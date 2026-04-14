【ジオ展2026に出展】GIS導入・移行を検討中の企業向けに買い切り＆オールインワン型GIS「SIS」を展示

株式会社インフォマティクス

「未来を創る 空間情報イノベーションカンパニー」を掲げる株式会社インフォマティクス（本社：川崎市、代表取締役社長：齊藤大地、以下、インフォマティクス）は、地図・位置情報に関わる企業・サービスが一堂に会する共同展示会「ジオ展2026」に出展し、空間情報システム「SIS（エスアイエス）」をご紹介します。

当社ブースでは、実務に役立つ便利な機能のデモンストレーションや操作体験、導入・移行に関するご相談を実施します。GIS導入・移行を検討されている方、地図・位置情報を活用したDX推進を検討されている方は、ぜひお立ち寄りください。

出展の見どころ

当社ブースでは、幅広い分野で多くのお客様にご愛用いただいているSISをご覧いただけます。

- 【実演】 業務に役立つ便利な機能のデモンストレーション- 【体験】 実際の操作感をその場で確認- 【相談】 GIS導入・移行に関する個別相談（無料）

展示製品：空間情報システム「SIS」

SISは、地図の作成・編集から高度な空間解析、業務アプリケーション開発までを一つのシステムで完結できる、オールインワン型GISです。

日本国内での販売開始から30年、官公庁、建設コンサルタント、測量・土木、社会インフラなど多岐にわたる分野で累計37,000以上の導入実績があります。

【主な特長】

- 長期的なコスト削減を実現：買い切り型ライセンスにより、サブスクリプション型GISと比較して運用コストを抑制- 追加費用不要で業務完結：分析・編集・出力まで、業務に必要な機能を標準搭載- データ変換の手間を削減：国内外300種類以上のフォーマットに対応し、変換作業なしで直接読み込み可能- 直感的で扱いやすい操作性：初心者でも扱いやすく、業務効率の向上に貢献- CADレベルの作図編集機能：高精度な図面作成や地図編集に対応- 安心のサポート体制：累計50,000件以上の問い合わせ対応実績を持つ専任チームが支援

▶SISの製品詳細はこちら(https://www.informatix.co.jp/sis/sis-advantage/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sis_campaign202604)

プレゼンテーション

- タイトル：GISの選択、考えてみませんか ～買い切り＆オールインワン型GIS「SIS」のご紹介～- 日時：2026年4月28日（火）16:15～16:30（プレゼンテーションエリア）

現在ご利用中のGISについて、以下のお悩みをお持ちの方におすすめの内容です。

・ライセンス体系の変化によりコストが増加している

・機能追加のたびに費用が発生する

・データ変換作業に手間がかかる

・操作が難しく活用しきれていない

「ジオ展2026」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34332/table/99_1_82ef625225f4f18ddc503b21336e211e.jpg?v=202604140151 ]

期間限定キャンペーンのお知らせ

現在、GIS導入・移行をご検討中の企業向けにキャンペーンを実施中です。

- 特典内容：ご購入後6ヶ月間の電話サポートを特別提供- 対象：2026年6月末までに対象製品をご購入のうえ、サポート契約を締結された方

※当社ブースご来場者には、導入・移行に関する個別相談やキャンペーンのご案内も実施します。

▶SISキャンペーンの詳細はこちら(https://www.informatix.co.jp/sis/sis-advantage?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sis_campaign202604#campaign)

インフォマティクスについて

インフォマティクスは、1981年の設立以来、GIS（地理情報システム）の開発・販売・保守を中心に、AR/MRソリューションや建築・設計向けCAD/CGシステムを提供しています。

中央官庁、地方自治体、社会インフラ、建設など幅広い分野で導入されており、空間情報技術を通じて業務効率化とDX推進に貢献しています。

公式Webサイト：https://www.informatix.co.jp/





お問い合わせ先

【製品に関するお問い合わせ】

インフォマティクス 技術部 SISグループ

E-mail：info@informatix.co.jp

【本リリースに関するお問い合わせ】

インフォマティクス 営業部 営業推進グループ

E-mail：ifx-marketing@informatix.co.jp