【ジオ展2026に出展】GIS導入・移行を検討中の企業向けに買い切り＆オールインワン型GIS「SIS」を展示
「未来を創る 空間情報イノベーションカンパニー」を掲げる株式会社インフォマティクス（本社：川崎市、代表取締役社長：齊藤大地、以下、インフォマティクス）は、地図・位置情報に関わる企業・サービスが一堂に会する共同展示会「ジオ展2026」に出展し、空間情報システム「SIS（エスアイエス）」をご紹介します。
当社ブースでは、実務に役立つ便利な機能のデモンストレーションや操作体験、導入・移行に関するご相談を実施します。GIS導入・移行を検討されている方、地図・位置情報を活用したDX推進を検討されている方は、ぜひお立ち寄りください。
出展の見どころ
当社ブースでは、幅広い分野で多くのお客様にご愛用いただいているSISをご覧いただけます。
- 【実演】 業務に役立つ便利な機能のデモンストレーション
- 【体験】 実際の操作感をその場で確認
- 【相談】 GIS導入・移行に関する個別相談（無料）
展示製品：空間情報システム「SIS」
SISは、地図の作成・編集から高度な空間解析、業務アプリケーション開発までを一つのシステムで完結できる、オールインワン型GISです。
日本国内での販売開始から30年、官公庁、建設コンサルタント、測量・土木、社会インフラなど多岐にわたる分野で累計37,000以上の導入実績があります。
【主な特長】
- 長期的なコスト削減を実現：買い切り型ライセンスにより、サブスクリプション型GISと比較して運用コストを抑制
- 追加費用不要で業務完結：分析・編集・出力まで、業務に必要な機能を標準搭載
- データ変換の手間を削減：国内外300種類以上のフォーマットに対応し、変換作業なしで直接読み込み可能
- 直感的で扱いやすい操作性：初心者でも扱いやすく、業務効率の向上に貢献
- CADレベルの作図編集機能：高精度な図面作成や地図編集に対応
- 安心のサポート体制：累計50,000件以上の問い合わせ対応実績を持つ専任チームが支援
▶SISの製品詳細はこちら(https://www.informatix.co.jp/sis/sis-advantage/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sis_campaign202604)
プレゼンテーション
- タイトル：GISの選択、考えてみませんか ～買い切り＆オールインワン型GIS「SIS」のご紹介～
- 日時：2026年4月28日（火）16:15～16:30（プレゼンテーションエリア）
現在ご利用中のGISについて、以下のお悩みをお持ちの方におすすめの内容です。
・ライセンス体系の変化によりコストが増加している
・機能追加のたびに費用が発生する
・データ変換作業に手間がかかる
・操作が難しく活用しきれていない
「ジオ展2026」開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34332/table/99_1_82ef625225f4f18ddc503b21336e211e.jpg?v=202604140151 ]
期間限定キャンペーンのお知らせ
現在、GIS導入・移行をご検討中の企業向けにキャンペーンを実施中です。
- 特典内容：ご購入後6ヶ月間の電話サポートを特別提供
- 対象：2026年6月末までに対象製品をご購入のうえ、サポート契約を締結された方
※当社ブースご来場者には、導入・移行に関する個別相談やキャンペーンのご案内も実施します。
▶SISキャンペーンの詳細はこちら(https://www.informatix.co.jp/sis/sis-advantage?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sis_campaign202604#campaign)
インフォマティクスについて
インフォマティクスは、1981年の設立以来、GIS（地理情報システム）の開発・販売・保守を中心に、AR/MRソリューションや建築・設計向けCAD/CGシステムを提供しています。
中央官庁、地方自治体、社会インフラ、建設など幅広い分野で導入されており、空間情報技術を通じて業務効率化とDX推進に貢献しています。
公式Webサイト：https://www.informatix.co.jp/
お問い合わせ先
【製品に関するお問い合わせ】
インフォマティクス 技術部 SISグループ
E-mail：info@informatix.co.jp
【本リリースに関するお問い合わせ】
インフォマティクス 営業部 営業推進グループ
E-mail：ifx-marketing@informatix.co.jp