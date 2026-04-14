システムファイブ、フルフレーム対応 1.5X ハイブリッドアナモルフィック単焦点レンズ 「DZOFilm Arcana」の注文受付中

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月14日に発表された、DZOFilm（ディージーオーフィルム）のフルフレーム対応 1.5X ハイブリッドアナモルフィック単焦点レンズ 「DZOFilm Arcana（アカナ）」のご注文受付中です。出荷開始は5月中旬頃を予定しています。

製品の特長

主な特長

・画質・画角ともに大幅な進化

・2Xクラスのボケ表現（ウォーターフォールボケ）

・フロントシリンドリカルレンズによる自然なフレア表現

スタイルと画質の両立

アナモルフィック特有のシネマティックな表現は魅力的である一方、従来は画質との両立が難しいという課題がありました。

Arcanaはそのバランスを高次元で実現しています。

革新的な1.5倍ハイブリッドアナモルフィック設計により、クラシックな2倍のウォーターフォールボケと色彩シフトする水平ストリーキングフレアを生み出します。

1.5x圧縮比による扱いやすさと映像表現

1.5xのスクイーズ比により、エントリーユーザーから本格的なシネマ用途まで幅広く対応。

2x相当の美しいボケ表現が、没入感のあるシネマティックな映像体験を実現します。

1.33xを上回る、より印象的で力強い映像表現が可能。

高いセンサー使用効率により、Open Gate撮影時でも2:1や2.39:1といったシネマスコープのアスペクト比へスムーズに対応します。

従来の2xアナモルフィックの課題を解決

従来の2xレンズは高価格・重量・運用コストの面で課題がありました。

Arcanaは価格と品質の両面でブレークスルーを実現。

軽量・コンパクト設計により機材・人員・予算の負担を軽減します。

投資効率と導入のしやすさ

新たな価格帯と3本セット構成により、幅広いユーザーに最適。

個人ユーザー・制作スタジオ・レンタル事業者にも導入しやすい設計です。

DZOFilmによる作例

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=85a--3wxDqo ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KEPXuj7v888 ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2xZGzFEVPQw ]

主なスペック

- フルフレーム対応- 圧縮比：1.5x- 最短撮影距離：0.48～0.78m- フロント径：80mm- 絞り羽根：14枚- T2.1（開放値）- 重量：694～709g- 12K対応- フォーカス回転角：270°

ご購入はこちら

Arcana 単品（PLマウント）

32/ 45 / 75ｍｍ メートル・フィート表記

当店販売価格：196,680円（税込）

Arcana 3本セット（PLマウント）

32/ 45 / 75ｍｍ メートル・フィート表記

当店販売価格：518,650円（税込）

新製品一覧はこちら :https://www.system5.jp/collections/dzofilm-arcana

DZOFilmについて

DZOFilm（ディージーオーフィルム）は、中国・深センのシネマレンズメーカーです。前身の会社「Dongzheng Optics」の頭文字（ドンの「D」、ゾンの「Z」、オプティクスの「O」）をとってDZOFILMというブランド名がつけられました。産業用レンズで培った技術を注ぎ込んだシネマレンズ群はコストパフォーマンスと質感・画質のバランスを実現。日本国内でのユーザーを着実に伸ばしています。

二次代理店募集について

株式会社システムファイブは、DZOFilm製品の日本における正規輸入代理店です。

国内でのさらなる普及を目指し、DZOFilm製品を取り扱っていただける二次代理店の募集も行っています。映像・音響機器の販売に携わる企業の皆様に、ビジネス創出の機会を提供いたします。お気軽に下記よりお問い合わせください。

https://www.system5.jp/pages/businesscompany

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/