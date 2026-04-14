養老鉄道では、２０２６年５月３１日（日）、企画列車「武将隊列車」を運行します。今回が初開催です！

当社沿線である岐阜県西濃地域には、戦国時代にゆかりのある史跡が数多く点在しています。その中でも「関ケ原の戦い」で有名な関ケ原町を拠点に活動している武将隊「古戦場おもてなし武将隊 関ケ原組」が、今回列車に乗り、お客様と交流します。

車内では、わくわくするクイズや武将隊によるトークなど、まるで戦国時代にタイムトリップしたかのような特別な体験をお楽しみいただけます。

お子様から年配の方まで幅広く、どなたでも気軽に参加できる企画です。ご家族やお孫さんと一緒に、戦国武将の世界を体験できる「武将隊列車」に、ぜひご乗車ください。

詳細は別紙をご覧ください。









古戦場おもてなし武将隊関ケ原組





別紙詳細

「武将隊列車」について





１．実施日

２０２６年５月３１日（日）

受付１１：００（大垣駅）





２．実施列車

大垣駅１１時２９分頃発





３．内容

大垣駅→養老駅 養老駅で下車（約２５分間停車）

養老駅→大垣駅 （所要時間約１時間２０分）

電車内や養老駅前では、楽しいクイズやトーク、サイン会などを行います。

４．参加代金

大人 ６，０００円

シニア ４，５００円（２０２６年５月１日現在で６５歳以上の方）

※シニアの方はお申込み時に生年月日を入力願います。

小人 ２，５００円（未就学児無料）

※参加代金には消費税を含みます。

※参加費には、第１回記念乗車券付き特別御乗印カード、オリジナル缶バッジ、飲み物、兵糧（養老サイダーなど養老にゆかりのある物）などが含まれます。

※大人、シニア、小人によって、兵糧の中身が変わります。





５．募集人員

最大６０名（最少催行人員３０名）





６．申込方法

当社ホームページ（https://www.yororailway.co.jp/）の「イベント」のバナーをクリックし、イベントカレンダー５月３１日のイベント名をクリックしてからお申込みください。

※申込フォームの区分に「シニア」がないため、シニアでご参加希望の場合は「大人」を選択していただき、備考欄にシニアの方の氏名と生年月日を入力してください。

７．申込期間

４月１５日（水）９：３０～５月１５日（金）正午（先着順）

８．コラボ詳細

「古戦場おもてなし武将隊 関ケ原組」

関ケ原を愛するもののふ達が関ケ原を訪れる人々に「関ヶ原の戦い」の面白さと古戦場の町・関ケ原町の良さを伝えたいと集い、関ケ原を中心に活動する団体

メンバー

《関ケ原組武将》

石田三成、徳川家康、大谷吉継、島津義弘、島左近、小早川秀秋、福島正則、

後藤又兵衛、細川興元、舞兵庫、竹中重門

《足軽》

英丸、千之助、日向、弥一、紅丸





※今回は石田三成、徳川家康、島左近、舞兵庫、細川興元、合計５名が乗車します。