にご協力いただいたデザインが2種類、そして国内シェアナンバーワンのソフトテニスボール「アカエム」を使った1種類です。クリエイターの両名にはキャラクターにルーセントウェアを着用したものを執筆いただき、いずれも華やかなデザインのポスターに仕上がりました。
＜参加クリエイター（敬称略）＞
KASA https://twitter.com/KASA_TENIS
しのと https://twitter.com/tnonis69
＜ポスターの記載内容について＞
指定された項目に任意の文字を記入してオリジナルのポスターを作成できる【カスタムVer.ポスター】と、必要最低限の情報がすでに記載された【簡易Ver.ポスター】をお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage2】
【カスタムVer.ポスター】
「学校名」「部活名／サークル名」「顧問名」「キャッチフレーズ」「活動場所」「活動日時」「男女比」「連絡先」「ウェブページやSNS」などを自由にカスタムできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346895/images/bodyimage3】
【簡易Ver.ポスター】
必要な情報があらかじめ記載されているポスターです。「ソフトテニス部メンバー募集中！」「新入部員募集!!未経験者も大歓迎!!」と記載しています。
第7回「ソフトテニス部 部員募集ポスター制作承ります！」プロジェクトページ
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/04/13/1
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
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#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
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配信元企業：株式会社ルーセント
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