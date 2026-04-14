多彩なアプリケーション対応力でビジネス拡大を支援する大判UVフラットベッドプリンター EU2-1000MF

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的なリーディングカンパニーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、大判UVフラットベッドプリンターの新製品「EU2-1000MF」を発表・発売いたします。

EUシリーズは、厚みのあるさまざまな材質の立体物にダイレクトに印刷が可能なUVプリンターです。一般的なRoll to Rollプリンターでは印刷できないアプリケーションを手軽に製作できるソリューションとしてさまざまな業界で導入が進んでいます。EU2-1000MFは、新しいプリントヘッドの搭載により、さらなる生産性の向上を実現したシリーズ最新モデルとなります。

＜データ作成から完成までのプロセスをよりシンプルに＞

対象物にダイレクトに印刷を施すEU2-1000MFは、Roll to Rollプリンターで製作する際に必要な、印刷物のボードへの貼り込みやラミネートなどの作業や人件費を削減でき、よりシンプルで効率的なプロセスと、低コストかつ短納期対応を実現します。

＜多彩なアプリケーション対応力＞

EU2-1000MFは、最大2,440 x 1,220mm※1、厚さ95mmまでのメディアに対応。また、アクリル、PVCボード、発泡ボード、木材、アルミ複合板などさまざまな立体素材に印刷が行えるため、屋内外の広告看板をはじめ、店舗ディスプレイや展示会装飾、家具やドア、アートパネルといった各種インテリア装飾まで幅広い用途に柔軟に対応します。

＜進化した生産性＞

新開発の高精細プリントヘッドの採用により、従来モデル※2の約1.5倍の高い生産性を実現。ハイクオリティな画質と快適な操作性を継承しながらも、CMYKの4色モードで43.5平方メートル ／時、CMYK＋グロス&ホワイトの6色モードで21.3平方メートル ／時という優れた生産性で、スピーディな対応を可能にします。

＜コストバランスに優れたトータルソリューション＞

EU2-1000MFは、高性能化を図りながらも、従来モデルと同等の価格を維持。2.5Lの大容量インクタンクの採用や出力用のRIPソフトウェアVersaWorks 7の標準付属、さらには充実した保証やサービスなど、安心して導入いただくためのトータルソリューションとしてお届けします。

当社グローバルセールス&マーケティング本部 本部長の二村 龍吾は「インクジェット印刷ビジネスにおいて、多様化や短納期化へのニーズが高まる中、クライアントからの信頼を獲得するためには、より多彩なアプリケーション製作に対応できる環境を整備していくことが今後ますます重要になっていきます。機能と価格のバランスに優れたEU2-1000MFは、より柔軟かつ幅広いビジネスを展開していきたいとお考えのお客様や、デジタル印刷への移行をご検討中のスクリーン印刷業者様にとっての買い替えや増設用のプリンターとして最適な一台です」と述べています。

※1 標準設定は2,440 x 1,120mmです。サービスエンジニアによる対応で最大2,440 x 1,220mmまで拡張可能。

※2 EU-1000MFとの比較。

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95799/table/126_1_0b1a2c974f895750378edc16d1a897cf.jpg?v=202604140551 ]

* 奥行のみ最大1,220mmまで拡張可能。

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は、「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、デジタル印刷および加工技術を中核にし、信頼性と革新性を兼ね備えたデジタル技術を通じて、世界中のクリエイターやビジネスの挑戦を支えてきました。ハードウェアからソフトウェア、消耗品、保守サービスに加え、クラウドベースのサービスを組み合わせたトータルソリューションにより、サイン（屋内外看板）、インテリア、パーソナライズ製品、産業用途など、幅広い分野において、高付加価値かつオンデマンドなものづくりを実現しています。「Make Your Mark（長く残る感動を生み出す）」のブランドメッセージのもと、イノベーションへの挑戦、ものづくりへの思い、そしてお客様とのパートナーシップを大切にしながら、顧客の成功を実現する新しい方法を切り拓き続けます。

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