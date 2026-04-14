トイレを「自分だけの安らぎ空間」へ『Good Toileterior Project supported by ファブリーズ』の挑戦が始まる。

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）のエアケアブランド『ファブリーズ』は、トイレのインテリア＝“トイレテリア”をデザインし、日本のトイレ体験を豊かなものにしていく新プロジェクト『Good Toileterior Project supported by Febreze』を2026年4月14日（火）に発足しました。

本プロジェクトの第1弾として、渋谷PARCOにて、Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2をきっかけに注目を集めるアートディレクターのオカモト ヒロヤ氏とコラボレーションした空間展示『1,000 Noise to 1,000 Flowers -- 喧騒を、静寂へ置換する --』を、同日より開始します。

『ファブリーズ』は2026年2月に、昨今高まる住空間への意識に着目し、「いい香りとおしゃれなデザインで気分を上げたい」という生活者の感覚的なニーズに応えるべく、消臭という基本機能に加えて、空間になじむデザインと自然な香りを一体で考えた新しい『ファブリーズ』を開発しました。

SNSなどを通じてインテリアの情報を収集し、来客時の印象や空間全体の雰囲気を大切にする一方で、従来の消臭芳香剤に対しては「デザインや香りが人工的に感じられる」「部屋の雰囲気になじまない」といった理由から、使用に至っていない生活者も少なくありませんでした。

『ファブリーズ』は、こうした「ニオイの悩みを解決したい」だけでなく、「いい香りとおしゃれなデザインで気分を上げたい」という生活者の感覚的なニーズに着目し、消臭という基本機能に加えて、空間になじむデザインと自然な香りを一体で考えた新しい『ファブリーズ』を開発しました。

これまで多くの人にとって「とりあえず用を足すだけの場所」であったトイレですが、ときの変化とともにトイレでの過ごし方も変化し、現代においては「一人になれる大切な空間」でもあります。

本プロジェクトは、『ファブリーズ』の新商品の発売を機に、インテリアデザインのようにトイレを設える＝“トイレテリアデザイン”という考え方を広める挑戦です。『ファブリーズ』をハブとして、トイレ×人、トイレ×文化、トイレ×デザインの発信を行い、日本中のトイレの空気を変え、豊かな暮らしを支えていくことを目指します。

■『Good Toileterior Project supported by Febreze』について

【プロジェクト概要】

本プロジェクトは『ファブリーズ』の既存商品リニューアルを機に発足した、日本のトイレ体験を豊かなものにしていくプロジェクトです。これまでトイレにおける消臭アイテムは「大きくて生活感がある」とされがちでしたが、今回の新商品は空間になじむデザインで開発されました。

トイレ空間が、香りやデザインで心を整え、気分を上げる“豊かな体験”を与える場になれば、日常は少しずつ素敵に変わっていくはずです。本プロジェクトは、そんな「トイレの体験」を大切にする新しい文化を、日本から世界へ広げていくことを目指します。

今後は、様々なパートナーとのコラボレーションによる“トイレテリアデザイン”の共創や、公式SNSで“トイレテリア”を活用したトイレテリアコーディネート情報を発信していきます。

公式SNS：@toilet_interior_febreze

【トイレの上で過ごす時間は人生で約3年に。生活様式の変化で進む、トイレの“書斎化”】

World Toilet Organization（世界トイレ機関）によると、人は生涯で約3年もの時間をトイレ空間で過ごすと言われています。さらに近年、生活様式の変化に伴い、トイレでの滞在時間は増加傾向にあり、スマートフォンを持ち込んだり、読書をしたりという変化も現れています。

これまで多くの人にとって「とりあえず用を足すだけの場所」であったトイレが、住環境への意識変化も背景に、ただ用を足すだけでなく「一人になれる大切な空間」へと変化してきています。

こうしたトイレ空間に対する価値観の変化や、既存商品のリニューアルを機に、今回の新商品は従来の「隠すもの」から「見せたい／楽しむインテリアパーツ」への進化を目指して開発されました。「空気を変えるブランド」である『ファブリーズ』が、日本のトイレの空気を変え、豊かな体験をもたらすためのハブとなります。

※…出典：World Toilet Organization

■ プロジェクト第1弾『1,000 Noise to 1,000 Flowers -- 喧騒を、静寂へ置換する --』について

【文化の発信地「渋谷PARCO」から始まる第1弾】

本プロジェクト初の取り組みとして、渋谷PARCOとのコラボレーション展示を実施します。渋谷PARCOは単なる「売る場所」ではなく、街と一緒に新しい価値観を編集し、文化として世に送り出してきた存在です。当プロジェクトが目指す“空気と気分をデザインする”という生活文化の新たな更新と、情報と文化を更新し続けるPARCOの想いが合致し、この場所を最初の舞台として選びました。

【1,000人のノイズを中和する「都市の瞑想室」】

この展示企画では、渋谷という世界で最も「密」なエリアを中和し、トイレを「都市の瞑想室」へと変える空間を提案します。プロジェクト立ち上げパートナーとして、Netflix「ボーイフレンド２」などをきっかけに人気沸騰中の建築家・アートディレクター・インテリアコーディネーターであるオカモト ヒロヤ氏とコラボレーションしたトイレテリアを女子トイレ、男子トイレに合わせて約1,000個展示します。渋谷の街であなたを飲み込んだ1,000人のノイズを、3Dプリント技術で造形されたデジタル・フラワー「HANA Tile」で中和します。Ｐ＆Ｇの消臭技術がニオイを根本から中和するように、この空間の疎密（Density）が、視覚的なノイズをゆっくりと凪（なぎ）へと導きます。

