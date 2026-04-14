AI導入支援事業立ち上げを徹底的にサポートするOEM型サービス「AOM Prime」提供開始。

AI Ops Manager株式会社

AI Ops Manager株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：森井駿介）はAI導入支援事業立ち上げを徹底的にサポートするOEM型サービス「AOM Prime」の提供を2026年4月より開始いたしました。





AOM Primeは、当社が保有するAI人材データベースと、業界別に実証済みのAI導入シナリオや営業資料などのノウハウを提供するOEM型パッケージです。パートナー企業は自社ブランドのもとでAI導入支援事業を展開でき、当社がバックエンド（サービス基盤・人材DB・運営管理）および営業支援を担うことで、最短1週間でのサービス開始を可能にします。

■ 背景

当社はこれまで「AI Ops Manager」として、大手企業を含む多数のクライアントへのAI人材アサインを実施し、継続率100%（2026年4月時点）のサービス品質を実現してまいりました。この実績をもとに、パートナー企業がそれぞれの業界・顧客基盤を活かしてAI事業を展開できる仕組みとして、AOM Primeを設計しました。

企業のAI活用ニーズは急速に拡大する一方、「AI活用の必要性は理解しているが、それを推進できるAIに強い人材がいない」という課題は依然として多くの企業が抱えています。

また、AI導入がその真価を発揮するには、AI活用の知見だけでは不十分であり、業界そのものや業界特有の業務への知見が非常に重要です。



日本の企業にAIを広めるには、業界に根ざした顧客ネットワークを持つ企業様とタッグを組むことが最も効果的であると考えています。

■ AOM Primeの特徴

3つの柱でAI事業を即日立ち上げ

AOM Primeは、以下の3つの柱でパートナー企業のAI事業参入を支援します。

１. AOM人材データベース

当社AI Ops Manager人材DBから即戦力の人材をプロジェクトに合わせて当社コンサルタントがご提案。ドメイン経験、開発スキル、AIスキルからマッチ度を計測、エンジニアからビジネス・PMまで幅広いロールをカバーしています。

２. 業界別成功シナリオ

飲食、不動産、広告代理店、社会福祉、ITスタートアップなど、検証済みのAI導入の成功パターンを共有。パートナー企業は自社の得意な業界に合わせた導入提案を、ゼロから設計することなく即座に開始できます。

３. AI事業立ち上げの後方支援

アカウントエグゼクティブがパートナー企業1社1社に伴走し、営業資料、提案テンプレート、プロジェクト設計フレームワーク、人材配置の仕組みまで、AI事業を運営するために必要な基盤を一式提供。パートナー企業はフロント（顧客開拓・リレーション）に集中できます。

■ パートナーの収益を最大化する設計

中堅規模の企業でも導入しやすい契約条件となっており、ニーズが急増しているAI導入支援事業を、最短1週間で立ち上げ可能です。

パートナー企業様は自社のサービスブランドのもとでAI人材を顧客に提供でき、エンドクライアントとの関係性を損なうことなく、AI導入支援をサービスラインに追加することが可能となります。

◎想定パートナー像（一例）

- 業界に根ざした顧客ネットワークを持つ企業 - 既存の顧客基盤に対し、業界知見を活かしたAI導入支援サービスを提供- AIコンサルティング・研修企業 - 上流の戦略設計だけではなく、下流の実務まで担当- 人材サービス企業 - AI特化人材の供給力を強化- 事業会社のDX推進部門 - グループ会社・部門横断でAI人材を活用

■ 代表コメント

AI人材の需要が高まる中、1社の力だけでは日本全体のAI推進に限界があります。パートナー企業がそれぞれの業界知識と顧客基盤を活かしてAI事業を展開できる仕組みとして、AOM Primeを設計しました。

コンサルでも研修でもなく、"業界の中からAI推進を動かす人材"を届ける。

この構造により、パートナー企業さまと共に、日本のあらゆる業界をAIネイティブ化していきたいと考えています。

AI Ops Manager株式会社 代表取締役 森井駿介

■ サービス概要

サービス名： AI Ops Manager

提供会社： AI Ops Manager株式会社

AI Ops Manager：https://ai-ops-manager.com/

AOM Prime：https://ai-ops-manager.com/prime(https://ai-ops-manager.com/prime/)

AOM Platform：https://ai-ops-manager.com/platform

タレント登録URL：https://app.ai-ops-manager.com/

お問い合わせ：https://ai-ops-manager.com/lp-consult