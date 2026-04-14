千葉県香取市の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」、男性露天風呂の水風呂を2基から4基に増設　うち2基は潜水可能

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田泰明、以下、ザファーム）が運営する、農園リゾートTHE FARM内の温浴施設「おふろcafe かりんの湯（以下、かりんの湯）」は、男性露天風呂の水風呂を2基から4基へ拡充します。新たに4基のうち2基を潜水可能な水風呂とし、サウナ後のクールダウンから外気浴までを、これまで以上に心地よく楽しめる環境を整えます。2026年4月28日に迎える4周年を機に、サウナ体験のさらなる向上を図ります。

【おふろcafe かりんの湯 公式HP】

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

4周年の節目に、サウナ体験の核となる水風呂を強化

おふろcafe かりんの湯は、男女で楽しめるサウナガーデンやセルフロウリュ式サウナ、露天のバレルサウナなど、サウナ時間そのものを楽しめる設備をそろえてきました。4周年の節目に、その体験をさらに引き上げるため、男性露天風呂の水風呂を2基から4基へ増設します。

今回のアップデートで大きいのは、数を増やすだけではなく、クールダウンの質そのものを高める点です。サウナでしっかり温まったあと、水風呂で身体を冷やし、そのまま外気浴へ向かう。その一連の流れをよりスムーズに、より快適に楽しんでいただけるよう環境を整えます。

さらに、4基のうち2基は潜水可能な水風呂です。頭までしっかり水に浸かれる体験は、サウナーにとってうれしいアップデートとなります。

“冷やす時間”まで含めて、より深くととのう体験へ

サウナ体験の満足度は、サウナ室だけで決まるものではありません。

温まった身体をしっかり冷やし、呼吸を整え、外気浴へつなぐまでの流れが整うことで、“ととのい”の質は大きく変わります。今回の水風呂増設は、そうしたサウナ後の時間をより豊かにするための設備アップデートです。混雑時にもクールダウンしやすくなり、外気浴までの導線もこれまで以上になめらかになります。サウナを目的に来館されるお客様はもちろん、これからサウナを楽しみたい方にとっても、より心地よく過ごせる環境へ。



おふろcafe かりんの湯ならではのサウナ体験を、さらに深く楽しんでいただけるようになります。

温泉・サウナ・食事を1日楽しめる「おふろcafe かりんの湯」

おふろcafe かりんの湯は、千葉県香取市の農園リゾート「THE FARM」内にある温浴施設です。温泉、サウナ、食事を通じて、男女問わず、大人から子どもまで1日ゆったり過ごせる施設として親しまれています。4月28日に4周年を迎える節目に、今回の水風呂増設を通じて、より深く、より心地よく“ととのう”時間を提供してまいります。

■おふろcafe かりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafe かりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：0478-70-5551(10:00～18:00)

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