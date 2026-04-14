【教育委員会後援イベント】沖縄「さんすうカフェ」にて小中学生向け『テラビット』ゲーム制作体験を4月15日(水)開催！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社が開発運営するみんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』は、2026年4月15日（水）に地域のこどもと大人の居場所「さんすうカフェ」（沖縄県北中城村）と共催で、小中学生向けのゲーム制作体験イベントを開催することをお知らせします。

本イベントはエンターテイメントと教育（エデュケーション）を結びつけた新しい教育的な取り組みとして「北中城村教育委員会」の後援を受け、自治体や教育機関と連携したIT人材育成の第一歩として実施されます。

沖縄「さんすうカフェ」、【キミも未来のゲームクリエイター】イベント開催概要！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/298_1_3af4413e1b1ac643c256623f5a65328a.jpg?v=202604140151 ]

【参加お申し込み方法】

イベント詳細および参加お申し込みにつきましては、Googleフォームでの受付を終了しています。「さんすうカフェ」の公式Instagramをご確認いただくか、お電話にて直接お問い合わせください。

エンターテイメントの力で、世の中を楽しく、前向きに！

「さんすうカフェ」公式Instagram :https://www.instagram.com/sansuucafe/

現代の社会には、不登校、貧困や居場所の問題、教育環境の課題など、様々な問題が存在しています。私たちサイバーステップはエンターテイメント企業であり、そのすべての社会的課題を直接解決できるわけではありません。

しかし、「世の中を楽しくしていくこと」「今まで誰もやらなかったような新しいことに積極的に挑戦すること」を通じて、子どもたちに前向きなエネルギーと居場所を提供することはできると信じています。

今回展開する低年齢（小中学生）向けのゲーム制作体験は、子どもたちが日常的に親しんでいる「ゲーム」を入り口に、それを「遊ぶもの」から「作るもの（クリエイティブな活動）」へと転換させる、私たちの新たな挑戦です。

「遊び」が「学び」に変わる。ゲーム作りで育む未来の力

本イベントでは、『テラビット』を使ったゲーム制作体験を通じて、楽しみながら以下のスキルを育むことを目的としています。

〇 論理的思考（プログラミング的思考）の育成

ゲームのルールや仕組みを考え、どう配置すれば動くのか、順序立てて組み立てる力を養います。

〇 チームワークと協調性

参加者同士で力を合わせて一つの空間を作り上げる体験を通して、協力することの大切さを学びます。

〇 創造力の発揮と達成感

直感的な操作でアイデアを形にし、全世界に向けて公開して「人に遊んでもらえる喜び」を味わいます。

沖縄から全国、そして全世界へ。未来の世界的クリエイターを生み出す夢

私たちは、この沖縄の「さんすうカフェ」での温かい取り組みを皮切りに、ゲームを通じた「エンターテイメント×エデュケーション」の活動を全国、さらには全世界へと広げていきたいと考えています。

子どもたちが楽しみながらITに触れ、自分の頭の中にある想像を形にする。このイベントという小さな一歩から、将来、世界を驚かせるような天才的なクリエイターや大ヒット作品が生み出されていくこと。それが、私たちが『テラビット』というプラットフォームを通じて描く夢です。

■ 「さんすうカフェ」について

さんすうカフェは、元小学校（算数）教員が営む沖縄県北中城村の漫画喫茶です。店内はキッズルームや作業スペースが完備されており、子どもから大人まで多様な人々が集まり交流する空間となっています。中学生以下の子どもたちは、ちょいボラ「短時間のボランティア」に主体的に参加しています。子どもカレーは100円、もしくは無料で食べられるので、経済的負担なく利用可能です。また、子ども食堂としての機能も併せ持っており、地域再生大賞を受賞するなど地域福祉の拠点としても活動しています。単なる娯楽施設にとどまらない「第三の居場所」として、地域で愛されています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/sansuucafe/

公式Facebook：https://www.facebook.com/groups/1394000536025044/

■ 誰でも簡単にゲームクリエイターになれる！『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

「みんなで作るサンドボックスゲーム」をテーマに掲げているテラビットでは、完全オリジナルのゲームを作るのはもちろんのこと、公式チームが開発したゲームをテンプレートにしてゲームを作成することも可能です。

今までゲーム開発やプログラミングの経験がない方や、ゲームの作り方や仕組みが分からない方でもテンプレートを使用することで簡単にオリジナルの要素を加えることができます。

また、作成したワールドは公開してほかのプレイヤーに遊んでもらうことも可能で、誰でもゲームクリエイターになれるという体験を手軽に楽しむことができます。

◆サービス概要

- タイトル： テラビット / TERAVIT- ジャンル： みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）- 販売： 基本プレイ無料（アイテム販売）- 対応OS： Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5- 公式サイト： https://teravit.app/- 公式X： https://twitter.com/teravit_jp