加熱せずに果樹園しぼりの生のいちご果汁をそのまま！アンリ・シャルパンティエから、ママ想いのやさしさを込めた母の日限定「母の日いちご」のフィナンシェギフトが新発売

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田剛毅）が展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、母の日限定商品として希少な「二郎いちご」の果汁をそのままたっぷり使用した(※1)「いちごフィナンシェ」を詰め合わせた「フィナンシェ・アソート〈ブーケ〉」および「ラング・ド・シャ・アソート〈ブーケ〉」を、2026年4月25日（土）より発売いたします。

また、オンラインショップ限定商品として、Afternoon Tea LIVING の人気ミニタオルを詰め合せた特別ギフトや、ブーケミニタオル付きの「ラング・ド・シャ・アソート」の予約も開始しております。

フィナンシェ・アソート<ブーケ>フィナンシェ、いちごフィナンシェ

普段はなかなか伝えられない「ありがとう」の気持ちを、手渡しで。 離れて暮らすお母さまへ、心を込めて。

ご用途やシーンにあわせてお選びいただけるラインアップをご用意しております。この機会に、母の日にふさわしい“想いを伝える贈りもの”として、ぜひご利用ください。

【アンリ・シャルパンティエ 母の日商品】https://www.suzette-shop.jp/shop/r/r101002MA/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/r/r101002MA/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

※焼き菓子は4月17日（金）よりご予約受付を開始いたします。

【シュゼット公式オンラインショップ 母の日特集】https://www.suzette-shop.jp/shop/e/ehcmother/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/e/ehcmother/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

【母の日いちご】に選ばれたのは、神戸の希少な「二郎いちご」

アンリ・シャルパンティエの創業の地・兵庫県。神戸市北区で大切に育てられ、薄皮のため市場にほとんど流通しない幻の「二郎いちご」。ルビーのように艶やかな光沢と、すっきりとした上品な甘さをもつその味わいに、芦屋生まれの洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」のシェフが出合い、季節限定のいちごフィナンシェに仕立てました。

二郎いちご

六甲山地に連なる自然に育まれた二郎いちごの、みずみずしい風味。ブランドを代表するフィナンシェと掛け合わせることで、やさしい苺の甘みとバターの豊かなミルク感、さらに香ばしいアーモンドの香りが調和し、日頃の感謝を伝える母の日の贈りものにふさわしい、やさしく華やかな味わいをお楽しみいただけます。

（※1）果樹園で採れた新鮮な二郎いちごを99%使用・加工しています。

幻のいちごを果汁にし、いちご本来のやさしい香りと風味をフィナンシェに閉じ込めました。

アンリ・シャルパンティエの代表商品である「フィナンシェ」。

1975年の発売以来、50年以上にわたり多くのお客様に愛され続けてきました。素材と製法にこだわり抜いたフィナンシェは、世界No.1のフィナンシェ（※2）として、そのおいしさを世界に届けています。

そんなアンリ・シャルパンティエのフィナンシェから、母の日の贈りものとしてご提案するのが、季節限定の「いちごフィナンシェ」です。

（※2）2019年10月1日～2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス株式会社調べ（2021年に直近年度の調査を実施）

フィナンシェ・アソート<ブーケ>

一般には流通がほとんどない、神戸市北区でつくられた希少な苺と、芦屋生まれ「アンリ・シャルパンティエ」のシェフが出会い、できた季節限定のフィナンシェ。みずみずしさとはじけるような食感「二郎(にろう)いちご」と代表商品「フィナンシェ」の組み合わせ。やさしい苺の甘みとバターの豊かなミルク感、香ばしいアーモンドの香りをぜひお召し上がりください。

【商品名】フィナンシェ・アソート<ブーケ>

【価格（税込）】1,620円

【内容】フィナンシェ4個、いちごフィナンシェ4個

【シュゼット公式オンラインショップ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5148/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5148/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

【店舗受取ご予約ページ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gS5148/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gS5148/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

【販売期間】2026年4月25日（土）～5月10日（日） ※無くなり次第終了

※シュゼット公式オンラインショップと店舗受取ご予約は4月17日から予約受付を開始いたします。

【販売店舗】全国のアンリ・シャルパンティエ店頭、またオンラインショップ

ブーケをあしらったラング・ド・シャで、想いを伝えるお手伝い。

ラング・ド・シャ・アソート<ブーケ>

さっくり食感の厚焼きラング・ド・シャの間に、なめらかなラムレーズン入りのクリームをサンドしています。 ラング生地のほのかな甘みとラムレーズンの香りが、どなたにも愛される味わいです。ラング・ド・シャ＜プレーン＞は、ブーケをあしらったプリントをあしらい、ティータイムに彩りを添えます。

ラング・ド・シャ・アソート<ブーケ>

【商品名】ラング・ド・シャ・アソート<ブーケ>

【価格（税込）】2,484円

【内容】フィナンシェ3個、いちごフィナンシェ3個、ラング・ド・シャ＜プレーン・母の日プリント付き１.＞5個、ラング・ド・シャ＜プレーン・母の日プリント付き２.＞5個

【シュゼット公式オンラインショップ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5149/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5149/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

【店舗受取ご予約ページ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gS5149/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gS5149/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

