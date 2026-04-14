コードレス式ドライバードリルの世界市場2026年、グローバル市場規模（18ボルト、20ボルト、36ボルト）・分析レポートを発表
2026年4月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式ドライバードリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式ドライバードリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のコードレス式ドライバードリル市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを体系的に整理しています。
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市場概要
コードレス式ドライバードリルは、充電式バッテリーを内蔵し、電源コードを必要としない電動工具です。穴あけやねじ締め作業に使用され、木材、金属、プラスチックなどさまざまな素材に対応できます。
コードレス設計により高い作業自由度を持ち、屋外作業や電源確保が難しい場所での施工、家庭での修繕作業など幅広い用途で活用されています。
世界市場規模は2024年に28.85億ドルと評価され、2031年には42.25億ドルに達する見込みです。年平均成長率は5.7％と予測され、安定した成長が見込まれます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、建設業や住宅リフォーム需要の増加が挙げられます。また、家庭用の作業や趣味としての需要拡大も市場成長を後押ししています。
さらに、バッテリー性能の向上や軽量化により、使いやすさが向上していることも普及を促進しています。
一方で、価格競争の激化や製品の差別化の難しさが課題となっています。加えて、原材料価格や国際的な関税政策の変動が市場環境に影響を与える可能性があります。
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競争環境
本市場には多くの電動工具メーカーが参入しており、競争は非常に活発です。主要企業としてはHiKOKI、DeWALT、Makita、Milwaukee、Metabo、Festool、Worx、Bosch、Erbauer、Einhellなどが挙げられます。
これら企業はブランド力や製品性能、耐久性、価格などの面で競争しており、幅広い製品ラインアップを展開しています。市場は競争が激しく、技術革新とブランド戦略が重要な成功要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、18ボルト、20ボルト、36ボルトに分類されます。高電圧モデルは高出力を必要とする作業に適しており、プロ用途での需要が高まっています。
販売チャネル別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されます。オンライン販売は利便性の高さから成長しており、オフライン販売は実機確認やサポートの面で依然として重要な役割を持っています。
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地域別動向
地域別では、北米と欧州が成熟市場として安定した需要を持っています。住宅リフォーム市場の拡大やプロ向け需要が市場を支えています。
アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドなどでの建設需要や都市化の進展により市場が拡大しています。その他の地域でも経済発展に伴い需要が増加しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は安定した成長を維持し、特にバッテリー技術の進化が重要な成長要因となります。長時間使用や高速充電といった性能向上が競争力を左右します。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式ドライバードリルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式ドライバードリルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のコードレス式ドライバードリル市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを体系的に整理しています。
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市場概要
コードレス式ドライバードリルは、充電式バッテリーを内蔵し、電源コードを必要としない電動工具です。穴あけやねじ締め作業に使用され、木材、金属、プラスチックなどさまざまな素材に対応できます。
コードレス設計により高い作業自由度を持ち、屋外作業や電源確保が難しい場所での施工、家庭での修繕作業など幅広い用途で活用されています。
世界市場規模は2024年に28.85億ドルと評価され、2031年には42.25億ドルに達する見込みです。年平均成長率は5.7％と予測され、安定した成長が見込まれます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、建設業や住宅リフォーム需要の増加が挙げられます。また、家庭用の作業や趣味としての需要拡大も市場成長を後押ししています。
さらに、バッテリー性能の向上や軽量化により、使いやすさが向上していることも普及を促進しています。
一方で、価格競争の激化や製品の差別化の難しさが課題となっています。加えて、原材料価格や国際的な関税政策の変動が市場環境に影響を与える可能性があります。
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競争環境
本市場には多くの電動工具メーカーが参入しており、競争は非常に活発です。主要企業としてはHiKOKI、DeWALT、Makita、Milwaukee、Metabo、Festool、Worx、Bosch、Erbauer、Einhellなどが挙げられます。
これら企業はブランド力や製品性能、耐久性、価格などの面で競争しており、幅広い製品ラインアップを展開しています。市場は競争が激しく、技術革新とブランド戦略が重要な成功要因となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、18ボルト、20ボルト、36ボルトに分類されます。高電圧モデルは高出力を必要とする作業に適しており、プロ用途での需要が高まっています。
販売チャネル別では、オンライン販売とオフライン販売に分類されます。オンライン販売は利便性の高さから成長しており、オフライン販売は実機確認やサポートの面で依然として重要な役割を持っています。
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地域別動向
地域別では、北米と欧州が成熟市場として安定した需要を持っています。住宅リフォーム市場の拡大やプロ向け需要が市場を支えています。
アジア太平洋地域では、中国や日本、韓国、インドなどでの建設需要や都市化の進展により市場が拡大しています。その他の地域でも経済発展に伴い需要が増加しています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は安定した成長を維持し、特にバッテリー技術の進化が重要な成長要因となります。長時間使用や高速充電といった性能向上が競争力を左右します。