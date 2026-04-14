【キャセイ】創立80周年記念特別塗装機 第3弾「スピリット・オブ・香港」が3月より運航開始

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）の航空事業、キャセイパシフィックは、西九龍文化地区管理局（West Kowloon Cultural District Authority、以下「WKCDA」）とのコラボレーションで誕生したアートをテーマとする特別塗装機「スピリット・オブ・香港 ― 80周年記念エディション」の運航を３月より開始しました。

本特別塗装は、ボーイングB777-300ER型旅客機の1機に施され、これまでに発表したエアバスA350型旅客機およびボーイングB747型貨物機の「レタスサンドイッチ」デザインに続く、キャセイ創立80周年を記念する3機目の特別塗装機です。ボーイングB777-300ER型旅客機は、2024年から全キャビンの刷新が順次進行中で、最新ビジネスクラス「アリア・スイート」および新プレミアム・エコノミーが搭載されています。

すでに日本にも複数回飛来している「スピリット・オブ・香港 ― 80周年記念エディション」特別塗装機について、4月15日の「世界芸術の日」にあわせ、アートを通じた取り組みの背景やデザインの魅力を改めてご紹介します。

西九龍文化地区は香港を代表する文化・芸術拠点であり、キャセイは2023年より唯一のトラベルパートナーを務めています。香港故宮文化博物館※1や現代アート美術館「M+」における展覧会向けの貴重な作品の輸送をはじめ、香港および海外で開催される西九龍文化地区の展覧会や舞台芸術プログラムに参加する国内外のアーティストの渡航支援など、航空輸送サービスを通じて継続的に西九龍文化地区を支援しています。2025年には、キャセイの機内エンターテインメントシステムにおいて西九龍文化地区が制作した動画シリーズ「WestK in the Sky」※2も公開されています。

本特別塗装機の取り組みは、WKCDAが掲げるブランドビジョン「Where Art Comes Alive」と、キャセイのより質の高い、意義ある顧客体験の提供を目指す理念「Move Beyond」を融合させたものです。香港を代表する両ブランドが、地域に根ざした文化・芸術の創造性を支援するとともに、その魅力を世界へ発信していくという長期的なコミットメントを、さらに強固なものとしています。

デザインは、ボーイングB777-300ER型機のビジネスクラスで展開中の「Gallery in the Skies（空の上のギャラリー）」コンセプトに着想を得ており、香港のマルチメディアアーティスト、ビクター・ウォン氏による作品を採用しています。同氏が入力した地理データをもとに風景を生成する最先端技術を用いて制作された、革新的なアートとなっています。

機体には、キャセイの80周年記念ロゴ「80 Years Together」と西九龍文化地区のロゴがあしらわれており、「スピリット・オブ・香港 ― 80周年記念エディション」は機体そのものを「空飛ぶキャンバス」へと昇華させ、人々・文化・アイデアを未来へとつなぐとともに、世界の空に新たなインスピレーションをもたらします。

さらに、西九龍文化地区との共同企画として、キャセイのソニック・ブランディング「Song of Cathay」も再解釈しています。本楽曲は、香港の受賞歴を持つピアニスト、作曲家、編曲家、音楽プロデューサーであるパトリック・ルイ氏が手がけ、モダンジャズの要素を取り入れた、文化の豊かさを感じさせ、旅の始まりを彩る楽曲となっています。新たに再解釈した「Song of Cathay」は、2026年半ば以降、キャセイパシフィックの一部フライトにて使用予定です。

西九龍文化地区管理局（WKCDA）董事局主席 バーナード・チャン氏のコメント

世界有数の文化芸術拠点の一つである西九龍文化地区は、パートナーシップのネットワーク拡大に努めるとともに、『bringing in（招き入れる）』と『going global（世界へ発信する）』という二つの戦略を推進し、香港を東西文化が交差する国際的な文化交流の中心へと発展させてきました。『スピリット・オブ・香港』は、境界を越えて世界をつなぐという西九龍文化地区の理念を体現しており、世界中の旅行者に香港の奥深い文化遺産と無限の創造性を体感していただくきっかけとなるでしょう。

