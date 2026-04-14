宮崎のAIは、AIギルウドで育つ 人手不足・情報発信・業務効率化に悩む地域企業をAI活用で後押し ルウ王子と株式会社GRANDIRが「宮崎AIギルウド」を始動
人手不足、採用難、情報発信不足、業務効率化。こうした課題に直面する宮崎県内の企業や個人事業主に向けて、宮崎県都城市の「カレー倶楽部ルウ」を運営しながら県内各地でAI活用の普及に取り組むルウ王子と株式会社GRANDIRはこのたび地域密着型のAI支援プロジェクト「宮崎AIギルウド」を始動いたします。
生成AIへの関心が高まる一方で、地方の現場では「興味はあるが何から始めればよいか分からない」「導入しても使いこなせるイメージが湧かない」「忙しくて情報発信まで手が回らない」といった声が多く聞かれます。特に宮崎では、限られた人員で日々の業務を回しながら、採用、集客、広報まで担う事業者も多く、AIを知るだけでなく現場で使える形にして届ける支援が求められています。
こうした課題に対し、飲食店経営者として現場の苦労を知り、実践目線でAI活用支援を進めてきたカレー倶楽部ルウのルウ王子と人材育成研修やDX・AI推進支援を手がける株式会社GRANDIR代表・長置庄平が協業します。研修と現場、理論と実践、それぞれの強みを掛け合わせることで、宮崎の企業や事業者に寄り添う新たな支援体制をつくってまいります
また、宮崎AIギルウドは、単にAIを学ぶ場ではなく、各業界のプロフェッショナルがAIを活用していく組織を目指しています。広告、採用、教育、営業、不動産、飲食、EC、経営支援など、それぞれの現場を知る人たちがAIを活用することで、机上の空論ではない、地域に本当に役立つ支援を広げてまいります。
キャッチコピーは、「宮崎のAIは、AIギルウドで育つ」
この言葉には、AIを都会のものでも、一部の詳しい人だけのものでもなく宮崎の現場で育て、宮崎の仕事に活かしていくものにしたい、という思いを込めています。
本プロジェクトでは今後、宮崎県内の企業や事業者に対し、AIを活用した生産性向上、人手不足対策、情報発信力の強化、人材育成などを支援してまいります。地方からでもできる、ではなく、地方だからこそ生まれるAI活用の形を、宮崎から発信していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346075/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346075/images/bodyimage2】
その第1弾として開催するのが、中小企業や個人事業主向けの記念オンラインセミナー「中小企業のためのSNS × AI活用入門セミナー」です。多くの地域事業者が課題を感じやすい情報発信をテーマに、Instagram・Threadsの活用法と、AIを使って無理なく発信を続ける実践的な方法を分かりやすくお伝えします。
第1回記念オンラインセミナー概要
日時：2026年5月27日（水）14:00～15:00
開催形式：オンライン開催（Zoom）
定員：100名
参加費：無料
参加特典：セミナー動画1か月アーカイブ無料配信
講師：ルウ王子（カレー倶楽部ルウ代表／AIコンサルタント）
申込先：株式会社GRANDIR
メール：nagaoki_shohei@grandir-bz.com
ホームページ：https://grandir-bz.com/
宮崎AIギルウドは今後、地域のさまざまな業種、団体、教育機関とも連携しながら、宮崎県内におけるAI活用の裾野を広げていく予定です。地方だからこそ必要とされるAIの使い方を、宮崎から発信してまいります。
このプレスリリースに関して、広報担当の日置純彦が詳しくご説明いたします。
ご関心がございましたら下記までお問い合わせいただけますと幸いです。
カレー倶楽部ルウ都城本店
住所 宮崎県都城市姫城町2-29
ＴＥＬ 0986-26-1010
ＦＡＸ 0986-51-4121
E-mail shop@curryclub-ruu.jp
会社ＨＰ http://www.curryclub-ruu.jp/
https://ruuouji.com/
ルウ王子 公式Xアカウント https://x.com/curryNOprince
担当 日置純彦
配信元企業：カレー倶楽部ルウ
生成AIへの関心が高まる一方で、地方の現場では「興味はあるが何から始めればよいか分からない」「導入しても使いこなせるイメージが湧かない」「忙しくて情報発信まで手が回らない」といった声が多く聞かれます。特に宮崎では、限られた人員で日々の業務を回しながら、採用、集客、広報まで担う事業者も多く、AIを知るだけでなく現場で使える形にして届ける支援が求められています。
また、宮崎AIギルウドは、単にAIを学ぶ場ではなく、各業界のプロフェッショナルがAIを活用していく組織を目指しています。広告、採用、教育、営業、不動産、飲食、EC、経営支援など、それぞれの現場を知る人たちがAIを活用することで、机上の空論ではない、地域に本当に役立つ支援を広げてまいります。
キャッチコピーは、「宮崎のAIは、AIギルウドで育つ」
この言葉には、AIを都会のものでも、一部の詳しい人だけのものでもなく宮崎の現場で育て、宮崎の仕事に活かしていくものにしたい、という思いを込めています。
本プロジェクトでは今後、宮崎県内の企業や事業者に対し、AIを活用した生産性向上、人手不足対策、情報発信力の強化、人材育成などを支援してまいります。地方からでもできる、ではなく、地方だからこそ生まれるAI活用の形を、宮崎から発信していきます。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346075/images/bodyimage2】
その第1弾として開催するのが、中小企業や個人事業主向けの記念オンラインセミナー「中小企業のためのSNS × AI活用入門セミナー」です。多くの地域事業者が課題を感じやすい情報発信をテーマに、Instagram・Threadsの活用法と、AIを使って無理なく発信を続ける実践的な方法を分かりやすくお伝えします。
第1回記念オンラインセミナー概要
日時：2026年5月27日（水）14:00～15:00
開催形式：オンライン開催（Zoom）
定員：100名
参加費：無料
参加特典：セミナー動画1か月アーカイブ無料配信
講師：ルウ王子（カレー倶楽部ルウ代表／AIコンサルタント）
申込先：株式会社GRANDIR
メール：nagaoki_shohei@grandir-bz.com
ホームページ：https://grandir-bz.com/
宮崎AIギルウドは今後、地域のさまざまな業種、団体、教育機関とも連携しながら、宮崎県内におけるAI活用の裾野を広げていく予定です。地方だからこそ必要とされるAIの使い方を、宮崎から発信してまいります。
このプレスリリースに関して、広報担当の日置純彦が詳しくご説明いたします。
ご関心がございましたら下記までお問い合わせいただけますと幸いです。
カレー倶楽部ルウ都城本店
住所 宮崎県都城市姫城町2-29
ＴＥＬ 0986-26-1010
ＦＡＸ 0986-51-4121
E-mail shop@curryclub-ruu.jp
会社ＨＰ http://www.curryclub-ruu.jp/
https://ruuouji.com/
ルウ王子 公式Xアカウント https://x.com/curryNOprince
担当 日置純彦
配信元企業：カレー倶楽部ルウ
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