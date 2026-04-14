ヴィレッジヴァンガード×『カードキャプターさくら クリアカード編』限定グッズ発売決定！

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：豊島勇作、以下「デジタル・フロンティア」）は、『カードキャプターさくら クリアカード編』の新作グッズを制作。商品はヴィレッジヴァンガード公式オンラインショップにて発売いたします。

デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。

【商品購入ページ】

ヴィレッジヴァンガード オンラインストア

https://vvstore.jp

発売期間予定日: 2026年4月8日（水）12:00～2026年4月19日(日)23:59まで

【商品情報】

【権利表記】

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

【作品情報】

「カードキャプターさくら」は1996年6月号から 2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌「なかよし」にて連載。 1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、「クロウカード編」「さくらカード編」が放送され2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」 が放送された。

【公式アカウント】 X（twitter) : @dflicense

【会社概要】

3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。 株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。