【販売期間】2026年4月25日（土）～5月10日（日） ※無くなり次第終了

※シュゼット公式オンラインショップと店舗受取ご予約は4月17日から予約受付を開始いたします。

【販売店舗】全国のアンリ・シャルパンティエ店頭、またオンラインショップ

＜オンライン限定＞自慢の焼き菓子とAfternoon Tea LIVINGの人気ミニタオルを詰め合せた特別ギフト

アンリ・シャルパンティエ自慢の定番焼き菓子に、今回のコラボ限定のヨーロッパの包装紙を思わせる格子柄のデザインスリーブと、Afternoon Tea LIVINGで人気のイニシャルミニタオルが付いた、母の日限定の特別な詰め合わせです。

ラング・ド・シャ・アソート＜イニシャルミニタオル付き母の日ボックス＞

・母の日限定コラボパッケージ

感謝の気持ちを込めてブーケを描き、ヨーロッパの包装紙を思わせる格子柄で仕立てた限定デザインスリーブ。限定メッセージカードを箱表面にセットした状態でお届けします。

・イニシャルミニタオル

アルファベットの一つひとつに、動物たちの小さなストーリーを添えたイニシャルシリーズ。綿100％のふんわりとした肌当たりの生地で、大切な方へのギフトにもおすすめなアイテムです。イニシャルは、M/Y/A/S/N/R/Kの計7種類から1枚お選びいただきます。

イニシャルミニタオル全7種

【商品名】ラング・ド・シャ・アソート＜イニシャルミニタオル付き母の日ボックス＞4種16個入

【価格（税込）】3,904円

【内容】フィナンシェ3個、マドレーヌ3個、ラング・ド・シャ（フードプリント）〈Thank you Mother〉5個、〈チョコレート〉5個、イニシャルミニタオル（M/Y/A/S/N/R/Kの全7種類）1枚、メッセージカード1枚

【お届け期間】2026年3月27日（金）～5月10日（日） ※無くなり次第終了

【販売店舗】オンラインショップ

【シュゼット公式オンラインショップ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5122/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5122/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

＜楽天市場・Yahoo!ショッピング限定＞Afternoon Tea LIVINGのブーケミニタオル

ラング・ド・シャ・アソートS Afternoon Tea LIVINGコラボ ブーケミニタオル付

楽天市場・Yahoo!ショッピング限定商品としても、アンリ・シャルパンティエの定番焼き菓子と、Afternoon Tea LIVINGとのコラボレーションアイテムをご用意しています。

フリルをあしらったシンプルなミニタオルを、まるで花束のようにパッケージした本商品は、母の日をはじめとする大切な方への贈りものにおすすめです。

【商品名】ラング・ド・シャ・アソートS Afternoon Tea LIVINGコラボ ブーケミニタオル付

【価格（税込）】4,484円（送料込）

【内容】フィナンシェ3個、マドレーヌ3個、ラング・ド・シャ（フードプリント）〈Thank you Mother〉5個、〈チョコレート〉5個、Afternoon Tea LIVING ブーケミニタオル1枚、メッセージカード1枚

【お届け期間】2026年3月27日（金）～5月10日（日）※無くなり次第終了

【アンリ・シャルパンティエ楽天市場店】https://item.rakuten.co.jp/henri-charpentier/771340/

【アンリ・シャルパンティエYahoo!ショッピング店】https://store.shopping.yahoo.co.jp/henri-charpentier/hlg-30.html

3日間だけの母の日ケーキ「フルール・ド・ママン」は、【店舗受取サービス】で、簡単ご予約、簡単受取

フルール・ド・ママン

天面は、まるで花びらのブーケがふんわりと開いたようなデザインに仕上げました。

花は、女性らしさや優しさの象徴であり、子どもを想う母の愛を表しています。その姿は、愛情のこもった仕草を思わせるもの。やわらかさと優しさ、そして愛に満ちたひと品として、一枚一枚の花びらに、お母さまへの感謝の気持ちを込めています。

【商品名】フルール・ド・ママン

【価格（税込）】3,888円

【販売期間】2026年5月8日（金）～5月10日（日） ※無くなり次第終了

【販売店舗】全国の生ケーキ取り扱いのあるアンリ・シャルパンティエ店頭

アンリ・シャルパンティエでは、オンラインで商品をご注文・事前決済のうえ、指定店舗でお受け取りいただける「店舗受取サービス」もご利用いただけます。母の日の贈りものを、待ち時間なくスムーズに店頭で取りいただけるため、手渡しで感謝の気持ちを伝えたい方にもおすすめです。「フルール・ド・ママン」は、4月10日（金）から予約を開始しております。

【店舗受取ご予約ページ】https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gSN0383/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/gSN0383/?utm_source=pr&utm_medium=referrer&utm_campaign=2026mother)

■アンリ・シャルパンティエについて

1969年、青い炎が印象的なデセール「クレープ・シュゼット」を提供する喫茶店として、兵庫県芦屋市に誕生した「アンリ・シャルパンティエ」。現在は国内93店舗、海外10店舗を展開し、株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田剛毅）が運営しています。

洋菓子世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023」において日本チームを優勝へと導いたパティシエを擁し、創業以来、生ケーキはすべて手作りにこだわり続けています。“世界最高峰の技術で新しいお菓子文化を創造する会社”として、100年先を見据えたお菓子づくりを通じ、さまざまなシーンに忘れられない感動をお届けしています。

【公式 HP】http://www.henri-charpentier.com/