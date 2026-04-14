大手クレープ販売店「マリオンクレープ」におけるデータ統合とデータ分析基盤の構築支援

株式会社HOUSE OF DATA「マリオンクレープ」ロゴ

大手クレープ販売店「マリオンクレープ」を運営する株式会社マリオン様をご支援しました。

マリオン様は「マリオンクレープ」の直営店とFC店を含めて、全国に約100店舗を有しており、店舗拡大に伴って膨大になっていったデータが散在していることに課題感を感じておられました。

データ統合による売上と原価率の可視化

データが散在している状況を受け、弊社はまずデータ統合から着手しました。

店舗に導入されていたPOS / 勤怠管理システム / 基幹システムとDWHを連携し、RPAでデータの自動更新を実現することで、データ統合とデータの品質向上を図ることが出来ました。

また、RPAの実装によって、店舗の日報作成業務や月報作成業務なども自動化されたことで、店舗従業員様の工数削減にも繋がった次第です。

データの統合後、BIとしてLooker Studioを導入しました。

BIのダッシュボードは統合したデータをソースとしており、従来観測していたKPIをBIで可視化した上で、新規に観測する指標も追加しました。

これにより、店舗毎の売上と原価の管理が正確に行えるようになり、迅速な店舗オペレーションの改善や施策の考案が出来る体制が整いました。

統合したデータの利活用という展望 - AIを使った需要予測や原価率アラートシステムの構築

実際のBI画面の一部：マスキング加工済み

現在、マリオン様のデータ分析基盤は本番稼働しており、今後はFC店舗への拡大と、統合したデータを利活用することを検討しています。

今後のデータ利活用の展望として、次のような取り組みを検討しています。

- AIを使った需要予測と、それによるクレープの原材料に関する発注量を最適化- AIや数理最適化を使った原価率アラートシステムの構築

今後のデータ分析基盤の拡大や、AIを始めとしたデータ利活用に向けて、弊社は引き続きマリオン様をご支援していく方針です。