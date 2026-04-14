平成懐かしい「SWIMMER」×サンキューマートのコラボレーション雑貨が5月上旬より全品390円（税込429円）で新発売！

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、雑貨ブランド「SWIMMER」（スイマー）とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月上旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、4月15日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/swimmer2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/swimmer2026)

「SWIMMER」は1987年から約30年にわたり人気を博した雑貨ブランドで、動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが幅広い年齢層のファンを魅了してきました。

サンキューマートでは2025年3月に同ブランドとのコラボレーションを実施し、ファンの方々から多数の喜びの声が寄せられるなど、大変ご好評をいただきました。その反響を受け、このたび第2弾となるコラボレーションが実現しました。

今回登場するアイテムは、“レトロファンシー”をコンセプトに、どこか平成の懐かしさを感じられるデザインで展開します。日常を彩り、手に取るたびに気分が弾むようなラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年4月15日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/swimmer

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年5月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・赤を基調にスイーツやリボンを取り入れたキュートなデザイン！ 全20アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、赤色を基調に、スイーツやリボンなどのモチーフを取り入れ、可愛らしさを存分に引き立てたデザインに仕上げました。

子どもから大人まで幅広い層に手に取っていただけるよう、「エコバッグ」や「フェイスタオル」など毎日の暮らしにそっと寄り添う生活雑貨をはじめ、「マイナンバー用クリアケース」や「めじるしチャーム」といった使うたびに気分が上がる小物まで、全20アイテムを展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ヘアアイロンケース、フェイスタオル、歯ブラシセット、ロングヘアクリップ、アクリル前髪クリップ、まつげカーラー／各390円（税込429円）

「フェイスタオル」は普段使いしやすいサイズで、学校やお家でも活躍します。

「アクリル前髪クリップ」や「まつげカーラー」は、毎日の身だしなみを整えるのに便利です。

毎日の身支度やお出かけシーンで活躍する「ヘアアイロンケース」や「歯ブラシセット」も登場します。

◆ふわふわ巾着、ポップコーンポーチ／各390円（税込429円）

「ふわふわ巾着」はキャラクターをモチーフにした、やさしい手触りが魅力です。

「ポップコーンポーチ」は、ポコポコとした生地感が特徴的で、小物の収納にぴったりなアイテムです。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/