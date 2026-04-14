「やりたいこと」を言葉にし、仲間と宣言し合うピッチイベント「MAP BATTLE」が始動。「地図旅プロジェクト 日本一周編」の新コンテンツとして、全国100施設に届ける参加型ワークショップ

株式会社Mission Full

コーチング業を営む株式会社Mission Full（所在地：大阪府、代表取締役：兼若勇基）は、書籍『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』（SBクリエイティブ刊）を携えて全国100施設を巡る「地図旅プロジェクト」のプログラムとして、参加型ピッチイベント 「MAP BATTLE（マップバトル）」 の体験会を2026年5月より順次開始します。

MAP BATTLEとは

MAP BATTLEは、自分だけの「人生の地図」を描き、仲間の前で3分間ピッチ発表し合うコミュニティ拡散型のワーク企画です。

参加者は事前に以下の3枚の「地図シート」を記入し、当日発表します。

1.GOLDEN GOAL（ゴールデン・ゴール）

「なぜ、私はこの人生を歩むのか？」

人生をかけて目指す北極星となる大義・使命

2.MILESTONE MAP（マイルストーン・マップ）

「いつまでに、どの山を登り切るか？」

3年後・1年後の具体的な目標を逆算思考で描く

3.FIRST ACTION（ファースト・アクション）

「明日の午前中に何をするか？」

今すぐ踏み出せる最小の一歩を宣言する

発表後は観客からの質疑応答（2分）を経て、「最も心に火をつけた地図」への投票を実施。投票用紙の裏には、発表者への応援ギフト（人脈・スキル・コラボ提案など）を記入して手渡す仕組みにより、バトルが終わった瞬間に「やりたいこと」が動き出す設計になっています。

なぜ今、このイベントが必要なのか

仕事に熱意を持てる日本人はわずか6%（米ギャラップ社調査・139カ国中最下位）。大卒者の3年以内離職率は34.9%に上り、その最大理由は「仕事が自分に合わなかった」です（厚生労働省、2024年発表）。

「やりたいことがわからない」という状態は個人の弱さではなく、自己理解・キャリア設計を学ぶ機会が社会的に不足していることによる構造的な問題です。

著者・兼若勇基自身、大阪大学大学院在学中に同じ悩みを抱え、休学して9か月・27カ国を旅し、自己分析シートを500枚以上書いても答えが見つからなかった過去を持ちます。

コーチとして独立後、1,500名以上との対話を通じて体系化したメソッドを書籍にまとめ、今度はそれを「語り合う場」として全国に届けます。

地図旅プロジェクトとの連携

MAP BATTLEは、地図旅プロジェクトの訪問先施設（大学・高校・コワーキングスペース・企業など全国100施設）で行われる無料プログラムの一つとして展開されます。

地図旅プロジェクトでは、各施設に以下を無償提供しています。

・無料献本：書籍1冊をお届けし、共有スペースや書棚に設置

・コーチングセッション（30分）：施設長・責任者を対象とした個別コーチング（通常2.5万円以上相当）

・トークセッション（60～90分）：「やりたいこと探し」をテーマにした講演（通常10万円以上相当）

・MAP BATTLE 体験会：参加型ピッチイベントの現地開催

MAP BATTLEの展開ロードマップ

PHASE 1：予選・テスト開催 1～3か月後

コミュニティ内での小規模開催（5～8名）

ファシリテーターマニュアル整備

PHASE 2：本戦・フェス化 3～6か月後

リアル会場での大規模ピッチイベント

経営者・起業家コミュニティにも開放

PHASE 3：自走・全国拡散 6か月後～

開催キット（マニュアル＋地図シート）の無償配布

コミュニティメンバーによる各地での自主開催

最終目標は、SNSで「#マップバトル」が各地から発信され、書籍のメソッドが体験として全国に自走・拡散していく状態を作ることです。

実施概要

書籍概要

書名：人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図

著者：兼若勇基

出版社：SBクリエイティブ

発売日：2026年4月5日（日）

対象：やりたいことがわからない20～30代、キャリアの迷子、就活生、転職検討者

購入先：全国書店・Amazon他ECサイト

https://amzn.to/4vhljzS

発起人のプロフィール

兼若 勇基（かねわか ゆうき）

大阪府出身。大阪大学大学院（理系）在学中、「やりたいことが見つからない」という悩みを抱え休学。9カ月間・27 カ国を旅し、自⼰分析シート 500 枚以上に向き合うも答えが出なかった経験を持つ。帰国後、MBA を取得し経営コンサルティング会社へ就職。4年間勤務後転職するも、4 か月で解雇。

挫折を経てコーチとして独立し、6 つ以上のコーチングスクールで学んだ後、個人・経営者を対象に 1,500 名以上へのセッションを提供。「自分だけの人生の地図を描くことの大切さ」を伝えるべく、書籍執筆・日本一周プロジェクトに挑む。

メディアの皆様へ

本プロジェクトでは、各訪問地のメディア（地元紙・ラジオ・Webメディア等）に対し、訪問2～3週間前からプレスリリース送付と献本を行います。

著者の訪問当日には講演・取材の同時実施も可能です。

取材・連携ポイント

・「やりたいことが見つからない若者」という社会課題を著者が旅で体現するリアルなストーリー

・MAP BATTLE開催現場でのワーク・ピッチ発表を現場取材可能

・書籍・YouTube・SNS・全国放送への展開により、数十～数百万人規模へのリーチ可能性

・取材協力施設には、地元メディアへの露出・取材写真素材の提供・地域認知向上のメリットあり ■

本件に関するお問い合わせ

会 社：株式会社Mission Full

担 当：代表取締役 兼若勇基

所在地：大阪府

https://yuki-kanewaka.com/

※ 取材・講演依頼・書籍掲載等のメディア関係者からのお問い合わせを歓迎します。

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