TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 敏感肌コスメの使用実態と今後の商品ニーズ（第3弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 敏感肌コスメの使用実態と今後の商品ニーズ（第3弾）』について、弊社リサーチャーの今奥絵梨花のインタビュー記事を2026年4月13日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346755/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆まず、この調査を行った背景について教えてください。
今奥：本調査は2年に1回のペースで実施しており、2021年の開始から今回で3回目となります。これまで多くのお客様からご好評をいただいてきたシリーズです。近年、敏感肌用化粧品は「特別な人のためのもの」ではなく、一般的なスキンケアの選択肢のひとつとして・・・
◆今回は3回目となるリニューアルということですが、どういった点がアップデートされたのでしょうか。
今奥：リニューアルにおいて意識した点としては大きく2つあります。まず、当調査は特にブランド分析の部分がお客様からご好評いただいてきましたので、その点の分析をより充実させようと思いました。今回は市場で主要な敏感肌スキンケア計29ブランドを対象に、・・・
◆なるほど。確かに「自分の肌に合うかどうか」は個人差が大きい分、メーカーとしてはアプローチが難しいポイントでもありますよね。そうした中で、このギャップを埋めるためのヒントや示唆は、今回の調査から見えてきたのでしょうか？
今奥：そこで今回は、この曖昧なポイントを少しでも具体化するべく、自分の肌に合うかどうかをどのように確かめているのかや、初めて使うブランドを「自分に合いそう」と判断した根拠は何かといった具体的な行動や判断基準まで踏み込んで調査しています。興味深かった結果をご紹介すると・・・
◆敏感肌女性にとっては、「自分の肌に合う」ことが、そのまま「安心して使える」という価値につながっているわけですね。非常に重要なポイントだと感じました。そのほかにも、今回の調査で印象的だった結果はありましたか？
今奥：変化がみられた点としては、敏感肌スキンケア市場における「無印良品」の躍進です。これまでの調査では、ブランドの使用率1位はキュレル、2位が無印良品という構図でしたが、今回の調査では・・・
◆敏感肌女性に支持されているブランドの“今”の動きや特徴が把握できるのは、実務にも活かしやすそうですね。最後に、こちらのレポートを実際に活用されているお客様からは、これまでどのような評価をいただいていますか？
今奥：最も多くいただくのは、「自社ブランドの課題が明確になり、戦略立案に役立つ」という評価です。メーカー様の方でも自社のユーザー調査などは実施されているかと思いますが、本レポートでは・・・
◆色々とお話いただきありがとうございます。最後に一言お願いします。
今奥：今後、敏感肌化粧品市場はさらに拡大し、消費者の選択肢も一層多様化していくと考えられます。そのような中で、敏感肌女性のニーズに立ち返るための指針として、本レポートを手元に置いていただく価値は非常に大きいと考えています。少しでもご興味ございましたら、ぜひ一度オンラインミーティングにてご紹介させてください！
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6899/
2025年 敏感肌コスメの使用実態と今後の商品ニーズ（第3弾）
ー敏感肌ブランドの顧客接点から使用実態、リピートの源泉までを可視化ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/cr210250523
発刊日：2025年12月16日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346755/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆まず、この調査を行った背景について教えてください。
今奥：本調査は2年に1回のペースで実施しており、2021年の開始から今回で3回目となります。これまで多くのお客様からご好評をいただいてきたシリーズです。近年、敏感肌用化粧品は「特別な人のためのもの」ではなく、一般的なスキンケアの選択肢のひとつとして・・・
◆今回は3回目となるリニューアルということですが、どういった点がアップデートされたのでしょうか。
今奥：リニューアルにおいて意識した点としては大きく2つあります。まず、当調査は特にブランド分析の部分がお客様からご好評いただいてきましたので、その点の分析をより充実させようと思いました。今回は市場で主要な敏感肌スキンケア計29ブランドを対象に、・・・
◆なるほど。確かに「自分の肌に合うかどうか」は個人差が大きい分、メーカーとしてはアプローチが難しいポイントでもありますよね。そうした中で、このギャップを埋めるためのヒントや示唆は、今回の調査から見えてきたのでしょうか？
今奥：そこで今回は、この曖昧なポイントを少しでも具体化するべく、自分の肌に合うかどうかをどのように確かめているのかや、初めて使うブランドを「自分に合いそう」と判断した根拠は何かといった具体的な行動や判断基準まで踏み込んで調査しています。興味深かった結果をご紹介すると・・・
◆敏感肌女性にとっては、「自分の肌に合う」ことが、そのまま「安心して使える」という価値につながっているわけですね。非常に重要なポイントだと感じました。そのほかにも、今回の調査で印象的だった結果はありましたか？
今奥：変化がみられた点としては、敏感肌スキンケア市場における「無印良品」の躍進です。これまでの調査では、ブランドの使用率1位はキュレル、2位が無印良品という構図でしたが、今回の調査では・・・
◆敏感肌女性に支持されているブランドの“今”の動きや特徴が把握できるのは、実務にも活かしやすそうですね。最後に、こちらのレポートを実際に活用されているお客様からは、これまでどのような評価をいただいていますか？
今奥：最も多くいただくのは、「自社ブランドの課題が明確になり、戦略立案に役立つ」という評価です。メーカー様の方でも自社のユーザー調査などは実施されているかと思いますが、本レポートでは・・・
◆色々とお話いただきありがとうございます。最後に一言お願いします。
今奥：今後、敏感肌化粧品市場はさらに拡大し、消費者の選択肢も一層多様化していくと考えられます。そのような中で、敏感肌女性のニーズに立ち返るための指針として、本レポートを手元に置いていただく価値は非常に大きいと考えています。少しでもご興味ございましたら、ぜひ一度オンラインミーティングにてご紹介させてください！
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6899/
2025年 敏感肌コスメの使用実態と今後の商品ニーズ（第3弾）
ー敏感肌ブランドの顧客接点から使用実態、リピートの源泉までを可視化ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/cr210250523
発刊日：2025年12月16日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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