キャセイグループ最高経営責任者 ロナルド・ラムのコメント

キャセイは80年にわたり、香港とともに歩んできました。『80 Years Together』としてこの節目を祝うにあたり、エアバスA350およびボーイング747では往年のクラシックな『レタスサンドイッチ』塗装を復刻し、弊社の伝統に敬意を表すると同時に、ボーイング777-300ERには現代的で鮮やかなアート塗装を採用し、未来への歩みを体現しています。

WKCDAとのパートナーシップのもと、『スピリット・オブ・香港』特別塗装機を通じて、香港の優れた芸術的創造性を支援するとともに、その独自の文化と精神を世界中に発信していきます。さらに、機材、客室、ラウンジ、デジタル分野への総額1,000億香港ドル超の投資を通じて、上質なご旅行体験を提供し続けるとともに、香港の国際的な航空ハブとしての地位を一層強化し、都市・お客様・社員とともに前進してまいります。

4月15日は「世界芸術の日」です。キャセイの理念「Move Beyond」は、旅とは単なる移動にとどまらないという考えのもと、地上でも空の上でも、お客様の心を動かし、インスピレーションをお届けすることを目指しています。その一環として、アートを旅の体験に取り入れることで、キャセイならではの特別な価値を創出しています。例えば、ボーイングB777-300ER型機の最新ビジネスクラス「アリア・スイート」には合計35点のアートワークが展示されています。それぞれの機材に異なるアートワークを施すことにより、フライトの度に新しい作品に出会う楽しみをご体験いただけます。また、世界各地のキャセイラウンジにも厳選されたアート作品が展示されており、お客様の旅を豊かに彩ります。

「スピリット・オブ・香港 ― 80周年記念エディション」2026年4月6日 羽田空港飛来時の様子

キャセイパシフィックのアートに関するさらに詳しい情報は、下記よりご覧いただけます。

https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/the-art-of-travel.html

※1 2026年7月31日までに、日本発香港行きの航空券をプロモーションコード「JPHKPMFREE」を使用して購入された方に、香港故宮文化博物館のチケットを無料でプレゼントする公式サイト限定キャンペーンを現在実施しています。詳細はこちらをご覧ください：https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/offers/hkpm-free.html

※2 展覧会、舞台芸術プログラム、文化体験の魅力を、臨場感あふれる映像コンテンツに収録。2026年初頭からは新たに5本のエピソードが順次公開される予定で、受賞歴を誇る広東語オリジナル・ミュージカル「The Impossible Trial」の制作舞台裏や、特別展「Ancient Egypt Unveiled」、映像修復プロジェクト「M+ Restored」、「M+ Sigg Prize 2025」、ならびにクリス・ホール氏による香港故宮文化博物館への寄贈予定コレクション「クリス・ホール・コレクション」にまつわる収集の軌跡などを紹介します。

【西九龍文化地区について】

西九龍文化地区は、ビクトリア・ハーバーに面した約40ヘクタールの広大な敷地を有する、世界有数かつ革新的な文化拠点であり、香港を代表する新たな文化観光ランドマークです。エリア内には、世界水準のミュージアムであるM+や香港故宮文化博物館をはじめ、精巧な設計が施された舞台芸術施設の戯曲センターや Freespace、ウォーターフロントの遊歩道を備えた約11ヘクタールのアートパーク、さらに開業予定のWestK Performing Arts Centreなど、多彩な文化・芸術施設が集積しています。

年間1,000件以上の展覧会、公演、プログラム、イベントを開催しており、新進気鋭から著名なアーティストまで幅広く活躍の場を提供する重要なプラットフォームとなっています。西九龍文化地区には毎年1,000万人以上が来場し、香港を代表する国際的な文化ブランドとして進化を続けるとともに、東西文化が交差する国際文化交流拠点としての香港の戦略的役割を一層強化しています。

西九龍文化地区公式ウェブサイト：https://www.westk.hk/en/home

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは今年で創立80周年を迎える香港のフラッグキャリアで、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げ、プレミアムなフライトを提供しています。キャセイグループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。



キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

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