【ゴールデンウィークの準備に！】スマホより軽い170gの「コードレス ミニヘアアイロン／CHI01」が、14日20時からの楽天お買い物マラソンで期間限定セールを開催！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

新しい生活環境にも慣れ、カレンダーを眺めては大型連休への計画に胸を躍らせる季節がやってきました。日差しが少しずつ力強さを増し、初夏の気配を感じるこの時期、お出かけや旅行の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。

連休の旅先や、気温の上昇とともに気になり始める「髪のうねり・崩れ」を解決するため、不動の人気を誇る「コードレスミニヘアアイロン／CHI01」を、2026年4月14日20時より開催される「楽天お買い物マラソン」にて特別価格で提供いたします。

ゴールデンウィーク目前、「今」選ばれる理由

詳しくはこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/chi01/

1. 旅のパッキングをスマートに、身軽に

待ちに待ったゴールデンウィークの旅行。衣類やコスメで重くなりがちな荷物の中で、意外とかさばるのが美容家電です。「コードレスミニヘアアイロン／CHI01」は約170gとスマホより軽い超軽量設計。ミニバッグの片隅やスーツケースの隙間に収まるコンパクトサイズで、移動中の持ち運びも苦になりません。「旅先でも最高のコンディションで写真を撮りたい」という願いを、最小限の荷物で叶えます。

2. 汗や湿気による「夕方のガッカリ髪」を即リセット

春が深まり気温が上がってくると、日中の汗や湿気で朝のスタイリングが崩れやすくなります。「コードレスミニヘアアイロン／CHI01」は場所を選ばないコードレスタイプ。

駅の化粧室やオフィス、車内などでサッと取り出し、最短約55秒で165℃の急速加熱で前髪や毛先を瞬時にお直し。夕方まで「朝の自信」をキープできます。

3. スマホのバッテリー不足も解消する「1台2役」

行楽地での地図確認やSNS投稿で、スマホの充電が減りやすい外出時。「コードレスミニヘアアイロン／CHI01」はモバイルバッテリー機能を搭載しており、いざという時にはスマホへの給電も可能です。美容アイテムでありながら、旅先での「安心」も一緒に持ち歩ける、まさに連休のお出かけの必需品です。

妥協のない本格スペック

スタイリング前スタイリング後

3段階の温度調整

髪質やダメージに合わせて165℃、185℃、205℃から選べます。

髪を労わるクッションプレート

プレス時の圧力を分散し、髪の傷みを抑えながら艶やかなストレートやカールを作ります。

充実の安全機能

20分自動OFF機能、誤操作を防ぐ温度ロック、持ち運び用の開閉ロックなど、バッグの中でも安心の設計です。

日本企業による品質

企画からアフターサポートまで、国内日本人スタッフが責任を持って対応いたします。

楽天お買い物マラソン セール概要

楽天MTKSHOPでは、お買い物マラソン期間中、「コードレス ミニヘアアイロン／CHI01」をお得な価格で販売いたします。

開催期間： 2026年4月14日(火) 20:00 ～ 4月17日(金) 09:59

販売ショップ： 楽天MTKSHOP（正規販売店）

購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/chi01/

コードレス ミニヘアアイロン／CHI01

3カラー

セット内容

- 本体

- USB充電ケーブル

- 収納ポーチ

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)