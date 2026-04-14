琵琶湖汽船株式会社（本社：大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、4月17日（金）よりPERSONZ RELOAD TOUR“DISCOVER JAPAN 47”ライブツアーとのコラボレーション企画として、外輪船ミシガンに乗船されるツアー参加者を対象に「オリジナルポストカード」プレゼントするキャンペーンを実施いたします。 PERSONZ RELOAD TOUR“DISCOVER JAPAN 47”は、初の47都道府県ツアーで、“全国の皆さんお友達になりましょう”というメッセージのもと、全国を駆け巡ることで、各地域の活性化に繋げたいというメンバーの想いが込められたツアーです。 今回、滋賀・びわ湖観光のシンボルである外輪船ミシガンに白羽の矢を立てていただき、ファンの皆さま方にも滋賀の魅力を発見していただく機会として、本キャンペーンを実施する運びとなりました。 外輪船ミシガンもPERSONZ同様、40年以上にわたり現役で走り続けています。これからも「今が常にベスト」な状態で、びわ湖ならではの感動体験をご提供してまいります。 「オリジナルポストカード」プレゼントキャンペーンの詳細は、次のとおりです。

【PERSONZ×ミシガン「オリジナルポストカード」プレゼントキャンペーン実施概要】

■期間

2026年4月17日（金）～7月25日（土）

■対象者

PERSONZ RELOAD TOUR“DISCOVER JAPAN 47”ライブツアー（全52公演）のいずれかのチケットをお持ちの方

■内容

ミシガンご乗船の際、大津港チケット窓口にて「ツアーチケット」または「チケット購入完了画面」をご提示いただくと、「オリジナルポストカード」（2枚1組）プレゼント ※お一人様につき1セット限り ※ポストカードは無くなり次第終了となりますのでご了承ください

＜ご参考＞

PERSONZ RELOAD TOUR“DISCOVER JAPAN 47” 結成42周年目のロックバンド「PERSONZ」

“今”のPERSONZサウンドをお届けすべく全曲再レコーディングし、今回のアルバム＆ツアーのために書き下ろした新曲を加えたベスト盤を発売！“全国の皆さんお友達になりましょう”との想いで全国を巡ります。2026年PERSONZワールドをお楽しみください。 ＜ツアー詳細＞ https://personz.net/contents/329734

神奈川公演4月17日（金）を皮切りに全国ツアースタート！

【関西公演】 ・大阪公演4月19日（日） ・滋賀公演6月5日（金） ・奈良公演6月6日（土） ・兵庫公演8月11日（火・祝）・京都公演11月1日（日）・和歌山公演11月3日（火・祝） ＜PERSONZ公式youtube／滋賀‗琵琶湖‗DISCOVER JAPAN47＞ JILLと渡邉がびわ湖クルーズを体験！https://www.youtube.com/watch?v=6yZbkk04_yo

ミシガンクルーズについて

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年に就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテイメントクルーズ船です。 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン、進水年月:1982年4月 ※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/Obe5eyqrGmb4H6W5yRoc.pdf