農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム戦略の取組の加速化を通じてGXの推進を図るため、「食料・農林水産分野におけるGX加速化研究会」を設置しています。

令和8年4月14日（火曜日）に、第7回研究会を開催します。

1. 背景

「みどりの食料システム戦略」（以下「みどり戦略」という。）の策定以降、環境負荷低減の取組は着実に進展している一方で、日本の年平均気温は長期的に上昇しており、高温等による生産現場への影響が懸念されています。また、政府全体でGXが分野横断的な課題となる中、食料・農林水産分野の持続性を高めていくために、みどり戦略の取組の加速化を通じてGXの推進を図っていくことが重要です。



さらに、農林水産省では、新たな「食料・農業・農村基本計画」（令和7年4月11日閣議決定）に基づき、2030年までを目途として集中的に推進すべき施策を「みどり加速化GXプラン」としてとりまとめることとしています。



このため、食料・農林水産分野におけるGX推進を実現するみどり戦略の加速化の要点をおさえ、生産現場の実態の把握と当面の重要課題の洗い出し、対応する効果的な施策の見極めを行うことを目的として「食料・農林水産分野におけるGX加速化研究会」を設置し、今後、食料システムの多様な関係者の意見を聴取していくこととしました。

2. 開催概要（第7回）

日時：令和8年4月14日（火曜日）13時00分から15時00分まで

場所：農林水産省

議題：農山漁村におけるバイオマス・再生可能エネルギ―の多角的な活用

参加者：エネルギー・エージェンシーふくしま代表 坂西 欣也氏

事業構想大学院大学教授 重藤 さわ子氏

次世代グリーンCO2燃料技術研究組合理事長 中田 浩一氏

公立諏訪東京理科大学教授 渡邊 康之氏



なお、本研究会は非公開です。資料・議事概要は後日、次のURLページに公表されます。

また、過去の資料・議事概要もこちらに公表されています。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/251029.html

添付資料

報道発表資料(PDF : 466KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/260413-1.pdf)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者：環境企画班

代表：03-3502-8111（内線3292）

ダイヤルイン：03-3502-8056