縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER」英語・タイ語対応を開始

リリース背景

BOOSTTECH株式会社

2026年4月3日、BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER（ショートブースター）」において、UIおよびサポートの英語・タイ語対応を開始したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、日本国内での利用に加え、英語圏・タイ語圏のユーザーや海外拠点を持つグローバル企業・代理店がSHORTBOOSTERを母国語で利用できるようになります。TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsなど7媒体への一括配信・AI動画生成・ROI分析といったコア機能はすべて多言語UIで利用可能です。

多言語対応の背景

縦型ショート動画市場はアジア全域で急拡大しており、タイを含む東南アジア諸国では特にTikTokとInstagram Reelsの企業活用が加速しています。BOOSTTECHは日本市場における提供基盤を確立した後、まず英語圏とタイ語圏への展開を優先します。

タイ語対応を最初の海外言語として選択した背景には、東南アジアにおけるショート動画市場の成長率と、タイ市場でのインフルエンサーマーケティング・SNS広告への企業投資拡大があります。英語対応により、グローバル企業の日本法人や多国籍チームでの利用も容易になります。

多言語対応の内容

以下のすべての機能・画面が英語・タイ語で利用可能になります。

BOOSTTECH株式会社

- ダッシュボード・管理画面のUI全体- AI動画生成・切り抜き生成のプロンプト入力インターフェース- 7媒体一括投稿・予約投稿の設定画面- ROI分析ダッシュボードおよびレポート機能

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。