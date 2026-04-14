収納用品をはじめとする生活用品の製造・販売を行う、ライクイット株式会社(所在地：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉川 和希、以下 ライクイット)は、「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズ累計販売台数が25万台(※2026年3月時点)を突破したことをお知らせいたします。





シリーズ累計25万台突破のシールズ密閉ダストボックス





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気温の上昇とともに、生ゴミやオムツのニオイが気になり始めるこれからの季節。当社では、本格的な夏や梅雨を迎える前の「4月」を、家庭内の衛生環境を整える重要な時期と捉え、強力な密閉力を誇る「シールズ 密閉ダストボックス」による「ニオイの先手対策」を提案いたします。









■ 10年間、支持され続ける理由：変わらない「密閉」へのこだわり





密閉性とデザイン性の両立(左から25L・9.5L)





2017年に9.5Lサイズからスタートした本シリーズは、その後25L、45Lとラインナップを広げ、リビング、キッチン、サニタリーとあらゆる場所のニオイ問題を解決してきました。

・独自のシリコンパッキン構造：フタと本体を隙間なく密閉し、生ゴミやオムツ、ペットシーツのニオイを物理的にシャットアウトします。

・時代を問わないタイムレスなデザイン：発売当時から評価されているフラットでスリムな造形は、10年経た現代の最新インテリアにも美しく調和します。









■ 今から「ニオイ対策」が必要な理由





キッチンの生ゴミ臭対策に





・湿度60％超えへの備え ：ニオイの原因菌は、湿度が60％を超えると急激に増殖します。梅雨の走りを感じることもあるこの時期に、密閉性の高いゴミ箱を導入することで、夏本番のストレスを未然に防ぎます。





・GWの「家飲み・パーティ」需要：大型連休による家庭内ゴミの増加、特に生ゴミや空き缶のニオイ対策として。来客時も安心できる無臭の空間作りをサポートします。





・新生活の「微調整」タイミング：引っ越しから数週間が経ち、新しい家での生活リズムが見えてきた今。実は多くの方が「キッチンの生ゴミ」や「サニタリーのニオイ」という、暮らしの小さな、でも確実なストレスに気づき始めています。この「隠れた不満」が気温の上昇で爆発する前に、道具を見直して暮らしを整えるベストタイミングです。









■ 暮らしに合わせて選べる3つのサイズ

用途や場所に合わせて、ぴったりなサイズをお選びいただけます。

● シールズ 9.5(容量：9.5L)

洗面所やトイレ横、赤ちゃんのオムツ用、ペットシーツ用に。場所を取らないコンパクトサイズです。





トイレ横でも場所を取らないサイズ感(9.5L)





● シールズ 25(容量：25L)

一人暮らしのメインゴミ箱や、キッチンの生ゴミ用に。スリムなので冷蔵庫の横などにもスッと収まります。





立ったまま捨てやすい高さ設計(25L)





● シールズ 45(容量：45L)

たっぷり入る大容量タイプ。家族が多いご家庭のキッチンや、地域指定の大きなゴミ袋をそのまま使いたい方に。





大容量でもスッキリ置ける(45L)





■ アイテム情報

商品名 ：シールズ 密閉ダストボックス

サイズ展開(品番)：9.5L(LBD-01) / 25L(LBD-02) / 45L(LBD-03)

カラー ：ホワイト、ブラック、グレー(※サイズによる)

生産国 ：日本





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■ ライクイット株式会社

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド、ライクイット。ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。

ライクイットの強みは、使う人や使う時のことを考えて、長く快適に使えるものづくりを徹底すること。そうすることで、使い捨てにならない、サスティナブルな商品の開発を実現しています。

2030年のSDGs達成に向けて、「プラスチックゴミの削減」や「環境に優しい素材の開発・研究」などに取り組み、環境保全の社会的課題に貢献しています。









【会社概要】

会社名 ： ライクイット株式会社

設立 ： 1986年12月

代表取締役社長 ： 吉川 和希

事業内容 ： 株式会社吉川国工業所のプロダクツ事業における製品の

「販売」及び企画

本社 ： 〒639-0271 奈良県葛城市加守814-1

東京オフィス ： 〒101-0051

東京都千代田区神田神保町2-20-6 恒倉ビル4F

オフィシャルサイト： https://likestore.like-it.jp/