スクランブル交差点の信号を待つ「焦燥の120秒」を、鏡に舞う花々と香りに包まれる「静謐の120秒」へ。鏡に映る自分を見つめ直し、呼吸を整える、明日を少しだけ軽くするための都市の瞑想室です。

2026年4月14日（火）からは渋谷PARCO 3Fの女子トイレにて、15日（水）からは同じく3F 男子トイレに展開をします。

3F 女子トイレ実施期間：2026年4月14日（火）～2026年4月27日（月）

実施場所：渋谷PARCO 3F 男子トイレ・女子トイレ

※男性トイレは2026年4月15日（水）～2026年4月27日（月）

【コラボレーター プロフィール】

オカモト ヒロヤ（Hiroya Okamoto）

アートディレクター／デザイナー／建築家 等

1995年、北海道札幌市生まれ。安藤忠雄建築研究所のインターンとロンドン留学を経て、北海道大学建築計画学研究室を卒業。OWNDAYSで世界各地の店舗設計に携わったのち、チームラボのアートディレクターとして東京・京都・シンガポール・アブダビのアートプロジェクトに参画。2026年、Netflix「THE BOYFRIEND Season 2」に出演。現在は東京を拠点に独立し、アートディレクションとデザインを軸に、空間からグラフィック、プロダクト、写真表現まで領域を横断しながら制作を手がける。

メディア出演

マイナビニュース「Netflix 『ボーイフレンド』シーズン2 インタビュー」（放映日：2026年2月5日）

Netflix Japan「The Boyfriend 2 全員集合」（放映日：2026年2月5日）

CINRA「Netflix『The Boyfriend 2』What Inspired You?」（放映日：2026年1月31日）

Netflix「The Boyfriend 2」（放映期間：2026年1月13日～2月3日）

キオク的サンサク×bPr BEAMS「ビールームジャーナル（BE ROOM JOURNAL）」（放映日：2022年7月15日）

メディア掲載

『MODERNLIVING』（ハースト婦人画報社、2026年3月26日付）インタビュー

『BRUTUS』（マガジンハウス、2026年2月13日付）インタビュー

『CINRA』（CINRA, Inc.、2026年2月13日付）インタビュー

『モデルプレス』（株式会社ネットネイティブ、2026年2月11日付）インタビュー

『ELLE』（株式会社ハースト・デジタル・ジャパン、2026年2月4日付）インタビュー

『CINRA』（CINRA, Inc.、2026年1月31日付）インタビュー

企業とのコラボレーション

株式会社マンダム「aono」（イベント、展示）

エアアジア・ジャパン株式会社「AirAsia」（ツアー）

キリンビール株式会社「一番搾りホワイトビール」（フラワーグラス）

株式会社アダストリア「niko and …」（キャップ、フーディー、Tシャツ等）

株式会社ウッドベリーコーヒー「WOODBERRY COFFEE」（コースターセット）

■「トイレ用 ファブリーズ 中和消臭*¹＋自然な香り」商品概要

消臭力はそのままに、空間になじむ自然な香りと洗練されたデザインへ

近年、住空間への意識が高まり、インテリアの色味やテイストにこだわる生活者が増えています。SNSなどを通じてインテリアの情報を収集し、来客時の印象や空間全体の雰囲気を大切にする一方で、従来の消臭芳香剤に対しては「デザインや香りが人工的に感じられる」「部屋の雰囲気になじまない」といった理由から、使用に至っていない生活者も少なくありませんでした。

『ファブリーズ』は、こうした「ニオイの悩みを解決したい」だけでなく、「いい香りとおしゃれなデザインで気分を上げたい」という生活者の感覚的なニーズに着目し、消臭という基本機能に加えて、空間になじむデザインと自然な香りを一体で考えた新しい『ファブリーズ』を開発しました。

新発売「ファブリーズ 中和消臭*¹＋自然な香り」の３つのポイント

【ポイント１. 空間に自然となじむ、洗練されたグレージュのデザイン】

本シリーズの最大の特長は、インテリアの一部として空間になじむ洗練されたデザインです。なじみやすいグレージュの色味や質感に配慮したパッケージを採用し、部屋のどこに置いても主張しすぎず、住まい全体の雰囲気をより引き立てます。

今回のパッケージは、700通りのデザインパターンの中から、インフルエンサーやインテリアデザイナーとともに選定・検討を重ねて完成させました。

【ポイント２. 『ファブリーズ』ならではの「中和消臭*¹」で、ニオイ混ざりのない自然な香り】

『ファブリーズ』独自の中和消臭*¹技術を採用。香りでごまかさず、嫌なニオイを根本的に消臭。着色料不使用の自然由来成分の香料で、人工的ではない自然な香りを実現します。

【ポイント３. 新香調「フォレスト＆シダーウッドの香り」と人気の「ホワイトムスクの香り」がアップグレードして登場】

今回のリニューアルでは、新香調「フォレスト＆シダーウッドの香り」を発売中。落ち着きや安らぎを感じさせるウッディ系の香りは、社会情勢が不安定な時代背景の中で、癒しを求める気持ちの高まりとともに注目されている香調のひとつです。性別を問わず使いやすく、家族や来客がいる空間でも選びやすい香りを実現しました。さらに、人気の「ホワイトムスクの香り」もムスクの上品な甘さと温かさが優しく重なる、心安らぐ香りにアップグレードしています。

「トイレ用 ファブリーズ 中和消臭*¹＋自然な香り」は、「フォレスト＆シダーウッド」「ホワイトムスク」「シトラス＆オレンジブロッサム」の3つの香りをラインアップ。

*¹消臭成分(香料含む)をニオイの原因物質と組み合わせることでニオイを軽減し消臭すること

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-118-226

https://www.myrepi.com/brands/febreze/